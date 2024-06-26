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Что означают ордеры на арест Шойгу и Герасимова, выданные международным судом?

Решение МУС уже прокомментировали и в Кремле

26 июня 2024, 17:10, ИА Амител

Сергей Шойгу / Фото: кадр из видео в Telegram-канале Минобороны
Сергей Шойгу / Фото: кадр из видео в Telegram-канале Минобороны

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордеры на арест бывшего главы Минобороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Сообщение об этом появилось 25 июня на официальном сайте организации. В тексте говорится, что такое решение палаты предварительного производства связано со спецоперацией.

Рассказываем, что означает выдача ордеров на арест Шойгу и Герасимова, грозит ли им что-то и как на это отреагировали в России.

1

Что произошло?

В сообщении суда говорится, что ордеры выданы "за предполагаемые международные" преступления Шойгу и Герасимова.

"24 июня 2024 года вторая Палата предварительного производства Международного уголовного суда <...> выдала ордера на арест двух лиц – Сергея Кужугетовича Шойгу и Валерия Васильевича Герасимова в контексте ситуации на Украине за предполагаемые международные преступления, совершенные в период по меньшей мере с 10 октября 2022 года до по меньшей мере 9 марта 2023 года", – цитирует ТАСС пресс-службу МУС.

2

Что такое МУС?

Это международный уголовный суд, чью работу регламентирует римский статут 1998 года. Примечательно, что в структуру ООН инстанция не входит.
3

Признают ли другие страны юрисдикцию МУС?

Большинство – нет. Если собрать граждан всех стран, которые не признают решения МУС, наберется больше половины населения Земли. Это не только Россия, но и США, Китай, Саудовская Аравия, Турция, Индия, Казахстан, Египет, Иран, Азербайджан, Белоруссия, Израиль.
При этом те же Штаты, например, заявили, что поддерживают решение суда в отношении Шойгу и Герасимова. Но при этом многие другие решения организации они игнорируют.
4

Почему многие страны не признают юрисдикцию МУС?

Причины разные. Многие государства решили, что такая система серьезно подорвала бы их собственный суверенитет.
В российском МИД ранее поясняли, что Международный уголовный суд "не оправдал возложенных на него надежд и не стал подлинно независимым органом международного правосудия".
5

А как в России отреагировали на выдачу ордеров на арест Шойгу и Герасимова?

В Совбезе РФ решение МУС назвали "ничтожным сотрясанием воздуха" и частью гибридной войны против страны.
"Решение палаты предварительного производства Международного уголовного суда в отношении секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу ничтожно. Это сотрясание воздуха, поскольку юрисдикция МУС не распространяется на Россию, и принято в рамках гибридной войны Запада против нашей страны", – цитирует ТАСС заявление Совбеза.А в Кремле прокомментировали другое заявление МУС. Представитель международного суда заявил, что организация стремится к сотрудничеству с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти слова "абсурдом".
"Как абсурд. Мы не признаем юрисдикцию этого суда. Не считаем законными его вердикты. Не видим малейшего предмета для сотрудничества", – передает слова Пескова ТАСС.
6

Значит, Шойгу и Герасимову ничего не грозит?

Нет. На территории России и других стран, которые не признают юрисдикцию МУС, Сергея Шойгу и Валерия Герасимова никто арестовывать не будет.
7

Это тот самый МУС, который выдавал ордер на арест Путина?

Да.
17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Тогда инстанция обвинила их в якобы причастности к военным преступлениям, "заключающимся в незаконной депортации населения".
суд

Комментарии 3

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Олег

18:46:39 26-06-2024

Грозит ли арест сотрудникам МУС в российской юрисдикции?

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Гость

00:00:44 27-06-2024

Олег (18:46:39 26-06-2024) Грозит ли арест сотрудникам МУС в российской юрисдикции?... Не умничай

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Гость

07:51:48 27-06-2024

Ну теперь они точно знают, что или они, или МУС

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