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Что такое ипомея трехцветная, за выращивание которой вводят уголовное наказание?

Российские дачники в шоке: за вьюны, которые растут повсюду, теперь "светят" штраф или тюрьма

19 февраля 2024, 13:20, ИА Амител

Ипомея трехцветная / Фото: zh.wikipedia.org
Ипомея трехцветная / Фото: zh.wikipedia.org

Российские власти расширили перечень растений, которые запрещено выращивать на своем участке. Теперь там появилась ипомея трехцветная. Новость шокировала садоводов – это очень популярный цветок, который растет повсеместно и многим известен как вьюн.

Рассказываем, что это именно за растение, кто будет выявлять его на дачных участках и какое наказание "светит" садоводам.

1

Что такое ипомея трехцветная?

Ипомея – однолетнее вьющееся растение семейства вьюнковые (Convolvulaceae), которое растет в тропиках и культивируется почти по всему миру. Особенно популярен этот цветок в России, где садоводы растят его в открытом грунте в качестве декоративного растения.
Как пояснил изданию "Подъем" доцент кафедры экспертизы в допинг- и наркоконтроле Российского химико-технологического университета Евгений Абизов, это тот самый хорошо знакомый всем вьюн, который можно встретить на многих дачных и приусадебных участках.
"Ипомея распространена, да. Частенько она может выращиваться на приусадебных участках как декоративное растение, его на жердях пускают", – рассказал Абизов.
2

То есть за вьюн на участке теперь будут штрафовать?

Не совсем. Штраф будут выписывать конкретно за ипомею трехцветную. Дело в том, что семейство вьюнковых достаточно большое. Есть и другие вьюны, которые можно выращивать на даче, – за них никакого наказания, как и прежде, не будет.
Телеканал НТВ даже перечислил сорта, семена которых вскоре полностью исчезнут с прилавков цветочных магазинов: "Фортуна", "Звездная ночь", "Забава", "Танец теней", "Беляночка", "Жизель", "Летающая тарелка", "Райские бабочки", "Искристая сирень", "Небесно-голубая", "Млечный путь", "Леди в голубом", "Перламутровые врата".
Как подчеркнул Евгений Абизов, отличить ипомею трехцветную от других вьюнов порой бывает довольно сложно.
"Вопрос в том, что как их отличать, потому что если обратить внимание на листья, то неспециалисту очень просто спутать ее с другими представителями вьюнковых", – сказал специалист "Подъему".Чтобы по ошибке не посадить у себя запрещенное растение, ученый порекомендовал покупать только семена известных брендов.
3

Почему ипомею трехцветную внесли в список запрещенных растений?

В семенах растения содержатся вещества, которые обладают галлюциногенным эффектом. Это и стало причиной, по которой ипомею трехцветную внесли в список наркотических.
4

Какой штраф могут выписать за "неправильный" вьюн на участке?

О размерах штрафов "Аргументам и фактам" рассказал депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
По его словам, если вьюнов на участке будет больше десяти, то размер штрафа поставит 5 тысяч рублей. Но при этом нарушителя еще и смогут арестовать на срок до 15 суток.
Для организации штраф будет намного больше – 300 тысяч рублей.
5

Правда ли, что за выращивание ипомеи трехцветной может грозить даже тюрьма?

Да. Уголовное наказание последует в том случае, если на участке обнаружат больше сотни вьюнов. За такое нарушение срок лишения свободы может составлять до двух лет.
Кроме того, тюрьма может светить тем, у кого обнаружат при себе от 3 граммов семян ипомеи трехцветной.
6

Кто будет проверять, не растет ли на участке запрещенный вьюн?

По словам Чаплина, за выявление запрещенного вьюна будут отвечать службы садово-паркового хозяйства, озеленения дворов, члены правления СНТ и администрации муниципалитетов. Если сотрудники обнаружат запрещенное растение, они передадут информацию полиции, а там уже примут меры в отношении нарушителя.
По крайней мере, так депутаты описывают процедуру сейчас, пока дачный сезон еще не начался. Как запрет будет работать на самом деле, станет ясно ближе к лету.
7

Как избавиться от ипомеи трехцветной на участке?

