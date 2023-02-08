Что такое налог на доход по вкладам и в каких случаях его можно будет не платить?

Рассказываем, что нужно знать о новом сборе за 2023 год

08 февраля 2023, 06:19, ИА Амител

Фото: unsplash.com

По итогам 2023 года россияне впервые заплатят налог на доходы с вкладов. Казна должна была пополниться этим сбором ещё в 2022 году, но в условиях пандемии власти в качестве меры поддержки вопрос поставили на паузу. Однако отсрочка закончилась, а новых уже не предвидится. Кому и когда придётся платить новый налог, а также кого от него освободили, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

У меня есть вклад 200 тысяч рублей, мне нужно будет платить за него налог?

Если у вас всего один такой небольшой вклад, платить новый налог, скорее всего, не придётся. А если таких вкладов несколько, реально полученные доходы по всем счетам суммируют и нужно будет смотреть, не превышена ли необлагаемая сумма дохода. Сейчас она составляет 75 тысяч рублей, но в течение года может и поменяться.

Отметим, что при расчёте учитываться будут не только срочные вклады, но также накопительные, карточные и другие счета, по которым полагаются проценты. Получился итоговый доход более 75 тысяч – налог уже насчитают.

Почему необлагаемая сумма дохода может измениться?

Дело в том, что необлагаемая сумма дохода напрямую зависит от максимальной ставки Центробанка за календарный год. На данный момент ставка ЦБ составляет 7,5%, но она может и вырасти. А именно этот показатель умножают на 1 миллион рублей – так высчитывают необлагаемую сумму дохода.

Если ставка ЦБ в 2023 году увеличится и составит, например, в июне 10%, то налог не придётся платить тем, чьи доходы по процентам менее 100 тысяч рублей. Сумма 100 тысяч сохранит статус необлагаемой, даже если ставка снова понизится.

В каких случаях налог платить не придётся?

Кроме тех, чей доход укладывается в необлагаемую сумму, налогом не предусмотрена прибыль по эскроу-счетам и вкладам, где процентная ставка не более 1% годовых.

Как понять, сколько мне насчитают налог?

Тут всё просто. Налог составит 13% от суммы, превышающей необлагаемую сумму дохода.



Например, за 2023 год ваш доход по процентам от вклада составил 100 тысяч рублей. Налог придётся заплатить только с 25 тысяч. Его размер составит 3250 рублей (при условии, что ключевая ставка не поменяется).

Если годовой вклад был открыт в 2022 году, налог за него придёт?

Да, в этом случае налог насчитают. Дело в том, что по новой системе учитывается не период, за который полагается получение дохода, а дата его выплаты, сообщает газета "Известия". Даже если вклад был открыт в 2022 году, но срок его окончания с выплатой процентов пришёлся на 2023-й, то клиенту придётся уплатить по нему налог.

А если вклад в валюте?

Вкладчики, хранящие накопления в валюте, например, в долларах, тоже будут обязаны заплатить налог на проценты по депозиту. Доход по таким вкладам пересчитывается в рубли по курсу Банка России, который действовал на дату выплаты процентов. При этом если сумма самого вклада в пересчёте на рубли увеличится из-за колебания курса валют, то этот доход не будет учитываться для налогов отдельно, уточняет сервис "Сравни.ру" со ссылкой на Минфин.

До какого числа нужно заплатить налог и придётся ли подавать декларацию?

Нет, никаких деклараций заполнять не нужно. Всю информацию в налоговую службу предоставят банки. Ведомство самостоятельно выполнит расчёт. Уведомление придёт по почте заказным письмом или через личный кабинет на сайте ФНС до 1 ноября 2024 года. Сумма налога будет указана в едином уведомлении вместе с налогами на квартиру, дачу и машину.

Заплатить налог нужно будет до 1 декабря 2024 года.