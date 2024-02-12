Эпидемиологи на Аляске впервые зарегистрировали смертельный случай от редкой эндемической оспы

12 февраля 2024, 13:30, ИА Амител

Вирус под микроскопом / Фото: unsplash.com

Первый случай летального исхода от нового вируса Alaskapox (AKPV) зарегистрирован в США на полуострове Кенай. Министерство общественного здравоохранения Аляски подтвердило, что это седьмой случай заражения Аляскинской оспой. Насколько опасен этот вирус и что о нем известно, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Что известно о вирусе Alaskapox?

Похожий на оспу вирус обнаружили у человека на Аляске в 2015 году. С жалобами на сильное недомогание и слабость к врачам обратилась жительница города Фэрнбанкс. Медики сразу обратили внимание на плечо пациентки. На нем образовалось красное пятно, которое характерно при оспе. Анализы показали, что ранее неизвестный возбудитель заболевания по своим признакам относится к семейству вирусов оспы, пишет almamed.su.

Медики назвали инфекцию Alaskapox (AKPV), когда в 2020 году тем же патогеном заразилась другая жительница Аляски. В 2021 году вирус подтвердился еще у двух пациентов, в том числе у ребенка. Помимо недомогания, у больных фиксировалось повышение температуры тела, сыпь на руках, увеличение лимфоузлов.

Всего было известно о шести случаях, но все эти пациенты после трехнедельного курса лечения смогли победить вирус и полностью выздоровели.

А в конце 2023 года AKPV заразился пожилой мужчина с полуострова Кенай, который также страдал от онкозаболевания. Он проходил курс лечения в Анкоридже, но его состояние ухудшилось из-за почечной и дыхательной недостаточности, сообщает ulysmedia.kz. Как уточнили в министерстве здравоохранения штата, мужчина умер в конце января из-за болезни на фоне ослабленного иммунитета, однако информация об этом была опубликована только 9 февраля.

Что стало источником заражения Alaskapox?

Известно, что пенсионер жил один в лесной зоне. Своих домашних животных у него не было, но он подкармливал бездомную кошку. Ученые предполагают, что именно она стала причиной инфицирования мужчины. Животное, которое охотилось на грызунов, часто царапало пенсионера – и так якобы передало заразу. При этом результат теста животного на AKPV оказался отрицательным, уточняет Lenta.ru.

Ранее ученые установили, что еще у трех больных Alaskapox также были кошки, которые охотилась на грызунов. Исследователи установили ловушки в местах проживания зараженных людей. Вирус AKPV был обнаружен у полевок. У землероек и белок выявили антитела, выработанные организмом животных для иммунитета к болезни.

Насколько опасен новый вирус?

На сегодня нет оснований утверждать, что выявленный патоген представляет большую опасность для людей. Во всех задокументированных случаях болезнь протекала без серьезных осложнений.

По словам эпидемиолога доктора Джулии Роджерс, вирусом в первую очередь заражаются животные. Специалист ожидает, что случаи инфицирования AKPV будут редкими и смерти людей с ослабленным иммунитетом от него маловероятны. Роджерс подчеркнула, что доказательств передачи вируса от человека к человеку нет.

Однако ученые продолжают изучать его, чтобы свести к минимуму риск дальнейшего распространения инфекции.