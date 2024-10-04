Что подарить учителю на праздник? Самые лучшие идеи для необычных презентов
Конечно же, можно подарить педагогу цветы, но не обязательно это должны быть розы
04 октября 2024, 12:51, ИА Амител
Лучший способ выразить свою благодарность любимому учителю – это сделать ему подарок на профессиональный праздник, который отмечается 5 октября. Эксперты "Авито" собрали несколько идей для презентов, которые могут подарить педагогу яркие эмоции в этот день.
Цветы
Цветы – это всегда актуальный и беспроигрышный способ выразить внимание. При выборе не рекомендуется отдавать предпочтение экзотическим сортам, поскольку реакция на букет может быть неоднозначной: во-первых, не каждому такой подарок понравится, а во-вторых, он может вызвать аллергию, что будет совсем не приятным дополнением. Лучший вариант для учителя – это розы, пионы, тюльпаны, хризантемы, гортензии и другие распространенные сорта.
"На "Авито" жители Барнаула могут купить букет из кустовой хризантемы за 1400 рублей, а также пионовидные розы за 2920 рублей", – говорится в исследовании.
Сладости
Подарить вкусный десерт к чаю – еще один распространенный, но не менее приятный способ порадовать учителя на профессиональный праздник. Чтобы создать больше положительных эмоций, можно купить не коробку конфет из магазина, а самодельные сладости.
"Мастера "Авито" делают качественные и красивые десерты, которые можно приобрести в подарок. Барнаульцы могут купить клубнику в шоколаде за 799 рублей, полезную сладость, пастилу, в пределах 1300 рублей, а также набор орехов до 1900 рублей", – отмечают эксперты.
Свечи
Добавить уюта и теплоты в этот праздник помогут свечи. Многим людям нравится проводить вечера в спокойной обстановке с их ненавязчивым светом – вполне возможно, что и ваш любимый педагог относится к таким.
"На "Авито" жители Барнаула могут дополнить подарок свечами ручной работы за 250 рублей, а также необычной свечкой в виде кита за 500 рублей", – предложили еще несколько вариантов для подарка.
12:55:42 04-10-2024
Зарплату нормальную
21:29:40 04-10-2024
Гость (12:55:42 04-10-2024) Зарплату нормальную ... У них итак выше нормальной. Большего не заслуживают.
12:57:28 04-10-2024
разбаловали подарками. еще и нос воротят