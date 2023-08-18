Минобороны сообщило о попытке атаки беспилотника в Москве, пострадавших и возгораний нет

18 августа 2023, 10:52, ИА Амител

Фото иллюстративное / Кадр из видео

Утром 18 августа украинский беспилотник атаковал Москву. Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили дрон, но при падении его обломки повредили один из павильонов. Рассказываем, все что известно на данный момент об этом инциденте.

Что известно об атаке беспилотника на Москву?

Москва ранним утром 18 августа подверглась атаке беспилотника. Летательный объект сбили средства ПВО. Жертв и возгораний нет. По информации Минобороны БПЛА при падении изменил траекторию и упал на нежилое здание на Краснопресненской набережной. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что обломки упали в районе "Экспоцентра". В результате в одном из павильонов на площади порядка 30 квадратных метров частично обрушилась наружная стена, уточнят ТАСС.

"Живем в башне напротив, на 68-м этаже. Услышали хлопок, увидели вспышку. Сначала подумали, что в башню Федерации прилетело, оказалось, в "Экспоцентр", — у нас из окон было видно столп дыма, — приводит слова очевидцев MSK1.RU.

Что сейчас происходит на месте происшествия?

На месте пришествия работают спецслужбы. Воздушное пространство в районе аэропорта Внуково уже открыли, пишет РБК. Согласно электронному табло, четыре прибывающих рейса направили в аэропорты Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Минска. Были задержаны вылеты девяти рейсов.