Что посмотреть в Стамбуле на экскурсиях?
Рассказываем, где найти интересную экскурсию и отвечаем на популярные вопросы туристов
04 октября 2023, 18:19, ИА Амител erid: LjN8JxKnS
В 2022 году Стамбул посетило более 16 млн туристов. Россияне традиционно являются одними из самых активных путешественников на турецком направлении. Подобрать подходящую экскурсию в Стамбуле предлагает "Спутник 8", а мы ответим на самые популярные вопросы об отдыхе в этом городе.
Когда лучше ехать?
Оптимальным временем для посещения экскурсий считают межсезонье: периоды с апреля по май, а также с сентября по ноябрь. Если вас больше интересует пляжный отдых, то вам отлично подойдет лето и начало осени. В этот период здесь жарко, дождей почти не бывает.
На чем передвигаться по городу?
В Стамбуле есть:
- метрополитен;
- трамваи;
- автобусы;
- такси;
- паром.
Метро работает с 06:00 до 00:00. Аналогичный интервал работы и туристической трамвайной линии Т1. Также путешественники часто пользуются веткой Т6 (в будни открыта с 07:00 до 21:00, в выходные интервал чуть меньше).
Такси в городе не принято вызывать по телефону (исключение, когда это делают на ресепшене в отеле), чаще их "находят" на специальных парковках.
Где поесть?
В городе очень популярна "уличная" еда, приобрести которую можно повсеместно. Если такой вариант не для вас, то поесть можно в многочисленных кафе и ресторанах, сидя за столиком. В большинстве заведений предоставляют доступ к бесплатному интернету.
Купить продукты можно на рынках, в супермаркетах и гипермаркетах. Ассортимент позволяет найти любые товары, в том числе привычные для россиян.
Куда пойти шопоголику?
Купить одежду, обувь, косметику и прочие товары можно на рынках и в торговых центрах. Обратите внимание, что в конце каждого сезона устраивают распродажи, во время которых цены падают на 10-15% (в начале) и до 60% (в конце).
Где остановиться?
Выбор отелей, гостиниц, квартир и прочего жилья в городе огромен.
Забронировать его можно при помощи специальных международных сервисов. Дешевле всего обойдется хостел и комната у частников.
В туристических районах жилье стоит намного дороже, но и жить здесь комфортнее. Также цены выше вблизи пляжей.
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