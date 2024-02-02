Что известно об эпидемии сифилиса в США, чем опасна эта болезнь и как она передается?
В стране самый высокий уровень заболеваемости за десятки лет
02 февраля 2024, 13:48, ИА Амител
Лабораторное исследование / Фото: amic.ru
Соединенные Штаты Америки переживают сильнейшую вспышку сифилиса за последние 70 лет. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на исследования Центров по контролю и профилактике заболеваний. Эпидситуация по этому заболеванию ухудшается в США уже несколько лет: о непростой обстановке сообщалось и в 2023-м.
Рассказываем, что известно об эпидемии сифилиса в США, что это за болезнь и какие у нее симптомы.
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Правда ли, что в США эпидемия сифилиса?
Да, это подтверждают данные Центров по контролю и профилактике заболеваний. В 2022 году в Америке зафиксировали рекордный за 70 лет уровень заболеваемости – 207 тысяч заражений. И это при том, что в начале нулевых в стране выявляли не больше 30 тысяч заболевших в год.
За последние пять лет заболеваемость увеличилась почти на 80%.
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Из-за чего в Америке стремительно растет заболеваемость сифилисом?
Как пишет Bloomberg, к росту заболеваемости сифилисом в Штатах привело сокращение объемов финансирования местных медучреждений. Помимо этого, сифилис активно распространяется на фоне увеличения употребления наркотиков в стране, а также роста количества незащищенных половых контактов.
Отмечается, что наибольший рост числа заболевших фиксируют в возрасте 15-49 лет.
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Сифилис – что это за болезнь?
Это системное инфекционное бактериологическое заболевание. Бактерия, которая вызывает развитие недуга, – бледная трепонема (Treponema pallidum).
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Как передается сифилис?
В основном сифилис передается половым путем. Кроме того, заразиться можно и при переливании крови. Также инфекция может перейти от матери к плоду – эти случаи называют врожденным сифилисом.
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Какие симптомы у сифилиса?
Сифилис долгое время может протекать бессимптомно. Ученые разделяют развитие болезни на три этапа, каждому из которых присущи свои симптомы.
На первом этапе характерны:
- красные язвы на слизистых оболочках;
- отечность в местах внедрения бактерий;
- увеличение регионарных лимфоузлов, которые безболезненны при пальпации.
С переходом на второй этап количество симптомов увеличивается:
- сыпь на коже (эритематозная, папулезная, пустулезная);
- образования на коже не сливаются;
- может начаться выпадение волос;
- возможны нарушения работы внутренних органов.
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Чем опасен сифилис?
Если болезнь прогрессирует и переходит на третий этап, последствия заболевания могут быть самыми серьезными. У больных повреждаются внутренние органы и целые системы. Так, заболевание может привести к недугам головного мозга и сердечно-сосудистой системы. Все это в совокупности, если больному не оказывается помощь, может закончиться и летальным исходом.
14:22:35 02-02-2024
Причина распространения - наркота и свобода секса с лгбт-вольностями
14:38:40 02-02-2024
Первая реакция от заголовка - ЭПИДЕМИЯ???? Вторая реакция - КАК? Неужто кто-то не знает о способах передачи? Ведь это не воздушно-капельно передаётся! А если отсутствие медпомощи плюс наркотики, то конечно((((
15:06:22 02-02-2024
самый высокий уровень заболеваемости за десятки лет --- сифилис к ним забросили наверное специальными разносчиками. Туда наших практикующих свободные отношения много убежало
15:14:47 02-02-2024
главное что у нас нет эпидемии спида!
15:36:01 02-02-2024
гость (15:14:47 02-02-2024) главное что у нас нет эпидемии спида!... и туберкулеза нет. И корь по городам и весям не бродит на пару с коклюшем. Главное, они загнивают.
15:36:28 02-02-2024
пик заболеваемости сифилисом был в 19-20 веках, именно в те времена которые мракобесами считается пиком традиционных ценностей.
16:01:08 02-02-2024
А у нас мигрантов проверяют? Приезжают из стран с табуированной определенной темой. А тут свобода. И понеслась, а о способах защиты и слышать не хотят. Ведут себя отвратительно. Да и с графиком обязательных прививок все плохо у них. Не удивлюсь появлению не только болезни Х, но У.
17:16:42 02-02-2024
Гость (16:01:08 02-02-2024) А у нас мигрантов проверяют? Приезжают из стран с табуирован... У них?))) А у нас все хорошо, правда? Это не у нас куча детей вообще без прививок по причине долбанутости родителей (которые, к слову, сами обычно привиты по графику), и вакцины у нас от всего в достаточном количестве. И это не у нас мамаши поднимают хай, требуя высадить из группы привитого ребенка, да? И не у нас на страничке с откровениями о том, что бешенства не существует, куча лайков? У нас-то все в шоколаде, осталось только мигрантов прогнать, и тут-то заживем...
17:04:37 02-02-2024
Там негры тут диаспоры, дотолерастились