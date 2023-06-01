Что известно о запрете WhatsApp* в российских школах?
Родители рассказали о запрете WhatsApp в некоторых школах
01 июня 2023, 17:10, Анастасия Бичакова
В школах сразу нескольких регионов сообщили о запрете использования иностранных мессенджеров WhatsApp* и Telegram.
Что об этом известно, распространяется ли ограничение на Алтайский край и есть ли отечественный аналог WhatsApp и Telegram – читайте на amic.ru.
Что известно о запрете WhatsApp и Telegram в новосибирских школах?
Родителям и преподавателям школ и колледжей в Новосибирской области запретили пользоваться WhatsApp и Telegram. Министр образования региона Сергей Федорчук сообщил, что на смену этим мессенджерам придёт российский аналог – ИКОП "Сферум".
"С начала нового 2023-2024 учебного года планируется проводить всю коммуникацию в сети Интернет с помощью ИКОП "Сферум", – сказал министр в беседе с Om1.ru.
Запрещают ли иностранные мессенджеры в школах Алтайского края?
Официальной информации об этом нет.
При этом некоторые родители, у которых дети учатся в алтайских школах, рассказали: им также сообщили о переходе на "Сферум".
По словам источников amic.ru, речь идёт о школе № 76 в Барнауле, а также образовательных учреждениях в Славгороде и Немецком национальном районе.
А где-то ещё перешли на "Сферум"?
Да. В марте "Коммерсантъ" писал, что Министерство образования Челябинской области направило в школы уведомления о запрете на использование в них иностранных мессенджеров.
Под ограничение попали Viber, WhatsApp*, Discord, Microsoft Teams, Skype, Snapchat, Telegram и WeChat. Вместо них учителям, ученикам и их родителям предлагается общаться через платформу "Сферум" в приложении "VK Мессенджер".
Все ли российские школы перейдут на "Сферум"?
Зачем нужен переход на "Сферум"?
По словам Кравцова, "Сферум" – это аналог иностранных мессенджеров в условиях информационной войны.
Что вообще можно делать в "Сферуме"?
В "Сферуме" можно проводить онлайн-занятия, делать видеозвонки, общаться в чатах, делиться документами и вести информационный канал школы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp) запрещена в России как экстремистская.
17:38:38 01-06-2023
Как они боятся, что кто-то прочитает альтернативную точку зрения... Когда на твоей стороне правда, такой боязни нет!
19:00:08 01-06-2023
Гость (17:38:38 01-06-2023) Как они боятся, что кто-то прочитает альтернативную точку зр... Глупыш. Какая там у тебя альтернативная точка зрения? Отморожу уши маме назло?
19:17:21 01-06-2023
Гость (17:38:38 01-06-2023) Как они боятся, что кто-то прочитает альтернативную точку зр... Пример, такой точки не приведете???
20:12:06 01-06-2023
Гость (17:38:38 01-06-2023) Как они боятся, что кто-то прочитает альтернативную точку зр... "Нет правды на земле".
17:44:20 01-06-2023
Нужен чтобы все были под контролем и в случае чего всех легко отключить, тиски сжимаются все сильнее и сильнее.
17:55:56 01-06-2023
"...альтернативную точку зрения..."?! Она пахнет кровью наших солдат и мирных жителей!!!
19:12:36 01-06-2023
Так нет, например в AppStore, такого приложения
19:16:19 01-06-2023
Совсем рехнулись!
08:05:27 02-06-2023
У нас в школе в период пандемии пробовали перейти на Сферум. Такое Г..., скажу - очень не удобное приложение. Постоянно подвисало, уроки по видеосвязи отвратно проходили...
09:59:41 02-06-2023
Гость (08:05:27 02-06-2023) У нас в школе в период пандемии пробовали перейти на Сферум.... А у нас вообще его ввести не получилось, потому в школе специалистов нет и небыло никогда чтоб работу его наладить, ну и потому-что не у всех семей даже смартфоны есть, ни говоря уже о ПК или ноутбуке.
09:57:01 02-06-2023
Интересно как это они всё администрировать собрались. Все прекрасно понимают, что как минимум есть 2 чата с учителем и без! Ну не будет чата с учителем, да и все! "Сферум", в пандемию пытались его ввести по учебе, дык он ни дня не отработал, все равно задания на элктронку приходили. Заставить пользоваться этим сферумом они все равно не смогут, по крайней мере родителей и будет он использоваться как "доска объявлений" от школы и кассных руководителей! А родители как общались в Ватсап так и будут!!!!