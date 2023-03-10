Что такое фонд будущего образования и получится ли с его помощью накопить на учёбу?
Предполагается, что с помощью этого проекта родители будут копить средства на обучение детей в вузах. Эксперты к идее отнеслись скептически
10 марта 2023, 11:25, ИА Амител
Копить средства на получение платного высшего образования в России предлагают с помощью специализированного фонда. Автор идеи – глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. Он убеждён: делая ежемесячные отчисления на небольшие суммы, люди смогут обеспечить будущее своим детям, а также помогут отечественной экономике. Что это за фонд и на каких условиях там предлагают хранить деньги граждан, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Что такое специализированный фонд будущего образования?
Суть этого фонда, по задумке Катырина, будет заключаться в сборе, хранении и накапливании денег граждан и организаций на получение образования. Чтобы для семейного бюджета это было максимально незаметно, глава ТПП предлагает начинать делать отчисления сразу с момента рождения ребёнка, пишет газета "Известия".
По его расчётам, если делать ежемесячный взнос в размере 2,5 тысячи рублей, то за 17 лет получится накопить более 500 тысяч рублей. К этим деньгам можно добавить и материнский капитал, тогда сумма уже составит более одного миллиона. Отмечается, что средства в таком фонде будут надёжно сохранены и защищены.
Но, как известно, деньги должны работать, поэтому пока дети будут расти, автор инициативы предложил использовать их для развития российской экономики. По его задумке эти средства станут источником "длинных" инвестиций в экономику. По расчётам Катырина, это около 50-80 млрд рублей в год с горизонтом инвестирования до 17 лет.
С предложением реализовать такой проект глава ТПП направил письмо президенту.
На отчисления в фонд будут начисляться проценты?
Такое вложение будет схоже с депозитом. Зарабатывать, как на вкладах, не получится. Однако, как утверждает автор инициативы, инвестирование в фонд будет выгоднее, чем копить деньги в банке, – средства будут защищены с помощью специального правового режима, аналогичного режиму внебюджетных государственных фондов.
"Деньги также будет нельзя изъять при банкротстве одного из родителей. Невозможно и банкротство самого фонда", – пишет Сергей Катырин.
А выиграют ли от этого родители?
Мнения экспертов расходятся, но большинство всё-таки к идее отнеслись скептически. Они отмечают, что многие россияне не доверяют государственным фондам, а доходы значительной части населения и вовсе не позволяют обеспечить накопления. Не понятно, покроют ли доходы от вложений в фонд хотя бы инфляцию.
Кроме того, немало людей рассчитывают на получение высшего образования за счёт бюджета.
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