Что такое болезнь Грейвса и чем она опасна для беременных?

Рассказываем, на какие симптомы нужно обращать внимание и куда обращаться, если их обнаружил

27 сентября 2023, 09:00, ИА Амител erid: LjN8KNasS

Девушка. Щитовидная железа / Фото: istockphoto.com

Во время беременности в организме будущей мамы происходят серьезные изменения. А потому восемь месяцев счастливого ожидания иногда превращаются в период страхов и переживаний за здоровье будущего ребенка. На какие симптомы обращать внимание женщинам, чтобы вовремя пройти диагностику и лечение опасных заболеваний щитовидной железы, и как распознать болезнь Грейвса?

Что такое болезнь Грейвса?

Болезнь Грейвса (Базедова болезнь, или диффузный токсический зоб) относится к аутоиммунным заболеваниям: организм воспринимает ткани щитовидной железы как чужеродные и начинает воздействовать на них с помощью антител. В этом случае "мишенью" становятся рецепторы тиреотропного гормона, поэтому они называются антителами к рецепторам ТТГ.

Обычно при аутоиммунных заболеваниях антитела уничтожают клетки организма, но в случае болезни Грейвса они связываются с клетками и изменяют их гормональную активность.

Какие симптомы наблюдаются у пациента?

Увеличенная "щитовидка" (зоб) – один из трех основных симптомов, который встречается у каждого второго пациента, наряду с ним – учащенное сердцебиение и пучеглазие (экзофтальм).

В список симптомов также входят:

нарушение менструального цикла;

эмоциональная возбудимость;

бессонница;

ломкость ногтей и волос;

тремор рук или всего тела.

Поражение щитовидной железы имеет много "масок". Поэтому сначала пациенты обращаются к гинекологу, кардиологу, гастроэнтерологу и даже психиатру.

Почему возникает это заболевание?

Главные факторы, ведущие к болезни Грейвса: сильный стресс, курение, наследственность, инфекции и избыток йода. Женщины рискуют намного сильнее – это состояние встречается у них в пять раз чаще.

Чем болезнь Грейвса опасна для беременных?

Своевременная диагностика болезни Грейвса критична для беременных и тех, кто только планирует пополнение в семье.

Нарушение функции щитовидной железы мешает правильному развитию плода и может привести к отклонениям и осложнениям. Помимо этого, антитела к рецепторам ТТГ матери могут проникать через плаценту и повреждать щитовидную железу ребенка.

Часто для лечения используют несовместимые с вынашиванием ребенка методы: от подбора медикаментозных препаратов до удаления части щитовидной железы или терапии радиоактивным йодом. Это еще одна причина, по которой крайне важно обнаружить болезнь до беременности.

Как и где можно диагностировать заболевание?

Наличие в крови антител к рецепторам ТТГ – надежный способ вовремя распознать болезнь и получить ценную информацию для терапии потенциальных осложнений как у матери, так и у ребенка.

Пройти это исследование можно в лаборатории "ЛабКвест" – результат будет готов через три дня. А "расшифровать" результаты анализов и определить дальнейшие медицинские действия поможет сервис "Доктор Q".

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