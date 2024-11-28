Что нужно знать руководителю компании о воинском учете?

И как его вести

28 ноября 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KLoFW

Солдаты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 1 ноября 2024 года все компании перешли на электронный воинский учет. Это требует от руководителей выполнения определенных действий. Напоминаем, что ведение воинского учета сотрудников обязательно для всех организаций, независимо от их формы собственности (подп. 6 п. 1 ст. 8 ФЗ от 31.05.1996 61-ФЗ, п. 7 ст. 8 Федерального закона от 28.03.1998 53-ФЗ).

Что такое Единый реестр воинского учета?

Единый реестр воинского учета – это информационная система, в которой содержатся данные о гражданах, обязанных состоять на воинском учете. В нее включаются как те, кто уже находится на учете, так и те, кто подлежит постановке. Реестр ведет Министерство обороны, а его порядок формирования и использования регулируется постановлением правительства от 19 апреля 2024 года № 506.

Электронный реестр в автоматическом режиме дает возможность военкомату:

дистанционно ставить и снимать граждан с воинского учета;

актуализировать данные о гражданах;

подтверждать основание для отсрочек или освобождений от призыва;

формировать и рассылать электронные повестки;

принимать решения о временных мерах для тех, кто не явился в военкомат.

Единый реестр состоит из двух частей – реестра воинского учета и реестра повесток.

Реестр воинского учета включает личные данные военнообязанных: ФИО, дату рождения, паспортные данные, СНИЛС, ИНН, адрес проживания, информацию о месте работы, состоянии здоровья, образовании и специальности.

Реестр повесток формируется на основе данных реестра воинского учета и предназначен для учета выданных повесток. Он содержит информацию о военкомате, дате выдачи и вручения повестки, дате явки в военкомат, а также сведения о военнообязанном и примененных к нему временных ограничениях.

Реестр повесток уже функционирует в тестовом режиме в трех регионах: Республике Марий Эл, Рязанской и Сахалинской областях. Доступ к системе предоставляется сотрудникам через личный кабинет на портале "Госуслуги".

Электронные повестки будут автоматически генерироваться в реестре, а граждане будут получать уведомления:

в личный кабинет на портале "Госуслуги";

в бумажном виде по месту жительства, работы или учебы.

При поступлении бумажной повестки в организацию ее необходимо вручить сотруднику под подпись не позднее чем за три дня до назначенной даты явки. После этого отрезную часть нужно заполнить, подписать и отправить обратно в военкомат.

Если гражданин, подлежащий призыву, не получил или отказался от бумажной повестки, она автоматически считается врученной через семь дней с момента ее размещения в реестре. Это происходит независимо от наличия учетной записи на "Госуслугах". Уклониться от явки или избежать административной ответственности не удастся.

Какие санкции грозят за неявку по повестке?

За неявку в военкомат предусмотрен штраф в размере от 10 до 30 тысяч рублей (ст. 21.5, 21.6, 21.7, 19.25 КоАП). Кроме того, могут быть введены временные ограничения, такие как запрет на выезд за границу, управление транспортными средствами, оформление кредитов и другие меры.

Выезд за границу блокируется сразу после внесения повестки в реестр. Прочие меры (например, запрет на вождение) активируются, если гражданин не явится в военкомат в течение 20 дней. Все ограничения носят временный характер и снимаются в течение суток после явки в военкомат.

Как подготовиться к введению реестра?

Рекомендуется сделать так:

проинформируйте сотрудников о правилах работы с реестром;

проведите сверку данных воинского учета;

установить в локальном акте обязанность работников сообщать о изменениях персональных данных.

Чтобы организовать воинский учет в компании, нужно:

назначить ответственного;

составить план работ;

поставить организацию на воинский учет.

Ответственный сотрудник должен:

проверять документы воинского учета при приеме на работу;

ставить на учет новых сотрудников;

вести карточки учета;

уведомлять военкомат о приеме или увольнении военнообязанного;

оповещать сотрудников о вызовах в военкомат;

разъяснять обязанности по воинскому учету;

уведомлять военкомат об изменениях и неявках сотрудников;

проводить сверку документов;

снимать сотрудников с учета;

сдавать отчетность в военкомат.

С 1 октября 2023 года в России существенно увеличены штрафы для должностных лиц за отдельные нарушения, в некоторых случаях – более чем в 30 раз. Ответственность также распространяется на организации: для компаний штраф за нарушения в сфере воинского учета составляет от 350 до 400 тысяч рублей.

Для представителей малого и среднего бизнеса предусмотрено смягчение – размер штрафов за аналогичные нарушения снижен на 50%.

Организовать воинский учет на предприятии помогут специалисты компании "Финансбург". Оставить заявку можно через сайт finansburg . ru , письмо на электронный адрес office@finansburg.ru или по телефону +7-961-988-26-50.

ООО "Финансбург – ПРО"

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