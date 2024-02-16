Что посмотреть в Тбилиси в теплое время года?

Рассказываем об основных достопримечательностях столицы

16 февраля 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8KYXZd

Туристы. Достопримечательности / Фото: freepik.com

Тбилиси – столица и крупнейший город Грузии, площадь которого составляет более 700 кв. км. Здесь сосредоточено немалое количество достопримечательностей, на осмотр которых не хватит даже длительного отпуска. Чтобы было проще составить собственный топ мест, которые стоит посетить, расскажем, что можно посмотреть в Тбилиси в теплое время года.

"Старый город"

В хитросплетении улиц, бережно хранящих историю грузинской столицы, человек может легко потеряться. Именно поэтому рекомендуем заказать экскурсию с гидом. Район относительно небольшой, прогулка по нему обычно не занимает более двух часов, зато вы сможете узнать много интересного.

Крепость Нарикала

Это оборонительное сооружение в конце Сололакского хребта было построено более 1,5 тыс. лет назад. Из крепости открываются завораживающие виды на город. Путь сюда ведет по канатной дороге, но если вы имеете хорошую физическую подготовку, можно дойти пешком.

Мост Мира

Долгое время жители грузинской столицы не "принимали" эту достопримечательность и даже собирались снести ее, но сегодня это – один из современных символов города. Здесь играют музыканты, по вечерам включают красивую подсветку. При желании можно спуститься к реке и заказать лодочную прогулку.

Парк Рике

Если ваше путешествие выпадет на теплое время года или вы отправляетесь в него с детьми, рекомендуем посетить интересную зону отдыха на открытом воздухе, где любят гулять и местные, и туристы. Здесь есть детские площадки, зеленые лабиринты, поющие фонтаны, горка для скалолазания и многое другое. Но одна из главных достопримечательностей парка – смотровая площадка, с которой открываются прекрасные виды на город.

"Тбилисское море"

Если вы любитель отдыха на природе, обязательно отправляйтесь на местное водохранилище. Рядом с ним есть обустроенные пляжи, бассейны, аквапарк, точки общественного питания и многое другое. Здесь можно купаться, загорать и даже рыбачить.

Ботанический сад

Недалеко от горы Мтацминда расположен уникальный сад, площадь которого составляет 128 га. Коллекция растений превышает 3,5 тыс. экземпляров. В любой сезон здесь проводят праздничные торжества, ярмарки, фестивали и образовательные мероприятия.

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