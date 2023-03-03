Что известно о взрыве, который прогремел в Коломне?
Есть версия, что в воздухе мог взорваться беспилотник, но пока его обломки не нашли
03 марта 2023, 09:18, ИА Амител
Информация о том, что в Коломне произошёл взрыв, появилась поздним вечером 2 марта. Сообщалось, что его отголоски были слышны во всех районах города. На место происшествия выехали спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Всё, что известно об этом случае к данному моменту, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Что за взрыв произошёл в Коломне и есть ли пострадавшие?
По предварительным данным, взрыв под Коломной прогремел около 21:30 по московскому времени. Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев сообщил, что сначала люди услышали свист, потом прогремел взрыв, появились дым и зарево. Отголоски взрыва были слышны практически во всех районах города.
На место происшествия незамедлительно выехали спасатели и правоохранители. О пострадавших ничего не сообщается. Информации о каких-либо разрушениях или пожарах тоже нет.
А что именно взорвалось?
Пока неизвестно. Источник в полиции сообщил ТАСС, что речь может идти о беспилотнике. Но его обломки ещё не обнаружены. Уточняется, что специалистами была обследована территория от Коломны до Воскресенска. Сейчас география расширилась: полиция и МЧС уже работают в соседних с Коломной районах – Раменском и Воскресенском.
При этом в Министерстве энергетики Подмосковья отметили, что газовое и электроснабжение в городском округе Коломна работает в штатном режиме. Никаких нарушений на объектах энергетической и газовой инфраструктуры не зафиксировано.
Комментарии 10