Что нужно знать при самостоятельной продаже квартиры?
Рассказываем, какие нюансы нужно учесть
17 октября 2023, 17:50, ИА Амител erid: LjN8KBnx4
Сделка / Фото: freepik.com
Рынок купли-продажи недвижимости достаточно рискованный, если действуешь самостоятельно и в одиночку. К любой сделке нужно тщательно готовиться: и когда выбираете новостройку в Москве, и когда собираетесь купить квартиру на "вторичке" в Барнауле. Рассказываем, что нужно знать для уверенного совершения сделок.
Как правильно подготовиться к продаже недвижимости?
Для этого необходимо:
- Грамотно составить договор. Помогут специальные онлайн-сервисы, например от "Метра квадратного".
- Проверить юридическую чистоту сделки. Обратиться к проверенному риелтору или юристу по недвижимости.
- Нотариально заверить сопутствующие документы. Необходимо при сделке с участием супруга или при продаже доли в квартире.
Что необходимо отразить в договоре?
Юридические требования к договору купли-продажи:
- описать содержание договора;
- детально указать параметры квартиры;
- прописать паспортные данные всех сторон сделки;
- указать, есть ли у квартиры обременения;
- указать реальную стоимость квартиры;
- указать реквизиты для покупателя;
- прописать порядок штрафов при неисполнении сторонами условий договора.
Как произвести передачу денег?
- Оплату наличными лучше осуществлять через банковскую ячейку.
- Безналичную оплату – через аккредитив.
- СБР – сервис безопасных расчетов от "Метра квадратного". Это когда покупатель перечисляет деньги за недвижимость на специальный номинальный счет, который законодательно защищен от форс-мажоров по сделке. Сервис полностью бесконтактный: позволяет провести любые изменения в договоре и операции с деньгами без посещения офиса банка.
Как обезопасить себя при продаже квартиры?
- Работайте с надежными агентствами недвижимости и риелторами.
- Не передавайте документы на квартиру и ключи от нее третьим лицам.
- Осмотр квартиры проводите только в вашем присутствии.
- Сохраняйте данные паспорта потенциальных покупателей.
- Обязательно проверяйте все документы и условия договора купли-продажи.
ООО "Экосистема недвижимости "Метр квадратный"
(ОГРН 1197746330132. Адрес: 127055, г. Москва, улица Лесная, дом 43, под. VI пом. 4Ч)
18:07:45 17-10-2023
Ещё нужно знать, что при самостоятельной продаже вас просто задолбают риэлторы. Которы очень хотят вам почь
19:05:24 17-10-2023
Риэлторы это жулики... Каддафи не зря запретил риэлторов
10:36:09 18-10-2023
Банковская ячейка и аккредитив это для защиты покупателя, а не продавца. Если что, продавец будет бегать и пытаться получить деньги. А ячейка это еще и защита риэлтора, если что, они свое получат, а вы разбирайтесь в суде
11:07:08 18-10-2023
Вывод из статьи: при самостоятельной продаже квартиры нужно обратиться к юристу. :) :) :)
11:35:28 18-10-2023
Вывод один - риелтор не несет ответственность