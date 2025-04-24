Процесс требует терпения и подготовки, но оно того стоит

24 апреля 2025, 17:00, ИА Амител erid: 2W5zFHxZwNx

Чемодан. Аэропорт / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Для многих людей по всему миру стать гражданином ЕС – это не просто новый паспорт. Это возможность ездить без каких-либо препятствий по странам Шенгена (например, с туристической целью), работать и жить в государствах Евросоюза, получать качественное образование и медобслуживание, открыть бизнес без границ – все это делает вопрос о том, как получить гражданство ЕС невероятно актуальным. Но за этими возможностями стоит немало нюансов, которые важно знать заранее.

Основные способы получения

Путь к гражданству Евросоюза может быть разным – от наследства до инвестиций. Вот основные способы получения:

по происхождению – если один из родителей или даже дедушка с бабушкой были гражданами страны ЕС, у вас есть шанс восстановить гражданство. Особенно это популярно в Италии, Ирландии, Польше и Венгрии;

через брак – заключение брака с гражданином страны ЕС может ускорить процесс. Например, во Франции можно подать заявление уже через четыре года совместной жизни, а в Испании – через один год проживания вместе;

через натурализацию – это самый распространенный путь: вы проживаете в стране определенное количество лет (обычно от пяти до десяти), соблюдаете местные законы, изучаете язык и культуру, а затем подаете заявление. Такой путь доступен, например, в Германии, Португалии, Нидерландах;

инвестиционное гражданство – некоторые страны ЕС, как раньше Кипр или Мальта, предлагали ускоренное получение паспорта в обмен на значительные инвестиции. Сейчас такие программы либо приостановлены, либо ужесточены, но варианты все еще возможны через ВНЖ по инвестициям.

Преимущества гражданства ЕС

Получив гражданство в ЕС, человек становится гражданином всего Евросоюза, а это означает:

свободное перемещение по 27 странам ЕС и странам Шенгенской зоны;

право на проживание и трудоустройство в любой стране ЕС;

доступ к бесплатному или недорогому образованию;

возможность пользоваться системой здравоохранения на равных с местными жителями;

участие в выборах и местной политике;

упрощенный порядок открытия бизнеса и получения субсидий.

Возможные недостатки и сложности получения гражданства ЕС

Не все так просто. Среди трудностей, с которыми можно столкнуться:

длительный срок ожидания – особенно при натурализации;

требование отказа от предыдущего гражданства – например, в Германии;

необходимость сдачи языковых и культурных экзаменов;

финансовые и налоговые обязательства, особенно если у страны высокий налог на глобальный доход;

бюрократические процедуры, которые могут растянуться на месяцы или даже годы.

ООО "Центр по Вопросам Миграции"

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