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Что стало причиной смерти оперного певца Евгения Кунгурова?

Полицию вызвала жена артиста, которая незадолго до инцидента получила от него сообщение с предупреждением о том, что он покончит с собой

09 апреля 2024, 10:55, ИА Амител

Евгений Кунгуров / Фото: https://vk.com/ekungurov_official
Евгений Кунгуров / Фото: https://vk.com/ekungurov_official

Тело известного оперного певца, заслуженного артиста Евгения Кунгурова вечером 8 апреля обнаружили прохожие возле его дома в центре Москвы. По предварительным данным, мужчина покончил с собой. Все, что известно о гибели Евгения Кунгурова на данный момент, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Что случилось с Евгением Кунгуровым?

Тело оперного певца Евгения Кунгурова, участника телепроекта "Голос", обнаружили прохожие в центре Москвы возле дома, в котором он проживал. По предварительным данным, он упал с высоты.

О своих намерениях свести счеты с жизнью Кунгуров предварительно сообщил своей супруге, пишет Mash. После этого он перестал выходить на связь. Более часа женщина пыталась дозвониться мужу, а после вызвала службу спасения, чтобы они проверили квартиру. Прибывшие на место медики констатировали смерть артиста.

По данным Shot, у Кунгурова были проблемы со здоровьем, он наблюдался у психиатра в частной клинике.

Согласно данным на официальном сайте судов общей юрисдикции, в 2023 году Кунгуровы хотели развестись, однако заявление было возвращено два раза – в мае и в июне, пишет ren.tv.

Кто такой Евгений Кунгуров и что о нем известно?

Заслуженный артист России Евгений Кунгуров родился 18 июля 1983 года в городе Заречном Свердловской области. В 2022 году стал постоянным солистом Калининградского музыкального театра. В январе 2023-го получил Благодарственное письмо президента РФ за активное участие в общественно-политической жизни российского общества и особый вклад.

Артист

Комментарии 20

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Гость

11:01:15 09-04-2024

Очень уж они тщеславны эти оперные певцы.

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Гость

11:10:37 09-04-2024

Гость (11:01:15 09-04-2024) Очень уж они тщеславны эти оперные певцы.... Тоже оперный певец? Знаешь всю их кухню?

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Гость

12:29:09 09-04-2024

Гость (11:10:37 09-04-2024) Тоже оперный певец? Знаешь всю их кухню?... А ты кто?Кастрюли производишь? Для кухонь или с выходом на площадь.?

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Гость

11:05:08 09-04-2024

Был в процессе развода со второй женой, она инициатор.

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Гость

11:19:43 09-04-2024

Что с балкона упало, то пропало ...

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Гость

22:49:27 09-04-2024

Гость (11:19:43 09-04-2024) Что с балкона упало, то пропало ...... Думай о близких своих ,не дай бог про мать твою ,или ребенка так скажут

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Гость

11:24:13 09-04-2024

Слабак.

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Гость

11:43:24 09-04-2024

Оперным певцом фактически не был. Получил медийную популярность. Пристрастился к выпивке на корпоративах. Не выдержала, видимо, тонкая душевная организация артиста. Жаль.

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Гость

12:08:21 09-04-2024

40 лет - и уже заслуженный артист. А все заслуги в две строчки уложились, в рубрике "кто такой". Настоящие артисты всю жизнь это звание зарабатывали своим трудом и талантом, а нынче лицом посвети пару раз на каком-нибудь телепроекте - и все, в дамках! Вот и избаловались... Когда в 40 лет мужику стремиться не к чему, а характер не сформировался, ибо все досталось легко - то, конечно, одна дорога - в депресняк и с балкона сигануть. Жаль! Но...

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Гость

13:05:41 09-04-2024

Гость (12:08:21 09-04-2024) 40 лет - и уже заслуженный артист. А все заслуги в две строч... Басков в 25 стал заслуженным, а в 33 - народным

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Наталия

05:08:08 11-04-2024

Гость (11:01:15 09-04-2024) Очень уж они тщеславны эти оперные певцы.... Он был рак по гороскопу,очень чувствительный и эмоциональный!Да ещё и музыкант-душа его страдала втройне,от происходящего вокруг,а плюс и в семье столько проблем!Талантливый был человек!С красивым тембром баритона...Это-настоящая потеря для всей России!!!Если он наблюдался у психиатра и совершил ьакое-психиатр неквалифицированный!Как можно!!!!...или...это-убийство!!Царство небесное тебе,Женя!Скорбим и соболезнуем семье....Горе

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Гость

12:27:33 09-04-2024

Очень жаль, пел прекрасно...

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Гость

12:51:12 09-04-2024

Сиганул с окна, что-же с ним случилось? Наверное булочкой подавился

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Гость

22:48:15 09-04-2024

Гость (12:51:12 09-04-2024) Сиганул с окна, что-же с ним случилось? Наверное булочкой по... Ты тварь ,что ли какая-то.У меня у знакомой ребенок булочкой подавился и умер.Как можно так говорить ,,смотри тебе всё вернётся

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Алина

12:55:34 09-04-2024

Заааачем?!? Очень жаль… ЕКБ

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Гость

12:57:29 09-04-2024

Жалко жену, он повешал на нее чувство вины.

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Гость

14:18:23 09-04-2024

Ну не куртка Бейна, конечно...

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Гость

18:51:30 09-04-2024

Не судите....вы же не знаете, что с ним было....

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Гость

05:13:04 11-04-2024

Вот таких уродов,как этот дебил,который выссказался,много к сожалению у нас в России-потенциальная 5колонна!А может и действующая!скорей бы смертная казнь вернулась!!!

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гость

16:56:34 11-04-2024

не надо быть такими злыми.

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