Что известно о взрыве бытового газа в девятиэтажке в Саратовской области?
СМИ сообщили об очередном взрыве бытового газа, прогремевшем в российском регионе
03 мая 2023, 11:25, Анастасия Бичакова
Фото: Telegram-канал Юрия Юрина
Взрыв бытового газа произошёл в жилом доме в Саратовской области 3 мая.
Что известно о ЧП, есть ли обрушение и сколько человек пострадали – в материале amic.ru.
1
Что случилось?
Газ взорвался в жилой девятиэтажке на ул. Полтавской в Энгельсе в среду, 3 мая. ЧП произошло примерно в 4 утра.
2
Почему произошёл взрыв в жилом доме в Энгельсе?
Причина, по которой взорвался газ, пока неизвестна. При этом на кадрах видно, что из лоджии в одной из квартир поднимается чёрный дым.
3
Есть ли обрушения?
Нет, обрушений в доме, где произошёл взрыв, нет.
4
Сколько человек пострадали при взрыве в Энгельсе?
При взрыве в Энгельсе пострадали два пенсионера – мужчина 1956 года рождения и женщина 1953 года рождения.
5
Есть ли погибшие?
Нет, о погибших при взрыве газа, произошедшем в девятиэтажке, не сообщают.
6
Работают ли на месте взрыва спасатели?
Да. На месте взрыва бытового газа в Энгельсе работают спасатели областной службы спасения и сотрудники МЧС, рассказал начальник Службы спасения Саратовской области Юрий Юрин.
Материал дополняется, amic.ru следит за развитием событий.
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