Конечно же, можно подарить педагогу цветы, но не обязательно это должны быть розы

04 октября 2024, 12:51, ИА Амител

Учитель в школе / Фото: unsplash.com

Лучший способ выразить свою благодарность любимому учителю – это сделать ему подарок на профессиональный праздник, который отмечается 5 октября. Эксперты "Авито" собрали несколько идей для презентов, которые могут подарить педагогу яркие эмоции в этот день.

Цветы

Цветы – это всегда актуальный и беспроигрышный способ выразить внимание. При выборе не рекомендуется отдавать предпочтение экзотическим сортам, поскольку реакция на букет может быть неоднозначной: во-первых, не каждому такой подарок понравится, а во-вторых, он может вызвать аллергию, что будет совсем не приятным дополнением. Лучший вариант для учителя – это розы, пионы, тюльпаны, хризантемы, гортензии и другие распространенные сорта.

"На "Авито" жители Барнаула могут купить букет из кустовой хризантемы за 1400 рублей, а также пионовидные розы за 2920 рублей", – говорится в исследовании.

Сладости

Подарить вкусный десерт к чаю – еще один распространенный, но не менее приятный способ порадовать учителя на профессиональный праздник. Чтобы создать больше положительных эмоций, можно купить не коробку конфет из магазина, а самодельные сладости.

"Мастера "Авито" делают качественные и красивые десерты, которые можно приобрести в подарок. Барнаульцы могут купить клубнику в шоколаде за 799 рублей, полезную сладость, пастилу, в пределах 1300 рублей, а также набор орехов до 1900 рублей", – отмечают эксперты.

Свечи

Добавить уюта и теплоты в этот праздник помогут свечи. Многим людям нравится проводить вечера в спокойной обстановке с их ненавязчивым светом – вполне возможно, что и ваш любимый педагог относится к таким.