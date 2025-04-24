Что нужно знать перед подачей заявки на гражданство ЕС?
Процесс требует терпения и подготовки, но оно того стоит
24 апреля 2025, 17:00, ИА Амител erid: 2W5zFHxZwNx
Для многих людей по всему миру стать гражданином ЕС – это не просто новый паспорт. Это возможность ездить без каких-либо препятствий по странам Шенгена (например, с туристической целью), работать и жить в государствах Евросоюза, получать качественное образование и медобслуживание, открыть бизнес без границ – все это делает вопрос о том, как получить гражданство ЕС невероятно актуальным. Но за этими возможностями стоит немало нюансов, которые важно знать заранее.
Основные способы получения
Путь к гражданству Евросоюза может быть разным – от наследства до инвестиций. Вот основные способы получения:
- по происхождению – если один из родителей или даже дедушка с бабушкой были гражданами страны ЕС, у вас есть шанс восстановить гражданство. Особенно это популярно в Италии, Ирландии, Польше и Венгрии;
- через брак – заключение брака с гражданином страны ЕС может ускорить процесс. Например, во Франции можно подать заявление уже через четыре года совместной жизни, а в Испании – через один год проживания вместе;
- через натурализацию – это самый распространенный путь: вы проживаете в стране определенное количество лет (обычно от пяти до десяти), соблюдаете местные законы, изучаете язык и культуру, а затем подаете заявление. Такой путь доступен, например, в Германии, Португалии, Нидерландах;
- инвестиционное гражданство – некоторые страны ЕС, как раньше Кипр или Мальта, предлагали ускоренное получение паспорта в обмен на значительные инвестиции. Сейчас такие программы либо приостановлены, либо ужесточены, но варианты все еще возможны через ВНЖ по инвестициям.
Преимущества гражданства ЕС
Получив гражданство в ЕС, человек становится гражданином всего Евросоюза, а это означает:
- свободное перемещение по 27 странам ЕС и странам Шенгенской зоны;
- право на проживание и трудоустройство в любой стране ЕС;
- доступ к бесплатному или недорогому образованию;
- возможность пользоваться системой здравоохранения на равных с местными жителями;
- участие в выборах и местной политике;
- упрощенный порядок открытия бизнеса и получения субсидий.
Возможные недостатки и сложности получения гражданства ЕС
Не все так просто. Среди трудностей, с которыми можно столкнуться:
- длительный срок ожидания – особенно при натурализации;
- требование отказа от предыдущего гражданства – например, в Германии;
- необходимость сдачи языковых и культурных экзаменов;
- финансовые и налоговые обязательства, особенно если у страны высокий налог на глобальный доход;
- бюрократические процедуры, которые могут растянуться на месяцы или даже годы.
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17:36:08 24-04-2025
Что-то, как-то веет, чем то!
Чем-то не патриотичным в столь непростой момент времени.
17:49:20 24-04-2025
ГОСТЬ (17:36:08 24-04-2025) Что-то, как-то веет, чем то! Чем-то не патриотичным в ст... Скажем прямо - вражеская пропаганда.
17:50:16 24-04-2025
Патриоты России - Горбачев, Березовский, Прохоров, Чубайс....
18:15:31 24-04-2025
В настоящее время от соискателей потребуют политической лояльности ЕС. То есть осудить политическую жизнь в нашей стране. Со всеми последствиями для дальнейшей жизни
18:43:45 24-04-2025
ВВП (18:15:31 24-04-2025) В настоящее время от соискателей потребуют политической лоял... И каковы эти последствия? Предание анафеме?
😆
20:18:33 24-04-2025
Кхм... (18:43:45 24-04-2025) И каковы эти последствия? Предание анафеме?😆... Разьяснят.
07:26:06 25-04-2025
Неудачная реклама коммерческой конторки. Не пожалели бы потом. А на вопрос в заголовке ответ только один и он короткий: деньги. А лучше большие деньги. Нету денег - нету ЕС.