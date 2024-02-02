В стране самый высокий уровень заболеваемости за десятки лет

02 февраля 2024, 13:48, ИА Амител

Лабораторное исследование / Фото: amic.ru

Соединенные Штаты Америки переживают сильнейшую вспышку сифилиса за последние 70 лет. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на исследования Центров по контролю и профилактике заболеваний. Эпидситуация по этому заболеванию ухудшается в США уже несколько лет: о непростой обстановке сообщалось и в 2023-м.

Рассказываем, что известно об эпидемии сифилиса в США, что это за болезнь и какие у нее симптомы.

1 Правда ли, что в США эпидемия сифилиса? Да, это подтверждают данные Центров по контролю и профилактике заболеваний. В 2022 году в Америке зафиксировали рекордный за 70 лет уровень заболеваемости – 207 тысяч заражений. И это при том, что в начале нулевых в стране выявляли не больше 30 тысяч заболевших в год. За последние пять лет заболеваемость увеличилась почти на 80%.

2 Из-за чего в Америке стремительно растет заболеваемость сифилисом? Как пишет Bloomberg, к росту заболеваемости сифилисом в Штатах привело сокращение объемов финансирования местных медучреждений. Помимо этого, сифилис активно распространяется на фоне увеличения употребления наркотиков в стране, а также роста количества незащищенных половых контактов. Отмечается, что наибольший рост числа заболевших фиксируют в возрасте 15-49 лет.

3 Сифилис – что это за болезнь? Это системное инфекционное бактериологическое заболевание. Бактерия, которая вызывает развитие недуга, – бледная трепонема (Treponema pallidum).

4 Как передается сифилис? В основном сифилис передается половым путем. Кроме того, заразиться можно и при переливании крови. Также инфекция может перейти от матери к плоду – эти случаи называют врожденным сифилисом.

5 Какие симптомы у сифилиса? Сифилис долгое время может протекать бессимптомно. Ученые разделяют развитие болезни на три этапа, каждому из которых присущи свои симптомы. На первом этапе характерны: красные язвы на слизистых оболочках;

отечность в местах внедрения бактерий;

увеличение регионарных лимфоузлов, которые безболезненны при пальпации. С переходом на второй этап количество симптомов увеличивается: сыпь на коже (эритематозная, папулезная, пустулезная);

образования на коже не сливаются;

может начаться выпадение волос;

возможны нарушения работы внутренних органов.