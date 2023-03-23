В Барнауле запустили программу "Карта гостя". По ней можно получить скидки и бонусы в кафе, гостиницах, музеях

23 марта 2023, 16:25, Анастасия Бичакова

Фото: guestcard.barnaul.org

Карта гостя появилась у жителей и гостей Барнаула. С ней можно тратить меньше денег на размещение в отелях, а также еду в кафе и ресторанах. Она работает в 27 организациях и заведениях города, даёт право на скидки и комплименты от шеф-поваров.

Кто может получить карту гостя, как её оформить и сколько она действует, узнал amic.ru.

1 Что такое карта гостя и как её получить? Это сервис, представляющий собой сгенерированный QR-код. Карту гостя можно показать при оплате услуг – для бонуса или скидки. Чтобы оформить её, нужно зайти на туристический портал Барнаула. А в разделе "Получить карту" – заполнить форму. Затем цифровая карта придёт на электронную почту. Её можно сохранить на телефон.

2 А кто может получить карту гостя? Получить карту могут все желающие – не только туристы и гости Барнаула.

3 Где действует карта гостя? По карте гостя скидку в размере 10% можно получить в Музее шоколадного мастерства и музее "Мир камня". Ресторация "Горная аптека" при заказе от 1,5 тыс. рублей обещает травяной чай с сушками и мёдом. А рестораны "ПолзуновЪ" и "Живые души" – комплимент от шефа. У гостиниц и отелей скидка по карте гостя составляет 5-15%. Некоторые дарят кофе с шоколадом при заселении на три дня или бесплатный час в сауне. Кроме того, бонусы и скидки доступны в сувенирных магазинах. Полный список мест можно посмотреть на туристическом портале Барнаула. Участники программы, дающие бонусы и скидки, отмечены специальным значком.