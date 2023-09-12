Что такое факторинг и как это помогает развивать бизнес

Рассказываем, как факторинг сокращает финансовый цикл

12 сентября 2023, 18:05, ИА Амител erid: LjN8KEVsC

Бизнес / Фото: rawpixel.com / Freepik

Факторинг становится все более популярным финансовым инструментом для малого и среднего бизнеса в России. Экономическая ситуация и развитие онлайн-инструментов для прозрачного управления денежными потоками положительно повлияло на рост факторинга, сделав его предпочтительным выбором для производителей и поставщиков, занимающихся продажей товаров и услуг по постоплате в сфере B2B (битуби).

В этой статье – о том, как получить факторинг, и о его влиянии на управление оборотным капиталом.

Сокращения финансового цикла

Внутренние возможности развития бизнеса тесно связаны с продолжительностью финансового цикла. Чем он короче, тем быстрее компания получает средства, необходимые для запуска следующего производственного цикла: закупку сырья, аренду и заработную плату сотрудникам. И, наоборот, если финансовый цикл удлиняется, это приводит к нехватке средств. Приходится либо притормаживать операционную деятельность, снижая оборачиваемость капитала, либо постоянно бороться с кассовыми разрывами – и то, и то препятствует росту бизнеса.

Как факторинг сокращает финансовый цикл

Факторинг – эффективное решение для предприятий, имеющих дело с покупателями, которые оплачивают товары и услуги с отсрочкой. С его помощью можно получать деньги за поставку или выполненную работу сразу, не дожидаясь оплаты от покупателя. Вот как это происходит:

после продажи партии товара поставщик заключает договор с факторинговой компанией (фактором) и предоставляет ей доказательства выполнения поставки (накладные, акты приемки-передачи и пр.);

фактор проверяет подлинность документации и перечисляет поставщику 60-100% от стоимости поставки – финансовый цикл завершен на 60-100%, появляются деньги на дальнейшую операционную деятельность;

в обмен на финансирование поставщик уступает право требования долга с покупателя;

покупатель по окончании отсрочки (через 30-210 дней) оплачивает поставку уже на счет фактора – без использования факторинга поставщик получил бы деньги только в это время, через 30-210 дней после поставки;

фактор перечисляет поставщику остаток стоимости поставки после вычета своей комиссии.

Не только финансовая помощь

Факторинг не ограничивается предоставлением быстрого финансирования поставок. Он предлагает целый ряд дополнительных услуг, которые оказываются полезными для бизнеса:

проверка платежеспособности и надежности покупателей;

эффективный контроль дебиторской задолженности;

доступ к онлайн-инструментам для управления сделками;

консультационные услуги;

ООО "Сбербанк Факторинг"

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