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Что такое налог на доход по вкладам и в каких случаях его можно будет не платить?

Рассказываем, что нужно знать о новом сборе за 2023 год

08 февраля 2023, 06:19, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

По итогам 2023 года россияне впервые заплатят налог на доходы с вкладов. Казна должна была пополниться этим сбором ещё в 2022 году, но в условиях пандемии власти в качестве меры поддержки вопрос поставили на паузу. Однако отсрочка закончилась, а новых уже не предвидится. Кому и когда придётся платить новый налог, а также кого от него освободили, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

У меня есть вклад 200 тысяч рублей, мне нужно будет платить за него налог?

Если у вас всего один такой небольшой вклад, платить новый налог, скорее всего, не придётся. А если таких вкладов несколько, реально полученные доходы по всем счетам суммируют и нужно будет смотреть, не превышена ли необлагаемая сумма дохода. Сейчас она составляет 75 тысяч рублей, но в течение года может и поменяться.

Отметим, что при расчёте учитываться будут не только срочные вклады, но также накопительные, карточные и другие счета, по которым полагаются проценты. Получился итоговый доход более 75 тысяч – налог уже насчитают.

Почему необлагаемая сумма дохода может измениться?

Дело в том, что необлагаемая сумма дохода напрямую зависит от максимальной ставки Центробанка за календарный год. На данный момент ставка ЦБ составляет 7,5%, но она может и вырасти. А именно этот показатель умножают на 1 миллион рублей – так высчитывают необлагаемую сумму дохода.

Если ставка ЦБ в 2023 году увеличится и составит, например, в июне 10%, то налог не придётся платить тем, чьи доходы по процентам менее 100 тысяч рублей. Сумма 100 тысяч сохранит статус необлагаемой, даже если ставка снова понизится.

В каких случаях налог платить не придётся?

Кроме тех, чей доход укладывается в необлагаемую сумму, налогом не предусмотрена прибыль по эскроу-счетам и вкладам, где процентная ставка не более 1% годовых.

Как понять, сколько мне насчитают налог?

Тут всё просто. Налог составит 13% от суммы, превышающей необлагаемую сумму дохода. 

Например, за 2023 год ваш доход по процентам от вклада составил 100 тысяч рублей. Налог придётся заплатить только с 25 тысяч. Его размер составит 3250 рублей (при условии, что ключевая ставка не поменяется).

Если годовой вклад был открыт в 2022 году, налог за него придёт?

Да, в этом случае налог насчитают. Дело в том, что по новой системе учитывается не период, за который полагается получение дохода, а дата его выплаты, сообщает газета "Известия". Даже если вклад был открыт в 2022 году, но срок его окончания с выплатой процентов пришёлся на 2023-й, то клиенту придётся уплатить по нему налог.

А если вклад в валюте?

Вкладчики, хранящие накопления в валюте, например, в долларах, тоже будут обязаны заплатить налог на проценты по депозиту. Доход по таким вкладам пересчитывается в рубли по курсу Банка России, который действовал на дату выплаты процентов. При этом если сумма самого вклада в пересчёте на рубли увеличится из-за колебания курса валют, то этот доход не будет учитываться для налогов отдельно, уточняет сервис "Сравни.ру" со ссылкой на Минфин.

До какого числа нужно заплатить налог и придётся ли подавать декларацию?

Нет, никаких деклараций заполнять не нужно. Всю информацию в налоговую службу предоставят банки. Ведомство самостоятельно выполнит расчёт. Уведомление придёт по почте заказным письмом или через личный кабинет на сайте ФНС до 1 ноября 2024 года. Сумма налога будет указана в едином уведомлении вместе с налогами на квартиру, дачу и машину.

Заплатить налог нужно будет до 1 декабря 2024 года.

Комментарии 11

  • Всё сниму и положу в банку. Стеклянную.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Вот из-за этого закона и цены на недвижимость разогреты.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Деньги будут лежать в чулке Завтра пойду сниму Будет спокойней 200т как раз на мир иной
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Вычет по налогу в 75000 руб. в год (6250 руб. в мес.) очень мал. Издевательство какое-то над здравым смыслом. Хотя бы поставили МРОТ в месяц в качестве вычета. Клиенты банков ответят на все это снижением лояльности к банкам и будут искать альтернативные способы вложения денег
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Налог на банковские вклады ранее никогда не практиковали в стране, даже во времена СССР, хотя там были те еще выдумщики. Чего стоил хотя бы налог на бездетность. Понимали, что банковские вкладчики - люди очень чувствительные и ранимые, нельзя их тревожить
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, получается, что с этих денег берут дважды налог. С заработанных уже брали налог, а теперь с этих же денег берут ещё раз. Мудрецы!!!
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Такая инфляция в стране.... Думаешь, как бы хоть немного ее компенсировать, кладешь деньги в банк на тот небольшой процент, что эту инфляцию даже не покрывает. И то, пытаются даже с этого получить налог.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • По справедливости нужно облагать налогом тот процентный доход, что выше инфляции. Сейчас официальная инфляция 11.9%, ставки по вкладам 6-8%. Получается, нет дохода, он отрицательный, убыток в общем. Как можно брать налог с убытка? Совесть есть?
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, полностью поддерживаю
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Налог на вклады необходимо привязать к энергоресурсам,за которые нам не платят,второе советские вклады в госбанке заморожены,посчитать процент выплат,всё суммировать и встаыить в долг государства.Официально оформить сумму долга государства СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КНИЖКОЙ,с помесячным погашением перед вкладчиком,я пологаю это будет доверительные отношения КЛИЕНТА---БАНКА---ВЛАСТИ.Ложь со стороны власти надоела,слово нет денег но вы держитесь,как выразился великий юрист медведев,у которого средства+недвижимость составляют при его зарплате нужно отработать 8000 лет,причём не есть и не пить,как вам такой расклад?,в догонку нефтегазовый комплекс делит прибыл по году между советом директоров 1,5 триллиона рублей,а власть как крысятничала деньги нищих так и продолжает,только с большей активностью.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Конченные ..не дают человеку чють заработать все им мало никак не нажрутся
    09 февраля, Гость   Ответить
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