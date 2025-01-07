Что известно об опасном метапневмовирусе, вспышка которого произошла в Китае?

Кратко о новом заболевании

07 января 2025, 11:40, ИА Амител

Лаборатория в Барнауле / Фото: amic.ru

Вспышка метапневмовируса человека (hMPV) зафиксирована в начале января в Китае и на Украине. По сообщению президента Всеукраинской ассоциации инфекционистов профессора Ольги Голубовской, количество зараженных может быть очень большим. Рассказываем, что известно о метапневмовирусе и насколько он опасен для человека.

Что такое метапневмовирус?

Метапневмовирус принадлежит к семейству Pneumoviridae и относится к роду Metapneumovirus. Он является одним из возбудителей респираторных инфекций. Впервые вирус был открыт в 2001 году.

Какие симптомы у вируса?

Как сообщает Роспотребнадзор, из-за вируса могут развиться заболевания верхних и нижних дыхательных путей. Этому подвержены люди всех возрастов, но особенно маленькие дети, пожилые люди и те, у кого слабый иммунитет.

Метапневмовирус чаще всего вызывает острые респираторные инфекции, включая бронхиолит, пневмонию. В целом, поясняют специалисты, вирус довольно опасен для детей. У взрослых, практически здоровых людей вирус вызывает ОРЗ в легкой форме.

Что известно о вспышке вируса в Китае?

О массовом заболевании людей местные власти сообщили еще в конце 2024 года. В стране увеличивается заболеваемость метапневмовирусом среди детей в возрасте 14 лет и младше, сильнее всего это проявляется в северных провинциях КНР.