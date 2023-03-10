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Что такое фонд будущего образования и получится ли с его помощью накопить на учёбу?

Предполагается, что с помощью этого проекта родители будут копить средства на обучение детей в вузах. Эксперты к идее отнеслись скептически

10 марта 2023, 11:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Копить средства на получение платного высшего образования в России предлагают с помощью специализированного фонда. Автор идеи – глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. Он убеждён: делая ежемесячные отчисления на небольшие суммы, люди смогут обеспечить будущее своим детям, а также помогут отечественной экономике. Что это за фонд и на каких условиях там предлагают хранить деньги граждан, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

1

Что такое специализированный фонд будущего образования?

Суть этого фонда, по задумке Катырина, будет заключаться в сборе, хранении и накапливании денег граждан и организаций на получение образования. Чтобы для семейного бюджета это было максимально незаметно, глава ТПП предлагает начинать делать отчисления сразу с момента рождения ребёнка, пишет газета "Известия".

По его расчётам, если делать ежемесячный взнос в размере 2,5 тысячи рублей, то за 17 лет получится накопить более 500 тысяч рублей. К этим деньгам можно добавить и материнский капитал, тогда сумма уже составит более одного миллиона. Отмечается, что средства в таком фонде будут надёжно сохранены и защищены.

Но, как известно, деньги должны работать, поэтому пока дети будут расти, автор инициативы предложил использовать их для развития российской экономики. По его задумке эти средства станут источником "длинных" инвестиций в экономику. По расчётам Катырина, это около 50-80 млрд рублей в год с горизонтом инвестирования до 17 лет.

С предложением реализовать такой проект глава ТПП направил письмо президенту.

2

На отчисления в фонд будут начисляться проценты?

Такое вложение будет схоже с депозитом. Зарабатывать, как на вкладах, не получится. Однако, как утверждает автор инициативы, инвестирование в фонд будет выгоднее, чем копить деньги в банке, – средства будут защищены с помощью специального правового режима, аналогичного режиму внебюджетных государственных фондов.

"Деньги также будет нельзя изъять при банкротстве одного из родителей. Невозможно и банкротство самого фонда", – пишет Сергей Катырин.

3

А выиграют ли от этого родители?

Мнения экспертов расходятся, но большинство всё-таки к идее отнеслись скептически. Они отмечают, что многие россияне не доверяют государственным фондам, а доходы значительной части населения и вовсе не позволяют обеспечить накопления. Не понятно, покроют ли доходы от вложений в фонд хотя бы инфляцию.

Кроме того, немало людей рассчитывают на получение высшего образования за счёт бюджета.

Комментарии 15

  • Остап Бендер отдыхает!
    10 марта, Гость   Ответить
  • ух ты.. куда деньги нести? мне срочно!
    10 марта, Гость   Ответить
  • Это шутка? Вообще не понятно, что будет через 17 лет, согласна с предыдущим мнением
    10 марта, Гость   Ответить
  • Я тут не знаю что будет завтра то. Мне нравится идея это как с кап.ремонтом, миллиарды из ниоткуда.
    10 марта, Гость   Ответить
  • Несите ваши денежки... У нас в текущей ситуации горизонт планирования сузился до нескольких дней, а тут на десятилетия предлагают "систему")))
    10 марта, Гость   Ответить
  • Отмечается, что средства в таком фонде будут надёжно сохранены и защищены.****** Аха ха ха ха ха) Очень смешно.
    10 марта, Гость   Ответить
  • средства в таком фонде будут надёжно сохранены и защищены - естеснно. А потом будет подписан очередной закон о заморозке, и всем скажут - у нас тут положение, это, тяжелое. Вы это, потерпите. Лет десять. Или двадцать. Ради Родины - вы же патриоты.
    10 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Вы это, потерпите. ====== А потом их опять прихватизируют какие-нибудь штаты)
    10 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Реально надуманный проект)))))))))))))))))))
    10 марта, Гость   Ответить
  • Гость, надуманный проект) --- Не "надуманный", а "продуманный", при чем очень хорошо продуманный. Проект, как деньги народонаселения перекачать себе в карман совершенно законным способом, а потом никому ничего не отдавать)))
    10 марта, Гость   Ответить
  • Я в таком участвовать не буду. Только что с пенсионными отчислениями кинули всех.
    10 марта, Гость   Ответить
  • Это как в кино - заройте ваши денежки. Это ко всем фондам относиться :)
    10 марта, Гость   Ответить
  • В СССР накопили. 18 лет откладывали, а вместо этого , в лучшем случае, на пару сапог хватило в 90х.
    10 марта, Гость   Ответить
  • Очередное поле чудес в стране Буратино...
    10 марта, Гость   Ответить
  • Ну и о какой экономике может идти речь в условиях системной нестабильности, системном кризисе и системном недоверии граждан, один раз забрали деньги у народа, народ не будет хранить деньги в долгую и лет двести надо, чтобы вернуть доверие.
    10 марта, Гость   Ответить
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