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Что известно о взрыве, который прогремел в Коломне?

Есть версия, что в воздухе мог взорваться беспилотник, но пока его обломки не нашли

03 марта 2023, 09:18, ИА Амител

Фото: mchs.gov.ru
Фото: mchs.gov.ru

Информация о том, что в Коломне произошёл взрыв, появилась поздним вечером 2 марта. Сообщалось, что его отголоски были слышны во всех районах города. На место происшествия выехали спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Всё, что известно об этом случае к данному моменту, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

1

Что за взрыв произошёл в Коломне и есть ли пострадавшие?

По предварительным данным, взрыв под Коломной прогремел около 21:30 по московскому времени. Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев сообщил, что сначала люди услышали свист, потом прогремел взрыв, появились дым и зарево. Отголоски взрыва были слышны практически во всех районах города. 

На место происшествия незамедлительно выехали спасатели и правоохранители. О пострадавших ничего не сообщается. Информации о каких-либо разрушениях или пожарах тоже нет.

2

А что именно взорвалось?

Пока неизвестно. Источник в полиции сообщил ТАСС, что речь может идти о беспилотнике. Но его обломки ещё не обнаружены. Уточняется, что специалистами была обследована территория от Коломны до Воскресенска. Сейчас география расширилась: полиция и МЧС уже работают в соседних с Коломной районах – Раменском и Воскресенском.

При этом в Министерстве энергетики Подмосковья отметили, что газовое и электроснабжение в городском округе Коломна работает в штатном режиме. Никаких нарушений на объектах энергетической и газовой инфраструктуры не зафиксировано.

Комментарии 10

  • Коломна это 50км от Москвы
    03 марта, Гость   Ответить
  • что взорвалось, где взорвалось? кто-то что-то слышал. ни о чем вообще статья
    03 марта, Гость   Ответить
  • Гость, взрыв был отчетливо слышен, он был в районе 21.30. Мы живём на даче в Коломенском районе, недалеко от Песков.
    03 марта, Гость   Ответить
  • Мы живём на даче--- а что делаете на Барнаульском новостном ресурсе?
    03 марта, Гость   Ответить
  • Гость, просто они очень любят наш ресурс.Ивсё
    03 марта, Гость   Ответить
  • Гость, да я уже заметил, после 13-00 амик оживает. Комменты активней становятся
    03 марта, Гость   Ответить
  • Гость, а ничего так, что Ваш Барнаульский ресурс (видимо, Вы его выкупили) в новостной ленте, а?! И я имею право комментировать))), даже если я нахожусь в другой точке России!
    03 марта, Гость   Ответить
  • Улыбнуло! Это наш Барнаульский ресурс. Если Барнаульский ресур нельзя всем посещать, то откуда на нем новости подмосковья, да и всего мира. Я уж начал думать, что Барнаул самый секретный город планеты.
    03 марта, Гость   Ответить
  • Гость, а ничего так,--- ну во-первых , где написано , что он МОЙ? А во-вторых, комментируйте в свое удовольствие. У меня разрешения можете не спрашивать...
    03 марта, Гость   Ответить
  • "а что делаете на Барнаульском новостном ресурсе?" --- Гость, тебя не спросили :-)
    03 марта, Гость   Ответить
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