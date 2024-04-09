Полицию вызвала жена артиста, которая незадолго до инцидента получила от него сообщение с предупреждением о том, что он покончит с собой

09 апреля 2024, 10:55, ИА Амител

Евгений Кунгуров / Фото: https://vk.com/ekungurov_official

Тело известного оперного певца, заслуженного артиста Евгения Кунгурова вечером 8 апреля обнаружили прохожие возле его дома в центре Москвы. По предварительным данным, мужчина покончил с собой. Все, что известно о гибели Евгения Кунгурова на данный момент, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Что случилось с Евгением Кунгуровым?

Тело оперного певца Евгения Кунгурова, участника телепроекта "Голос", обнаружили прохожие в центре Москвы возле дома, в котором он проживал. По предварительным данным, он упал с высоты.

О своих намерениях свести счеты с жизнью Кунгуров предварительно сообщил своей супруге, пишет Mash. После этого он перестал выходить на связь. Более часа женщина пыталась дозвониться мужу, а после вызвала службу спасения, чтобы они проверили квартиру. Прибывшие на место медики констатировали смерть артиста.

По данным Shot, у Кунгурова были проблемы со здоровьем, он наблюдался у психиатра в частной клинике.

Согласно данным на официальном сайте судов общей юрисдикции, в 2023 году Кунгуровы хотели развестись, однако заявление было возвращено два раза – в мае и в июне, пишет ren.tv.

Кто такой Евгений Кунгуров и что о нем известно?

Заслуженный артист России Евгений Кунгуров родился 18 июля 1983 года в городе Заречном Свердловской области. В 2022 году стал постоянным солистом Калининградского музыкального театра. В январе 2023-го получил Благодарственное письмо президента РФ за активное участие в общественно-политической жизни российского общества и особый вклад.