По словам Евгения Абизова, избавиться от ипомеи несложно.
"Однолетние вьюнковые дают обильное количество семян, и следующий год они переживают в состоянии семени. Многолетние – это достаточно удалить корневища. А однолетние – прополоть и перекопать", – пояснил он "Подъему".
8

Какие еще растения нельзя выращивать у себя на участке?

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НОВОСТИОбщество
запреты законы

Комментарии 18

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Гость

13:30:35 19-02-2024

дурдом.

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Гость

16:31:02 19-02-2024

Гость (13:30:35 19-02-2024) дурдом.... Ну что ж вы так. У нас же все прекрасно и замечательно! Вьюнки вот только мешают.

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гость

14:01:02 19-02-2024

неужели больше нет проблем в стране,,,?!

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Гость

14:09:35 19-02-2024

Надо ещё и в тюльпанах что нибуть найти и табу ввести с февраля по март. Нехило так на штрафах приподнятся можно

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Гость

15:04:51 19-02-2024

Гость (14:09:35 19-02-2024) Надо ещё и в тюльпанах что нибуть найти и табу ввести с фе... Луковицы нарциссов ядовиты. Ждем запрета, а то вдруг их кто-нибудь вместо лука съест.

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Гость

14:13:17 19-02-2024

если вьюнов на участке будет больше десяти, то размер штрафа поставит 5 тысяч рублей.-------- а если меньше 10, то они не наркотик?

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Гость

14:18:59 19-02-2024

Чо раньше не сказали? Можно было семена жевать?

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Гость

14:41:59 19-02-2024

Гость (14:13:17 19-02-2024) если вьюнов на участке будет больше десяти, то размер штрафа... лучше бы депутаты разобрались откуда у них такие богатства

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Гость

17:50:57 19-02-2024

Гость (14:41:59 19-02-2024) лучше бы депутаты разобрались откуда у них такие богатства... Это точно! Защёт вьюнов и т.д тоже богатеют.Полный бред в головах у них!!!

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Гость

15:04:19 19-02-2024

Ну вот. Раньше депутаты просвещали нас по поводу ЛГБТ. Никто больше них про это не говорил и не говорит. Зато теперь все знают, какие у этого движения символы и т.д. Теперь просвещают по поводу наркотиков. Ну кто бы про эту ипомею знал? Вернее, про то, что она может использоваться как наркотик. Теперь благодаря нашим законотворцам об этом знают все.

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Светлана

15:20:55 19-02-2024

Запретили когда-то кодеиновые препараты, марганцовку, мак, теперь ипомею... (список запрещёнки неполный). А может, пусть передОхнут? Почему ВСЕ должны волноваться из-за недолюдей? Ведь они ещё придумают, что и где взять.

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Элен без ребят

18:49:04 19-02-2024

Светлана (15:20:55 19-02-2024) Запретили когда-то кодеиновые препараты, марганцовку, мак, т... если бы они просто так дохли, но нет. они втягивают в это дело детей, воруют и убивают.

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Гость

15:40:19 19-02-2024

Подождите немного и скоро все дачи обьявят шпионскими подпольями с явками и паролем.Да уж теперь дача точно не нужна - надо продовать.

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Гость

15:50:36 19-02-2024

хоть от петрушки отстали)))

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Владимир

17:46:11 19-02-2024

Обсурд и тупизм депутатов растёт как этот вьюн!!! Жаль нас всех и нашу страну!!!

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гость

20:19:51 19-02-2024

Сразу видно чем они заедали на своих дачах. Дурман/трава в голову Хоп! Новый закон.

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Гость

00:52:48 20-02-2024

Сосед свой дачный участок не полет - все вьюном заросло. Наверняка наркодилер. Прошу обязать его прополоть весь участок, а то от него ко мне прет эта наркотическая зараза!

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Гость

13:55:41 20-02-2024

Наши депутаты говорят про народ, а думают о себе.

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