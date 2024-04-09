Что стало причиной смерти оперного певца Евгения Кунгурова?
Полицию вызвала жена артиста, которая незадолго до инцидента получила от него сообщение с предупреждением о том, что он покончит с собой
09 апреля 2024, 10:55, ИА Амител
Тело известного оперного певца, заслуженного артиста Евгения Кунгурова вечером 8 апреля обнаружили прохожие возле его дома в центре Москвы. По предварительным данным, мужчина покончил с собой. Все, что известно о гибели Евгения Кунгурова на данный момент, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Что случилось с Евгением Кунгуровым?
Тело оперного певца Евгения Кунгурова, участника телепроекта "Голос", обнаружили прохожие в центре Москвы возле дома, в котором он проживал. По предварительным данным, он упал с высоты.
О своих намерениях свести счеты с жизнью Кунгуров предварительно сообщил своей супруге, пишет Mash. После этого он перестал выходить на связь. Более часа женщина пыталась дозвониться мужу, а после вызвала службу спасения, чтобы они проверили квартиру. Прибывшие на место медики констатировали смерть артиста.
По данным Shot, у Кунгурова были проблемы со здоровьем, он наблюдался у психиатра в частной клинике.
Согласно данным на официальном сайте судов общей юрисдикции, в 2023 году Кунгуровы хотели развестись, однако заявление было возвращено два раза – в мае и в июне, пишет ren.tv.
Кто такой Евгений Кунгуров и что о нем известно?
Заслуженный артист России Евгений Кунгуров родился 18 июля 1983 года в городе Заречном Свердловской области. В 2022 году стал постоянным солистом Калининградского музыкального театра. В январе 2023-го получил Благодарственное письмо президента РФ за активное участие в общественно-политической жизни российского общества и особый вклад.
11:01:15 09-04-2024
Очень уж они тщеславны эти оперные певцы.
11:10:37 09-04-2024
Гость (11:01:15 09-04-2024) Очень уж они тщеславны эти оперные певцы.... Тоже оперный певец? Знаешь всю их кухню?
12:29:09 09-04-2024
Гость (11:10:37 09-04-2024) Тоже оперный певец? Знаешь всю их кухню?... А ты кто?Кастрюли производишь? Для кухонь или с выходом на площадь.?
11:05:08 09-04-2024
Был в процессе развода со второй женой, она инициатор.
11:19:43 09-04-2024
Что с балкона упало, то пропало ...
22:49:27 09-04-2024
Гость (11:19:43 09-04-2024) Что с балкона упало, то пропало ...... Думай о близких своих ,не дай бог про мать твою ,или ребенка так скажут
11:24:13 09-04-2024
Слабак.
11:43:24 09-04-2024
Оперным певцом фактически не был. Получил медийную популярность. Пристрастился к выпивке на корпоративах. Не выдержала, видимо, тонкая душевная организация артиста. Жаль.
12:08:21 09-04-2024
40 лет - и уже заслуженный артист. А все заслуги в две строчки уложились, в рубрике "кто такой". Настоящие артисты всю жизнь это звание зарабатывали своим трудом и талантом, а нынче лицом посвети пару раз на каком-нибудь телепроекте - и все, в дамках! Вот и избаловались... Когда в 40 лет мужику стремиться не к чему, а характер не сформировался, ибо все досталось легко - то, конечно, одна дорога - в депресняк и с балкона сигануть. Жаль! Но...
13:05:41 09-04-2024
Гость (12:08:21 09-04-2024) 40 лет - и уже заслуженный артист. А все заслуги в две строч... Басков в 25 стал заслуженным, а в 33 - народным
05:08:08 11-04-2024
Гость (11:01:15 09-04-2024) Очень уж они тщеславны эти оперные певцы.... Он был рак по гороскопу,очень чувствительный и эмоциональный!Да ещё и музыкант-душа его страдала втройне,от происходящего вокруг,а плюс и в семье столько проблем!Талантливый был человек!С красивым тембром баритона...Это-настоящая потеря для всей России!!!Если он наблюдался у психиатра и совершил ьакое-психиатр неквалифицированный!Как можно!!!!...или...это-убийство!!Царство небесное тебе,Женя!Скорбим и соболезнуем семье....Горе
12:27:33 09-04-2024
Очень жаль, пел прекрасно...
12:51:12 09-04-2024
Сиганул с окна, что-же с ним случилось? Наверное булочкой подавился
22:48:15 09-04-2024
Гость (12:51:12 09-04-2024) Сиганул с окна, что-же с ним случилось? Наверное булочкой по... Ты тварь ,что ли какая-то.У меня у знакомой ребенок булочкой подавился и умер.Как можно так говорить ,,смотри тебе всё вернётся
12:55:34 09-04-2024
Заааачем?!? Очень жаль… ЕКБ
12:57:29 09-04-2024
Жалко жену, он повешал на нее чувство вины.
14:18:23 09-04-2024
Ну не куртка Бейна, конечно...
18:51:30 09-04-2024
Не судите....вы же не знаете, что с ним было....
05:13:04 11-04-2024
Вот таких уродов,как этот дебил,который выссказался,много к сожалению у нас в России-потенциальная 5колонна!А может и действующая!скорей бы смертная казнь вернулась!!!
16:56:34 11-04-2024
не надо быть такими злыми.