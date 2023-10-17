Рассказываем, какие нюансы нужно учесть

17 октября 2023, 17:50, ИА Амител erid: LjN8KBnx4

Сделка / Фото: freepik.com

Рынок купли-продажи недвижимости достаточно рискованный, если действуешь самостоятельно и в одиночку. К любой сделке нужно тщательно готовиться: и когда выбираете новостройку в Москве, и когда собираетесь купить квартиру на "вторичке" в Барнауле. Рассказываем, что нужно знать для уверенного совершения сделок.

Как правильно подготовиться к продаже недвижимости?

Для этого необходимо:

Грамотно составить договор. Помогут специальные онлайн-сервисы, например от "Метра квадратного". Проверить юридическую чистоту сделки. Обратиться к проверенному риелтору или юристу по недвижимости. Нотариально заверить сопутствующие документы. Необходимо при сделке с участием супруга или при продаже доли в квартире.

Что необходимо отразить в договоре?

Юридические требования к договору купли-продажи:

описать содержание договора;

детально указать параметры квартиры;

прописать паспортные данные всех сторон сделки;

указать, есть ли у квартиры обременения;

указать реальную стоимость квартиры;

указать реквизиты для покупателя;

прописать порядок штрафов при неисполнении сторонами условий договора.

Как произвести передачу денег?

Оплату наличными лучше осуществлять через банковскую ячейку. Безналичную оплату – через аккредитив. СБР – сервис безопасных расчетов от "Метра квадратного". Это когда покупатель перечисляет деньги за недвижимость на специальный номинальный счет, который законодательно защищен от форс-мажоров по сделке. Сервис полностью бесконтактный: позволяет провести любые изменения в договоре и операции с деньгами без посещения офиса банка.

Как обезопасить себя при продаже квартиры?

Работайте с надежными агентствами недвижимости и риелторами. Не передавайте документы на квартиру и ключи от нее третьим лицам. Осмотр квартиры проводите только в вашем присутствии. Сохраняйте данные паспорта потенциальных покупателей. Обязательно проверяйте все документы и условия договора купли-продажи.

ООО "Экосистема недвижимости "Метр квадратный"

(ОГРН 1197746330132. Адрес: 127055, г. Москва, улица Лесная, дом 43, под. VI пом. 4Ч)

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