Что известно об опасном метапневмовирусе, вспышка которого произошла в Китае?
Кратко о новом заболевании
07 января 2025, 11:40, ИА Амител
Вспышка метапневмовируса человека (hMPV) зафиксирована в начале января в Китае и на Украине. По сообщению президента Всеукраинской ассоциации инфекционистов профессора Ольги Голубовской, количество зараженных может быть очень большим. Рассказываем, что известно о метапневмовирусе и насколько он опасен для человека.
Что такое метапневмовирус?
Метапневмовирус принадлежит к семейству Pneumoviridae и относится к роду Metapneumovirus. Он является одним из возбудителей респираторных инфекций. Впервые вирус был открыт в 2001 году.
Какие симптомы у вируса?
Как сообщает Роспотребнадзор, из-за вируса могут развиться заболевания верхних и нижних дыхательных путей. Этому подвержены люди всех возрастов, но особенно маленькие дети, пожилые люди и те, у кого слабый иммунитет.
Метапневмовирус чаще всего вызывает острые респираторные инфекции, включая бронхиолит, пневмонию. В целом, поясняют специалисты, вирус довольно опасен для детей. У взрослых, практически здоровых людей вирус вызывает ОРЗ в легкой форме.
Что известно о вспышке вируса в Китае?
О массовом заболевании людей местные власти сообщили еще в конце 2024 года. В стране увеличивается заболеваемость метапневмовирусом среди детей в возрасте 14 лет и младше, сильнее всего это проявляется в северных провинциях КНР.
13:50:21 07-01-2025
Мета...? Это не те ли люди которые ватсап скупили!?... А теперь телеграмм прессуют...
И вообще вот эти все новые приставки, словечки и сочетания, оксюмороны...! Типа: мета..., устойчивое развитие..., инклюзивный капитализм..., отрицательный рост... - это всё игры людей для которых деньги не цель а средство! Цель для них: контроль и манипуляции массами, или даже странами, ну или даже континентами и человечеством...!!!
Не особо им доверяйте! Знайте! более половины из этого манипуляция вашим сознанием!
03:48:56 08-01-2025
это обычный h1N1 "свиной грипп" который был 13 лет назад, кончайте панику