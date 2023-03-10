Что такое фонд будущего образования и получится ли с его помощью накопить на учёбу?

Суть этого фонда, по задумке Катырина, будет заключаться в сборе, хранении и накапливании денег граждан и организаций на получение образования. Чтобы для семейного бюджета это было максимально незаметно, глава ТПП предлагает начинать делать отчисления сразу с момента рождения ребёнка, пишет газета "Известия".

По его расчётам, если делать ежемесячный взнос в размере 2,5 тысячи рублей, то за 17 лет получится накопить более 500 тысяч рублей. К этим деньгам можно добавить и материнский капитал, тогда сумма уже составит более одного миллиона. Отмечается, что средства в таком фонде будут надёжно сохранены и защищены.

Но, как известно, деньги должны работать, поэтому пока дети будут расти, автор инициативы предложил использовать их для развития российской экономики. По его задумке эти средства станут источником "длинных" инвестиций в экономику. По расчётам Катырина, это около 50-80 млрд рублей в год с горизонтом инвестирования до 17 лет.

С предложением реализовать такой проект глава ТПП направил письмо президенту.