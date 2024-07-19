Что посеешь, то пожнешь. Как алтайский Россельхозцентр помогает аграриям Сибири?

И что интересного для фермеров организация представила на "Дне сибирского поля"

19 июля 2024, 08:00, ИА Амител erid: LjN8K2kFu

Россельхозцентр на "Дне поля – 2024" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Российский сельскохозяйственный центр (Россельхозцентр) – преемник государственных семенных инспекций и станций защиты растений. 76 его подразделений охватывают все субъекты страны. Сегодня учреждение предоставляет госуслуги в области семеноводства и защиты растений. Свои последние достижения алтайский филиал Россельхозцентра представил на крупнейшем агрофоруме "День сибирского поля", проходившем в регионе 10-12 июля.

Энергия всхожести

На форуме работало несколько стендов. Первый – по семеноводству, и он сразу притягивал взгляды посетителей. В стеклянных емкостях – пестрая россыпь семян. Это образцы сельскохозяйственных культур-лидеров Алтайского края – овес, просо, соя, чечевица, ячмень, пшеница, гречиха, горох. По соседству расположилось алтайское разнотравье: эспарцет, суданская трава, фацелия, а еще емкости с ростками всевозможных культур.

Все зерновые и зернобобовые проходят в Россельхозцентре тщательный анализ по методике, регламентированной ГОСТом. Когда поступает партия зерна, специалисты учреждения берут пробный образец. Семена высевают в специальные растильни на разную основу. Для каждой культуры установлены сроки, за которые должны появиться ростки: оценивается так называемая энергия всхожести.

На втором стенде по защите растений расположились современные агропрепараты. Образцы препаратов бесплатно вручали аграриям, чтобы они смогли протестировать средства.

Россельхозцентр на "Дне поля – 2024" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

От посевов до урожая

Алтайский край – житница страны, один из крупнейших аграрных регионов. Поэтому важно следить за качеством урожая на всех этапах его получения. В этом заключается главная задача специалистов Россельхозцентра, говорит руководитель филиала по Алтайскому краю и Республике Алтай Владимир Мануйлов.

"Обследуем всю площадь, которая засевается в Алтайском крае, – это больше 6 миллионов гектаров посевов в год", – рассказал Мануйлов.

Россельхозцентр проводит:

фитосанитарный мониторинг сельхозугодий (мониторинг распространения сорняков, вредителей и болезней сельскохозяйственных растений);

фитопатологический анализ семян (лабораторное исследование на зараженность возбудителями болезней).

Ежегодно фитосанитарный мониторинг проводят на площади более 6,5 млн га. И уже опираясь на него сельхозтоваропроизводители проводят защитные мероприятия: в этом году обработали более трех тысяч гектаров против саранчовых вредителей, более 60 тысяч гектаров – против лугового мотылька. К борьбе с сорняками в этом сезоне тоже уже приступили.

А впереди – большая работа по апробации посевов: перед уборкой будут оценивать качество зерна.

Россельхозцентр на "Дне поля – 2024" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Еще одна задача центра – рекомендовать аграриям качественный посевной материал.

"У нас есть хорошая алтайская селекция, тесное сотрудничество по сортам с Новосибирской, Кемеровской, Омской областями, где расположена сильная селекционная база. Сегодня она получила определенный толчок для развития. Аграрии урожай убрали – мы делаем лабораторный анализ и понимаем: какая у сорта всхожесть, какие характеристики, как он себя показал на конкретной почве и в климатических условиях", – поясняет Владимир Мануйлов.

Будущее – за цифровизацией

В "День сибирского поля" центр ежегодно презентует последние разработки для сельхозтоваропроизводителей. Теперь Россельхозцентр готовит специалистов по управлению агродронами, рассказал директор ФГБУ "Россельхозцентр" Александр Малько.

"Учебный Центр филиала расположен в Горно-Алтайске. Мы получили лицензию на проведение образовательной деятельности, восстановили здание для этих целей", – отметил он.

Беспилотник способен опуститься к посевам на высоту двух-трех метров и зафиксировать, страдают ли растения от насекомых или заболеваний, а также обработать посевы в труднодоступных для наземной техники местах. Александр Малько считает это направление перспективным для аграриев.

"На днях первая группа из семи операторов дронов для сельхозработ закончила обучение. И это не только алтайские специалисты. Есть представители Дальнего Востока, Кабардино-Балкарии, Башкирии, соседнего Новосибирска. В сентябре планируем набор второй группы. Хотим за осенне-зимний сезон подготовить большое количество специалистов", – добавил Александр Малько.

А в планах на 2025 год – закупить по госпрограмме дроны для сельского хозяйства. И оказывать услуги по обработке сельхозугодий с помощью современной техники – как в Алтайском крае, так и в других регионах.

ФГБУ "Россельхозцентр" (ИНН: 7708652888)

Адрес: Алтайский край г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 6

Тел.: +7(3852) 24-45-46

Почта: rsc22@mail.ru

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