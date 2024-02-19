Российские дачники в шоке: за вьюны, которые растут повсюду, теперь "светят" штраф или тюрьма

19 февраля 2024, 13:20, ИА Амител

Ипомея трехцветная / Фото: zh.wikipedia.org

Российские власти расширили перечень растений, которые запрещено выращивать на своем участке. Теперь там появилась ипомея трехцветная. Новость шокировала садоводов – это очень популярный цветок, который растет повсеместно и многим известен как вьюн.

Рассказываем, что это именно за растение, кто будет выявлять его на дачных участках и какое наказание "светит" садоводам.

1 Что такое ипомея трехцветная? Ипомея – однолетнее вьющееся растение семейства вьюнковые (Convolvulaceae), которое растет в тропиках и культивируется почти по всему миру. Особенно популярен этот цветок в России, где садоводы растят его в открытом грунте в качестве декоративного растения. Как пояснил изданию "Подъем" доцент кафедры экспертизы в допинг- и наркоконтроле Российского химико-технологического университета Евгений Абизов, это тот самый хорошо знакомый всем вьюн, который можно встретить на многих дачных и приусадебных участках. "Ипомея распространена, да. Частенько она может выращиваться на приусадебных участках как декоративное растение, его на жердях пускают", – рассказал Абизов.

2 То есть за вьюн на участке теперь будут штрафовать? Не совсем. Штраф будут выписывать конкретно за ипомею трехцветную. Дело в том, что семейство вьюнковых достаточно большое. Есть и другие вьюны, которые можно выращивать на даче, – за них никакого наказания, как и прежде, не будет. Телеканал НТВ даже перечислил сорта, семена которых вскоре полностью исчезнут с прилавков цветочных магазинов: "Фортуна", "Звездная ночь", "Забава", "Танец теней", "Беляночка", "Жизель", "Летающая тарелка", "Райские бабочки", "Искристая сирень", "Небесно-голубая", "Млечный путь", "Леди в голубом", "Перламутровые врата". Как подчеркнул Евгений Абизов, отличить ипомею трехцветную от других вьюнов порой бывает довольно сложно. "Вопрос в том, что как их отличать, потому что если обратить внимание на листья, то неспециалисту очень просто спутать ее с другими представителями вьюнковых", – сказал специалист "Подъему" Чтобы по ошибке не посадить у себя запрещенное растение, ученый порекомендовал покупать только семена известных брендов.

3 Почему ипомею трехцветную внесли в список запрещенных растений? В семенах растения содержатся вещества, которые обладают галлюциногенным эффектом. Это и стало причиной, по которой ипомею трехцветную внесли в список наркотических.

4 Какой штраф могут выписать за "неправильный" вьюн на участке? О размерах штрафов "Аргументам и фактам" рассказал депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, если вьюнов на участке будет больше десяти, то размер штрафа поставит 5 тысяч рублей. Но при этом нарушителя еще и смогут арестовать на срок до 15 суток. Для организации штраф будет намного больше – 300 тысяч рублей.

5 Правда ли, что за выращивание ипомеи трехцветной может грозить даже тюрьма? Да. Уголовное наказание последует в том случае, если на участке обнаружат больше сотни вьюнов. За такое нарушение срок лишения свободы может составлять до двух лет. Кроме того, тюрьма может светить тем, у кого обнаружат при себе от 3 граммов семян ипомеи трехцветной.

6 Кто будет проверять, не растет ли на участке запрещенный вьюн? По словам Чаплина, за выявление запрещенного вьюна будут отвечать службы садово-паркового хозяйства, озеленения дворов, члены правления СНТ и администрации муниципалитетов. Если сотрудники обнаружат запрещенное растение, они передадут информацию полиции, а там уже примут меры в отношении нарушителя. По крайней мере, так депутаты описывают процедуру сейчас, пока дачный сезон еще не начался. Как запрет будет работать на самом деле, станет ясно ближе к лету.

7 Как избавиться от ипомеи трехцветной на участке? По словам Евгения Абизова, избавиться от ипомеи несложно. "Однолетние вьюнковые дают обильное количество семян, и следующий год они переживают в состоянии семени. Многолетние – это достаточно удалить корневища. А однолетние – прополоть и перекопать", – пояснил он "Подъему"