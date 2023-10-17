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Что нужно знать при самостоятельной продаже квартиры?

Рассказываем, какие нюансы нужно учесть

17 октября 2023, 17:50, ИА Амител erid: LjN8KBnx4

Сделка / Фото: freepik.com
Сделка / Фото: freepik.com

Рынок купли-продажи недвижимости достаточно рискованный, если действуешь самостоятельно и в одиночку. К любой сделке нужно тщательно готовиться: и когда выбираете новостройку в Москве, и когда собираетесь купить квартиру на "вторичке" в Барнауле. Рассказываем, что нужно знать для уверенного совершения сделок.

Как правильно подготовиться к продаже недвижимости?

Для этого необходимо:

  1. Грамотно составить договор. Помогут специальные онлайн-сервисы, например от "Метра квадратного".
  2. Проверить юридическую чистоту сделки. Обратиться к проверенному риелтору или юристу по недвижимости.
  3. Нотариально заверить сопутствующие документы. Необходимо при сделке с участием супруга или при продаже доли в квартире.

Что необходимо отразить в договоре?

Юридические требования к договору купли-продажи:

  • описать содержание договора;
  • детально указать параметры квартиры;
  • прописать паспортные данные всех сторон сделки;
  • указать, есть ли у квартиры обременения;
  • указать реальную стоимость квартиры;
  • указать реквизиты для покупателя;
  • прописать порядок штрафов при неисполнении сторонами условий договора.

Как произвести передачу денег?

  1. Оплату наличными лучше осуществлять через банковскую ячейку. 
  2. Безналичную оплату – через аккредитив. 
  3. СБР – сервис безопасных расчетов от "Метра квадратного". Это когда покупатель перечисляет деньги за недвижимость на специальный номинальный счет, который законодательно защищен от форс-мажоров по сделке. Сервис полностью бесконтактный: позволяет провести любые изменения в договоре и операции с деньгами без посещения офиса банка.

Как обезопасить себя при продаже квартиры?

  1. Работайте с надежными агентствами недвижимости и риелторами.
  2. Не передавайте документы на квартиру и ключи от нее третьим лицам. 
  3. Осмотр квартиры проводите только в вашем присутствии.
  4. Сохраняйте данные паспорта потенциальных покупателей.
  5. Обязательно проверяйте все документы и условия договора купли-продажи. 

ООО "Экосистема недвижимости "Метр квадратный" 
(ОГРН 1197746330132. Адрес: 127055, г. Москва, улица Лесная, дом 43, под. VI пом. 4Ч)

недвижимость

Комментарии 5

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Гость

18:07:45 17-10-2023

Ещё нужно знать, что при самостоятельной продаже вас просто задолбают риэлторы. Которы очень хотят вам почь

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...

19:05:24 17-10-2023

Риэлторы это жулики... Каддафи не зря запретил риэлторов

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Гость

10:36:09 18-10-2023

Банковская ячейка и аккредитив это для защиты покупателя, а не продавца. Если что, продавец будет бегать и пытаться получить деньги. А ячейка это еще и защита риэлтора, если что, они свое получат, а вы разбирайтесь в суде

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гость

11:07:08 18-10-2023

Вывод из статьи: при самостоятельной продаже квартиры нужно обратиться к юристу. :) :) :)

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Гость

11:35:28 18-10-2023

Вывод один - риелтор не несет ответственность

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