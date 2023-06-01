Официальной информации об этом нет.

При этом некоторые родители, у которых дети учатся в алтайских школах, рассказали: им также сообщили о переходе на "Сферум".

По словам источников amic.ru, речь идёт о школе № 76 в Барнауле, а также образовательных учреждениях в Славгороде и Немецком национальном районе.