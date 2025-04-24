НОВОСТИОбщество

Что нужно знать перед подачей заявки на гражданство ЕС?

Процесс требует терпения и подготовки, но оно того стоит

24 апреля 2025, 17:00, ИА Амител erid: 2W5zFHxZwNx

Чемодан. Аэропорт / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Чемодан. Аэропорт / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Для многих людей по всему миру стать гражданином ЕС – это не просто новый паспорт. Это возможность ездить без каких-либо препятствий по странам Шенгена (например, с туристической целью), работать и жить в государствах Евросоюза, получать качественное образование и медобслуживание, открыть бизнес без границ – все это делает вопрос о том, как получить гражданство ЕС невероятно актуальным. Но за этими возможностями стоит немало нюансов, которые важно знать заранее.

Основные способы получения

Путь к гражданству Евросоюза может быть разным – от наследства до инвестиций. Вот основные способы получения:

  • по происхождению – если один из родителей или даже дедушка с бабушкой были гражданами страны ЕС, у вас есть шанс восстановить гражданство. Особенно это популярно в Италии, Ирландии, Польше и Венгрии;
  • через брак – заключение брака с гражданином страны ЕС может ускорить процесс. Например, во Франции можно подать заявление уже через четыре года совместной жизни, а в Испании – через один год проживания вместе;
  • через натурализацию – это самый распространенный путь: вы проживаете в стране определенное количество лет (обычно от пяти до десяти), соблюдаете местные законы, изучаете язык и культуру, а затем подаете заявление. Такой путь доступен, например, в Германии, Португалии, Нидерландах;
  • инвестиционное гражданство – некоторые страны ЕС, как раньше Кипр или Мальта, предлагали ускоренное получение паспорта в обмен на значительные инвестиции. Сейчас такие программы либо приостановлены, либо ужесточены, но варианты все еще возможны через ВНЖ по инвестициям.

Преимущества гражданства ЕС

Получив гражданство в ЕС, человек становится гражданином всего Евросоюза, а это означает:

  • свободное перемещение по 27 странам ЕС и странам Шенгенской зоны;
  • право на проживание и трудоустройство в любой стране ЕС;
  • доступ к бесплатному или недорогому образованию;
  • возможность пользоваться системой здравоохранения на равных с местными жителями;
  • участие в выборах и местной политике;
  • упрощенный порядок открытия бизнеса и получения субсидий.

Возможные недостатки и сложности получения гражданства ЕС

Не все так просто. Среди трудностей, с которыми можно столкнуться:

  • длительный срок ожидания – особенно при натурализации;
  • требование отказа от предыдущего гражданства – например, в Германии;
  • необходимость сдачи языковых и культурных экзаменов;
  • финансовые и налоговые обязательства, особенно если у страны высокий налог на глобальный доход;
  • бюрократические процедуры, которые могут растянуться на месяцы или даже годы.

ООО "Центр по Вопросам Миграции"

европа

Комментарии 7

Avatar Picture
ГОСТЬ

17:36:08 24-04-2025

Что-то, как-то веет, чем то!
Чем-то не патриотичным в столь непростой момент времени.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

17:49:20 24-04-2025

ГОСТЬ (17:36:08 24-04-2025) Что-то, как-то веет, чем то! Чем-то не патриотичным в ст... Скажем прямо - вражеская пропаганда.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:50:16 24-04-2025

Патриоты России - Горбачев, Березовский, Прохоров, Чубайс....

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

18:15:31 24-04-2025

В настоящее время от соискателей потребуют политической лояльности ЕС. То есть осудить политическую жизнь в нашей стране. Со всеми последствиями для дальнейшей жизни

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

18:43:45 24-04-2025

ВВП (18:15:31 24-04-2025) В настоящее время от соискателей потребуют политической лоял... И каковы эти последствия? Предание анафеме?
😆

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

20:18:33 24-04-2025

Кхм... (18:43:45 24-04-2025) И каковы эти последствия? Предание анафеме?😆... Разьяснят.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:26:06 25-04-2025

Неудачная реклама коммерческой конторки. Не пожалели бы потом. А на вопрос в заголовке ответ только один и он короткий: деньги. А лучше большие деньги. Нету денег - нету ЕС.

  4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров