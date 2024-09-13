Что смотреть детям вместо YouTube?
Обзор популярных видеосервисов, которые смогут стать альтернативой известного видеохостинга
13 сентября 2024, 10:00, ИА Амител
В последнее время российские пользователи YouTube* стали сталкиваться с проблемами: видео медленно загружаются или вовсе не открываются при просмотре через Wi-Fi*. Некоторые пытаются обойти ограничения с помощью VPN*, но безуспешно. Как теперь развлечь ребенка? А вариантов, на самом-то деле, множество: приложения и онлайн-кинотеатры, которые предлагают аналогичный образовательный и развлекательный контент. Они помогут юным зрителям провести время с пользой и удовольствием. Рассказываем, что предлагают популярные видеосервисы детям.
Wink*
В Wink.ru можно создать детский аккаунт или оформить подписку Wink Дети. Цифровой видеосервис и онлайн-кинотеатр предлагает большой выбор развивающих и развлекательных материалов для детей:
- 23 детских телеканала;
- более 8 тыс. сериалов и мультфильмов, включая популярные "Синий трактор", "Буба" и "Барбоскины". Есть и "Денискины рассказы", "Летучий корабль", "Чебурашка" и т.д.;
- три развивающих приложения.
Детям будет интересен раздел "Видеоблоги", в котором представлены десятки популярных развлекательных блогов, среди которых "Лайк Настя", Family box*, "Хаски бандит" и другие.
Чтобы контролировать время, проводимое ребенком перед экраном, родители могут установить необходимые ограничения (функция "Родительский контроль"). Например, возрастное, интервал времени просмотра, длительность просмотра, доступ к ТВ-каналам.
Для развития мышления, памяти и внимания ребенка на Wink.ru можно использовать онлайн-платформу "Логик Лайк". Она предлагает интерактивные задания, игры и тесты. Также доступны развивающие курсы, которые помогут подготовить ребенка к школе, олимпиадам или повысить успеваемость.
Приложение "Кубокот" предназначено для дошкольников (3-7 лет) и основано на стандарте ФГОС. Оно охватывает такие предметы, как математика, развитие речи и окружающий мир. Как и в школе, в приложении есть домашние задания для закрепления новых знаний.
"Кинопоиск"
Пользователи сервиса могут создавать детские профили, указывая имя ребенка и возрастные ограничения. При желании можно указать пол и дату рождения, чтобы рекомендации были более точными. В зависимости от возраста ребенка сервис сформирует индивидуальную подборку фильмов, мультфильмов и сериалов.
В детском режиме доступны как старые, так и новые эпизоды "Смешариков", "Маши и Медведя", "Фиксиков", а также другие популярные мультфильмы ("Щенячий патруль", "Готовим с Бубой" и т.д.). Дети смогут посмотреть хиты Pixar* и Disney*, франшизы "Ледникового периода", российские мультфильмы и советскую анимацию.
Все материалы доступны только по подписке. В детском режиме ребенок не сможет покупать фильмы и сериалы самостоятельно, но сможет смотреть те, которые купили взрослые, если они подходят по возрасту. Родители же в этом видеосервисе смогут установить мягкие ограничения на просмотр (после окончания мультфильма появится ролик, в котором Крош из "Смешариков" завершит сеанс).
Okko*
Этот онлайн-кинотеатр предлагает маленьким зрителям коллекцию из 30 тыс. легендарных фильмов и мультфильмов. Среди них – популярные "Турбозавры", "Мини-Мишки", "Царевны", "Кот Басик" и другие.
Создать детский профиль можно бесплатно, если у пользователя есть подписка Okko или "Прайм". В детском аккаунте есть безопасный поиск, а для доступа к купленным фильмам, сериалам и контенту для взрослых требуется ПИН-код.
Сервис позволяет выбрать возраст ребенка, после чего предлагает рекомендации по просмотру в любое время суток. Утром, например, подборки помогут с чисткой зубов, сборами в детский сад или во время похода к врачу, другой развлекательный контент – по дороге в сад, школу или после учебы, вечером – спокойные мультфильмы, сказки и т.д.
"Иви"
Более 20 тыс. мультфильмов, фильмов и познавательных программ, а также популярные детские телеканалы есть и в онлайн-кинотеатре "Иви". Многие из них можно смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве. Например, "Маша и Медведь", "Три кота", "Лунтик и его друзья" и другие. В коллекции есть как советская классика, так и голливудские премьеры последних лет.
Часть детского контента доступна по подписке. Например, известные мультфильмы "Леди Баг и Супер-Кот", "Щенячий патруль" и другие. Родители могут создать детский аккаунт, чтобы система рекомендаций подбирала видео с учетом возраста и интересов ребенка. Индивидуальный профиль позволит сохранить историю просмотров.
Чтобы обезопасить ребенка от выхода из детского режима и случайных покупок, можно установить ПИН-код в настройках профиля.
Другие
В онлайн-школе "Фоксфорд" можно подготовить первоклашку к учебе, а учеников постарше – к экзаменам. В детском разделе VK Video* также представлено множество детских фильмов и мультсериалов. Среди них и современные проекты, и советская классика. Например, "Три богатыря", "Лео и Тиг", "Ну, погоди!", "Забезу" и др.
