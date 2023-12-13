Делимся интересной подборкой для родителей

13 декабря 2023, 18:00, ИА Амител erid: LjN8K5NDW

Игрушка. Ребенок / Фото: freepik.com

Каждый год в преддверии главного праздника миллионы взрослых задумываются над тем, как исполнить мечту ребенка и преподнести ему "тот самый" подарок. Конечно, большая часть ребятишек пишет письмо Деду Морозу, из которого можно узнать необходимую информацию, но иногда хочется сделать сюрприз или просто нет возможности подарить загаданное детьми. Смотрите полезную подборку о лучшем детском подарке к Новому году.

Дети в своих предпочтениях достаточно стабильны. Год из года в список самых желанных подарков попадают:

1. Блочные конструкторы.

Можно выбрать лего, в ассортименте которого есть наборы и для малышей, и для школьников, и для подростков (и даже взрослых). Ничем не хуже и всевозможные аналоги европейского бренда.

2. Радиоуправляемые модели.

Популярны машинки, вертолеты, роботы, фигурки животных на пультах управления и прочее.

3. Фигурки героев любимых мультфильмов и сериалов.

4. Куклы.

Больше всего девочки мечтают о "продвинутых" интерактивных моделях.

5. Треки, гаражи и парковки.

Эти игрушки популярны среди поклонников машинок и гонок.

6. Магнитные конструкторы.

Они развивают фантазию, моторику рук и пространственное восприятие.

7. Настольные игры.

Дети постарше с удовольствием играют в популярные настолки.

8. Наборы для сюжетно-ролевых игр.

Кухни, магазины, игрушечное оружие, а также многое другое хотят получить в дар и мальчишки, и девчонки.

9. Книги.

Вопреки мнению, что современные дети не любят читать, среди "заказов" Деду Морозу можно встретить немало книг.

10. Самокаты, беговелы, коньки и прочие виды "транспорта".

11. Интерактивные игрушки.

"Умные" собачки, кошечки и другие животные становятся настоящими друзьями ребятишек, поэтому о них мечтают многие.

Игровые приставки, смартфоны, планшеты и прочие гаджеты – еще одна востребованная категория подарков. Несмотря на то, что она пользуется огромной популярностью, мы решили разместить ее после основного списка. Все-таки это не игрушки, и дарить ли подобное детям, каждый родитель решает сам.

Группа компаний "Детский мир" (ООО"ДМ", Москва, пр. Вернадского, д. 37, к. 3; ОГРН 1237770205232)

ООО "Фикси"

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