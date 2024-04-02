Из-за атаки дронов пострадали шесть человек

02 апреля 2024, 13:31, ИА Амител

Беспилотник. Фото: Ricardo Gomez Angel/unsplash.com

Беспилотные летательные объекты ранним утром 2 апреля атаковали сразу несколько предприятий в Республике Татарстан и общежитие. Технологический процесс нарушить им не удалось, однако среди людей есть пострадавшие. Все, что известно об атаке украинских дронов на Нижнекамск и Елабугу, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Что произошло в Татарстане?

Минимум шесть человек пострадали в результате удара беспилотников по общежитию в городе Елабуга в Татарстане, сообщает telegram-канал Baza. Состояние трех девушек и еще трех парней сейчас оценивается, как средней и легкой степени тяжести. По информации Министерства здравоохранения республики, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Уточняется, что удар был нанесен в 5:45 по местному времени двумя беспилотниками, которые были оснащены оборудованием стран НАТО, пишет gazeta.ru.

Тимур Шагивалеев, руководитель ОЭЗ "Алабуга", где сегодня утром произошла атака беспилотников, записал видео на фоне общежития "Алабуги Политех".

"Сегодня в 5:45 утра был нанесен удар по общежитию "Алабуги" двумя беспилотниками. Действительно, они атакуют торговые центры в Москве, они атакуют жилые кварталы в Белгороде, они атакуют общежития в 5:45 утра в "Алабуге". Именно против таких людей мы и проводим специальную военную операцию. Эти беспилотники были оснащены оборудованием стран НАТО. Два человека ранено", – цитирует Шагивалеева Елабуга Блог.

Целью беспилотников стало только общежитие?

Пресс-служба главы Татарстана проинформировала, что целью беспилотников также были несколько предприятий в Нижнекамске и Елабуге. Технологический процесс на предприятиях не нарушен.

Позже появилась информация, что в Нижнекамске беспилотник-камикадзе атаковал нефтеперерабатывающий завод. На предприятии возник пожар, который удалось ликвидировать через 20 минут, сообщил "РИА Новости" источник в экстренных службах.

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов в своем канале написал, что все службы региона находятся в состоянии повышенной готовности.

"Сейчас крайне важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике, которую намеренно пытаются посеять те, кто совершил это преступление", – подчеркнул Минниханов.

В сети появилось видео удара беспилотника по общежитию особой экономической зоны "Алабуга". На кадрах БПЛА самолетного типа, после его падения произошел мощный взрыв.

Уточняется, что расстояние от границы с Украиной - около 1200 километров. Ранее сообщалось, что там разрабатывают дроны дальностью больше 1 тыс. км.