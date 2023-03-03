По предварительным данным, взрыв под Коломной прогремел около 21:30 по московскому времени. Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев сообщил, что сначала люди услышали свист, потом прогремел взрыв, появились дым и зарево. Отголоски взрыва были слышны практически во всех районах города.

На место происшествия незамедлительно выехали спасатели и правоохранители. О пострадавших ничего не сообщается. Информации о каких-либо разрушениях или пожарах тоже нет.