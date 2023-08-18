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Что известно об атаке беспилотника на Москву, которая произошла утром 18 августа

Минобороны сообщило о попытке атаки беспилотника в Москве, пострадавших и возгораний нет

18 августа 2023, 10:52, ИА Амител

Фото иллюстративное / Кадр из видео
Фото иллюстративное / Кадр из видео

Утром 18 августа украинский беспилотник атаковал Москву. Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили дрон, но при падении его обломки повредили один из павильонов. Рассказываем, все что известно на данный момент об этом инциденте.

Что известно об атаке беспилотника на Москву?

Москва ранним утром 18 августа подверглась атаке беспилотника. Летательный объект сбили средства ПВО. Жертв и возгораний нет. По информации Минобороны БПЛА при падении изменил траекторию и упал на нежилое здание на Краснопресненской набережной. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что обломки упали в районе "Экспоцентра". В результате в одном из павильонов на площади порядка 30 квадратных метров частично обрушилась наружная стена, уточнят ТАСС.

"Живем в башне напротив, на 68-м этаже. Услышали хлопок, увидели вспышку. Сначала подумали, что в башню Федерации прилетело, оказалось, в "Экспоцентр", — у нас из окон было видно столп дыма, — приводит слова очевидцев MSK1.RU.

Что сейчас происходит на месте происшествия?

На месте пришествия работают спецслужбы. Воздушное пространство в районе аэропорта Внуково уже открыли, пишет РБК. Согласно электронному табло, четыре прибывающих рейса направили в аэропорты Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Минска. Были задержаны вылеты девяти рейсов.

Москва чрезвычайное происшествие

Комментарии 10

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Гость

11:03:03 18-08-2023

Всё таки хохлы не благодарные

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Гость

12:51:16 18-08-2023

Гость (11:03:03 18-08-2023) Всё таки хохлы не благодарные ... Хохлы недалекие, позволили сделать себя марионетками в руках американцев.

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Гость

13:21:33 18-08-2023

Гость (12:51:16 18-08-2023) Хохлы недалекие, позволили сделать себя марионетками в руках... Откуда знаешь?

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Гость

13:49:02 18-08-2023

Гость (13:21:33 18-08-2023) Откуда знаешь? ... От родственников, которые в Киеве живут.

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Гость

15:17:28 18-08-2023

Гость (13:21:33 18-08-2023) Откуда знаешь? ... По телевизору ему сказали.

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Гость

15:39:56 18-08-2023

Ну и что минусуешь? Не нравится, что у кого-то родственники в Киеве живут? Да, вот так получилось, есть украинские родственники из-за женитьбы русского прадеда на украинке. К сожалению, у этих киевских родственников за последние лет десять крыша поехала на почве русофобии конкретно. Они стали неадекваиными и агрессивными с промытыми мозгами.

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Гость

16:27:23 18-08-2023

Гость (15:39:56 18-08-2023) Ну и что минусуешь? Не нравится, что у кого-то родственники ... Интересно что произошло почти десять лет назад

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Гость

17:46:42 18-08-2023

Гость (16:27:23 18-08-2023) Интересно что произошло почти десять лет назад... Майдан произошел, переворот и всплеск фашизма.

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Гость

17:46:59 18-08-2023

Телевизор не смотрим уже несколько лет. Но есть родственники на Украине. Так что мы из первых рук информацию получаем.

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Гость

18:01:24 18-08-2023

Гость (16:27:23 18-08-2023) Интересно что произошло почти десять лет назад... Вы из спячки многолетней только что вышли? Не в курсе, что происходит?

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