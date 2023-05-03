СМИ сообщили об очередном взрыве бытового газа, прогремевшем в российском регионе

03 мая 2023, 11:25, Анастасия Бичакова

Фото: Telegram-канал Юрия Юрина

Взрыв бытового газа произошёл в жилом доме в Саратовской области 3 мая.

Что известно о ЧП, есть ли обрушение и сколько человек пострадали – в материале amic.ru.

1 Что случилось? Газ взорвался в жилой девятиэтажке на ул. Полтавской в Энгельсе в среду, 3 мая. ЧП произошло примерно в 4 утра.

2 Почему произошёл взрыв в жилом доме в Энгельсе? Причина, по которой взорвался газ, пока неизвестна. При этом на кадрах видно, что из лоджии в одной из квартир поднимается чёрный дым.

3 Есть ли обрушения? Нет, обрушений в доме, где произошёл взрыв, нет.

4 Сколько человек пострадали при взрыве в Энгельсе? При взрыве в Энгельсе пострадали два пенсионера – мужчина 1956 года рождения и женщина 1953 года рождения.

5 Есть ли погибшие? Нет, о погибших при взрыве газа, произошедшем в девятиэтажке, не сообщают.

6 Работают ли на месте взрыва спасатели? Да. На месте взрыва бытового газа в Энгельсе работают спасатели областной службы спасения и сотрудники МЧС, рассказал начальник Службы спасения Саратовской области Юрий Юрин.

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