Что смотреть детям вместо YouTube?

Обзор популярных видеосервисов, которые смогут стать альтернативой известного видеохостинга

13 сентября 2024, 10:00, ИА Амител

Мальчик смотрит мультфильм на планшете / Фото: freepik.com

В последнее время российские пользователи YouTube* стали сталкиваться с проблемами: видео медленно загружаются или вовсе не открываются при просмотре через Wi-Fi*. Некоторые пытаются обойти ограничения с помощью VPN*, но безуспешно. Как теперь развлечь ребенка? А вариантов, на самом-то деле, множество: приложения и онлайн-кинотеатры, которые предлагают аналогичный образовательный и развлекательный контент. Они помогут юным зрителям провести время с пользой и удовольствием. Рассказываем, что предлагают популярные видеосервисы детям.

Wink*

В Wink.ru можно создать детский аккаунт или оформить подписку Wink Дети. Цифровой видеосервис и онлайн-кинотеатр предлагает большой выбор развивающих и развлекательных материалов для детей:

23 детских телеканала;

более 8 тыс. сериалов и мультфильмов, включая популярные "Синий трактор", "Буба" и "Барбоскины". Есть и "Денискины рассказы", "Летучий корабль", "Чебурашка" и т.д.;

три развивающих приложения.

Детям будет интересен раздел "Видеоблоги", в котором представлены десятки популярных развлекательных блогов, среди которых "Лайк Настя", Family box*, "Хаски бандит" и другие.

Чтобы контролировать время, проводимое ребенком перед экраном, родители могут установить необходимые ограничения (функция "Родительский контроль"). Например, возрастное, интервал времени просмотра, длительность просмотра, доступ к ТВ-каналам.

Для развития мышления, памяти и внимания ребенка на Wink.ru можно использовать онлайн-платформу "Логик Лайк". Она предлагает интерактивные задания, игры и тесты. Также доступны развивающие курсы, которые помогут подготовить ребенка к школе, олимпиадам или повысить успеваемость.

Приложение "Кубокот" предназначено для дошкольников (3-7 лет) и основано на стандарте ФГОС. Оно охватывает такие предметы, как математика, развитие речи и окружающий мир. Как и в школе, в приложении есть домашние задания для закрепления новых знаний.

"Кинопоиск"

Пользователи сервиса могут создавать детские профили, указывая имя ребенка и возрастные ограничения. При желании можно указать пол и дату рождения, чтобы рекомендации были более точными. В зависимости от возраста ребенка сервис сформирует индивидуальную подборку фильмов, мультфильмов и сериалов.

В детском режиме доступны как старые, так и новые эпизоды "Смешариков", "Маши и Медведя", "Фиксиков", а также другие популярные мультфильмы ("Щенячий патруль", "Готовим с Бубой" и т.д.). Дети смогут посмотреть хиты Pixar* и Disney*, франшизы "Ледникового периода", российские мультфильмы и советскую анимацию.

Все материалы доступны только по подписке. В детском режиме ребенок не сможет покупать фильмы и сериалы самостоятельно, но сможет смотреть те, которые купили взрослые, если они подходят по возрасту. Родители же в этом видеосервисе смогут установить мягкие ограничения на просмотр (после окончания мультфильма появится ролик, в котором Крош из "Смешариков" завершит сеанс).

Okko*

Этот онлайн-кинотеатр предлагает маленьким зрителям коллекцию из 30 тыс. легендарных фильмов и мультфильмов. Среди них – популярные "Турбозавры", "Мини-Мишки", "Царевны", "Кот Басик" и другие.

Создать детский профиль можно бесплатно, если у пользователя есть подписка Okko или "Прайм". В детском аккаунте есть безопасный поиск, а для доступа к купленным фильмам, сериалам и контенту для взрослых требуется ПИН-код.

Сервис позволяет выбрать возраст ребенка, после чего предлагает рекомендации по просмотру в любое время суток. Утром, например, подборки помогут с чисткой зубов, сборами в детский сад или во время похода к врачу, другой развлекательный контент – по дороге в сад, школу или после учебы, вечером – спокойные мультфильмы, сказки и т.д.

"Иви"

Более 20 тыс. мультфильмов, фильмов и познавательных программ, а также популярные детские телеканалы есть и в онлайн-кинотеатре "Иви". Многие из них можно смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве. Например, "Маша и Медведь", "Три кота", "Лунтик и его друзья" и другие. В коллекции есть как советская классика, так и голливудские премьеры последних лет.

Часть детского контента доступна по подписке. Например, известные мультфильмы "Леди Баг и Супер-Кот", "Щенячий патруль" и другие. Родители могут создать детский аккаунт, чтобы система рекомендаций подбирала видео с учетом возраста и интересов ребенка. Индивидуальный профиль позволит сохранить историю просмотров.

Чтобы обезопасить ребенка от выхода из детского режима и случайных покупок, можно установить ПИН-код в настройках профиля.

Другие

В онлайн-школе "Фоксфорд" можно подготовить первоклашку к учебе, а учеников постарше – к экзаменам. В детском разделе VK Video* также представлено множество детских фильмов и мультсериалов. Среди них и современные проекты, и советская классика. Например, "Три богатыря", "Лео и Тиг", "Ну, погоди!", "Забезу" и др.

В мобильном приложении "Гусь.Гусь" пользователи найдут подкасты, лекции, аудиокниги, колыбельные и сказки на разные темы. "Rutube* Детям" предлагает юным зрителям мультфильмы, кино, шоу, радио- и ТВ-передачи. Контент рассчитан на три возрастные группы: от 0 до 4 лет, от 5 до 7 лет и от 8 лет и старше.

На видеоплатформе "Смотрим.ру" есть детский раздел с бесплатными фильмами и анимацией. Например, "Фиксики", "Белые сны", "Приключения Буратино" и "Волшебник Изумрудного города". Также на сайте есть раздел с детскими фильмами, которые удобно смотреть в дороге. А на "Литрес" можно найти большой детский каталог аудиокниг и подкастов.

* YouTube ("ЮТуб"); Wi-Fi ("Вай-Фай"); VPN ("ВиПиЭн"); Wink ("Винк"); Family box ("Фэмили Бокс"); Pixar ("Пиксар"); Disney ("Дисней"); Okko ("Окко"); VK Video ("ВК Видео"); Rutube​ ("Рутуб")