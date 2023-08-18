Что известно об атаке беспилотника на Москву, которая произошла утром 18 августа
Минобороны сообщило о попытке атаки беспилотника в Москве, пострадавших и возгораний нет
18 августа 2023, 10:52, ИА Амител
Утром 18 августа украинский беспилотник атаковал Москву. Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили дрон, но при падении его обломки повредили один из павильонов. Рассказываем, все что известно на данный момент об этом инциденте.
Что известно об атаке беспилотника на Москву?
Москва ранним утром 18 августа подверглась атаке беспилотника. Летательный объект сбили средства ПВО. Жертв и возгораний нет. По информации Минобороны БПЛА при падении изменил траекторию и упал на нежилое здание на Краснопресненской набережной. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что обломки упали в районе "Экспоцентра". В результате в одном из павильонов на площади порядка 30 квадратных метров частично обрушилась наружная стена, уточнят ТАСС.
"Живем в башне напротив, на 68-м этаже. Услышали хлопок, увидели вспышку. Сначала подумали, что в башню Федерации прилетело, оказалось, в "Экспоцентр", — у нас из окон было видно столп дыма, — приводит слова очевидцев MSK1.RU.
Что сейчас происходит на месте происшествия?
На месте пришествия работают спецслужбы. Воздушное пространство в районе аэропорта Внуково уже открыли, пишет РБК. Согласно электронному табло, четыре прибывающих рейса направили в аэропорты Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Минска. Были задержаны вылеты девяти рейсов.
11:03:03 18-08-2023
Всё таки хохлы не благодарные
12:51:16 18-08-2023
Гость (11:03:03 18-08-2023) Всё таки хохлы не благодарные ... Хохлы недалекие, позволили сделать себя марионетками в руках американцев.
13:21:33 18-08-2023
Гость (12:51:16 18-08-2023) Хохлы недалекие, позволили сделать себя марионетками в руках... Откуда знаешь?
13:49:02 18-08-2023
Гость (13:21:33 18-08-2023) Откуда знаешь? ... От родственников, которые в Киеве живут.
15:17:28 18-08-2023
Гость (13:21:33 18-08-2023) Откуда знаешь? ... По телевизору ему сказали.
15:39:56 18-08-2023
Ну и что минусуешь? Не нравится, что у кого-то родственники в Киеве живут? Да, вот так получилось, есть украинские родственники из-за женитьбы русского прадеда на украинке. К сожалению, у этих киевских родственников за последние лет десять крыша поехала на почве русофобии конкретно. Они стали неадекваиными и агрессивными с промытыми мозгами.
16:27:23 18-08-2023
Гость (15:39:56 18-08-2023) Ну и что минусуешь? Не нравится, что у кого-то родственники ... Интересно что произошло почти десять лет назад
17:46:42 18-08-2023
Гость (16:27:23 18-08-2023) Интересно что произошло почти десять лет назад... Майдан произошел, переворот и всплеск фашизма.
17:46:59 18-08-2023
Телевизор не смотрим уже несколько лет. Но есть родственники на Украине. Так что мы из первых рук информацию получаем.
18:01:24 18-08-2023
Гость (16:27:23 18-08-2023) Интересно что произошло почти десять лет назад... Вы из спячки многолетней только что вышли? Не в курсе, что происходит?