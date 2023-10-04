Что посмотреть в Стамбуле на экскурсиях?

Рассказываем, где найти интересную экскурсию и отвечаем на популярные вопросы туристов

04 октября 2023, 18:19, ИА Амител erid: LjN8JxKnS

Турция / Фото: tawatchai07 / freepik.com/

В 2022 году Стамбул посетило более 16 млн туристов. Россияне традиционно являются одними из самых активных путешественников на турецком направлении. Подобрать подходящую экскурсию в Стамбуле предлагает "Спутник 8", а мы ответим на самые популярные вопросы об отдыхе в этом городе.

Когда лучше ехать?

Оптимальным временем для посещения экскурсий считают межсезонье: периоды с апреля по май, а также с сентября по ноябрь. Если вас больше интересует пляжный отдых, то вам отлично подойдет лето и начало осени. В этот период здесь жарко, дождей почти не бывает.

На чем передвигаться по городу?

В Стамбуле есть:

метрополитен;

трамваи;

автобусы;

такси;

паром.

Метро работает с 06:00 до 00:00. Аналогичный интервал работы и туристической трамвайной линии Т1. Также путешественники часто пользуются веткой Т6 (в будни открыта с 07:00 до 21:00, в выходные интервал чуть меньше).

Такси в городе не принято вызывать по телефону (исключение, когда это делают на ресепшене в отеле), чаще их "находят" на специальных парковках.

Где поесть?

В городе очень популярна "уличная" еда, приобрести которую можно повсеместно. Если такой вариант не для вас, то поесть можно в многочисленных кафе и ресторанах, сидя за столиком. В большинстве заведений предоставляют доступ к бесплатному интернету.

Купить продукты можно на рынках, в супермаркетах и гипермаркетах. Ассортимент позволяет найти любые товары, в том числе привычные для россиян.

Куда пойти шопоголику?

Купить одежду, обувь, косметику и прочие товары можно на рынках и в торговых центрах. Обратите внимание, что в конце каждого сезона устраивают распродажи, во время которых цены падают на 10-15% (в начале) и до 60% (в конце).

Где остановиться?

Выбор отелей, гостиниц, квартир и прочего жилья в городе огромен.

Забронировать его можно при помощи специальных международных сервисов. Дешевле всего обойдется хостел и комната у частников.

В туристических районах жилье стоит намного дороже, но и жить здесь комфортнее. Также цены выше вблизи пляжей.

ООО "Спутник"

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