В мобильном приложении "Гусь.Гусь" пользователи найдут подкасты, лекции, аудиокниги, колыбельные и сказки на разные темы. "Rutube* Детям" предлагает юным зрителям мультфильмы, кино, шоу, радио- и ТВ-передачи. Контент рассчитан на три возрастные группы: от 0 до 4 лет, от 5 до 7 лет и от 8 лет и старше.
На видеоплатформе "Смотрим.ру" есть детский раздел с бесплатными фильмами и анимацией. Например, "Фиксики", "Белые сны", "Приключения Буратино" и "Волшебник Изумрудного города". Также на сайте есть раздел с детскими фильмами, которые удобно смотреть в дороге. А на "Литрес" можно найти большой детский каталог аудиокниг и подкастов.
* YouTube ("ЮТуб"); Wi-Fi ("Вай-Фай"); VPN ("ВиПиЭн"); Wink ("Винк"); Family box ("Фэмили Бокс"); Pixar ("Пиксар"); Disney ("Дисней"); Okko ("Окко"); VK Video ("ВК Видео"); Rutube ("Рутуб")
10:22:31 13-09-2024
YouTube был бесплатным, а эти все приложения платные. К тому же, дети, как и взрослые, все больше подсаживаются на короткие ролики. В YouTube это были "шортсы", а на предлагаемых платформах этого нет. Более менее подходит VKvideo, но в нем нет возможность настроить только детский контент. И, чтобы оно было функциональным, нужно завести VK ID, а это можно сделать только с 15 лет. Вот и получается, что нормальной альтернативы нет.
01:57:55 17-09-2024
Гость (10:22:31 13-09-2024) YouTube был бесплатным, а эти все приложения платные. К тому... Альтернативы хорошей не то что нет, так и не будет, ведь до Ютуба никому не добраться. Наш Internet Government уж не знает как и куда ставить палки в колеса, делают обычным людям жизнь скучной и менее доступной в сети
10:24:24 13-09-2024
Странный вопрос, что смотреть. Смотреть всем только Россия1 и Россия24.
10:37:25 13-09-2024
Гость (10:24:24 13-09-2024) Странный вопрос, что смотреть. Смотреть всем только Россия1 ... надо ж пропитать новое поколение ненавистью соловьевых и ко.
18:47:04 13-09-2024
Гость (10:24:24 13-09-2024) Странный вопрос, что смотреть. Смотреть всем только Россия1 ... А ничего , что на ТВ ,есть ещё 70 каналов бесплатных из которых , с десяток для детей разных возрастов , показывают детские мультики и фильмы ,разных времён и народов. Развлекательный контент для детей , круглосуточный. Или вас только на канал Россия 1 ... клинит? Но тогда вам к врачу пора .
21:19:50 14-09-2024
Гость (18:47:04 13-09-2024) А ничего , что на ТВ ,есть ещё 70 каналов бесплатных из кото... Эти "70 бесплатных каналов" крутят полный отстой. Телевидение вообще давно уже скатилось в полную жэ, смотреть там нечего.
10:33:51 13-09-2024
как что смотреть? РУТУБ смотреть
04:10:43 15-09-2024
Гость (10:33:51 13-09-2024) как что смотреть? РУТУБ смотреть... Фууу
18:14:51 15-09-2024
Гость (10:33:51 13-09-2024) как что смотреть? РУТУБ смотреть... Такая гадость, этот РУТУБ, как та "заливная рыба".
10:41:50 13-09-2024
Соловьёва, Скабееву, Симоньян смотреть!
18:48:23 13-09-2024
Гость (10:41:50 13-09-2024) Соловьёва, Скабееву, Симоньян смотреть!... А кого смотреть , бидона с зелепупиком?
10:50:13 13-09-2024
Радиоточку установить в комнате и слушать как все прекрасно
15:10:49 13-09-2024
книжки читать
19:22:17 13-09-2024
Гость (15:10:49 13-09-2024) книжки читать... Браво, товарищ
18:39:51 13-09-2024
Гость (15:10:49 13-09-2024) книжки читать... Бедные дети , прошлых лет и веков , как они жили без Ютуба , и при этом росли разносторонне развитыми, адаптированными к жизни.
19:43:10 13-09-2024
Гость (18:39:51 13-09-2024) Бедные дети , прошлых лет и веков , как они жили без Ютуба ,... банки перед телеком заряжали
16:15:36 16-09-2024
Гость (18:39:51 13-09-2024) Бедные дети , прошлых лет и веков , как они жили без Ютуба ,... А которые мамонтов непрожаренными ели. Тех вообще жалко.
11:03:58 19-09-2024
Гость (18:39:51 13-09-2024) Бедные дети , прошлых лет и веков , как они жили без Ютуба ,... Ага, а щас то дети благодаря ютубу могут найти что угодно что поможет как и на экзаменах, так и в жизни, ютуб не заменим
07:23:12 15-09-2024
Дальше ютуб смотреть, все прекрасно работает через сами-знаете-какие-программы, или если раздать интернет со смартфона.
17:40:38 15-09-2024
Андрей (07:23:12 15-09-2024) Дальше ютуб смотреть, все прекрасно работает через сами-знае... YouTube идеально работает
11:21:01 16-09-2024
Можно же перейти на Pure Tuber?
17:41:35 17-09-2024
Dead_Player (11:21:01 16-09-2024) Можно же перейти на Pure Tuber? ... Он работает также, как и обычный YouTube