Что такое налоговый вычет на долгосрочные сбережения и кто его сможет оформить?

Закон будет способствовать формированию благоприятных налоговых условий для долгосрочных сбережений и притоку инвестиций на финансовый рынок

22 марта 2024, 08:00, ИА Амител

Калькулятор / Фото: unsplash.com / Towfiqu barbhuiya

Россияне, у которых есть долгосрочные сбережения, смогут оформить на них налоговый вычет. Соответствующий законопроект 19 марта во втором и третьем чтении приняли депутаты Госдумы, а на следующий день его одобрил Совет Федерации. На какие именно сбережения будет распространяться вычет и есть ли ограничения по максимальной сумме, с которой можно получить возврат, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

На какие долгосрочные сбережения можно будет оформить налоговый вычет?

На налоговый вычет смогут рассчитывать граждане, которые заботятся об обеспеченной старости и платят взносы в негосударственные пенсионные фонды по программам долгосрочных накоплений либо негосударственного пенсионного страхования. Новый налоговый вычет распространяется также на индивидуальные инвестиционные счета.

"Ключевыми условиями предоставления налоговых льгот будут, соответственно, факт получения негосударственной пенсии и срок действия договора на ведение ИИС не менее 10 лет", – уточняет ТАСС.

В пояснительной записке говорится, что изменения обяжут негосударственные пенсионные фонды передавать в налоговые органы информацию, связанную с заключением договоров долгосрочных сбережений. Это обеспечит контроль за вычетами.

С какой максимальной суммы можно будет получить налоговый вычет?

Верхняя планка по новому налоговому вычету – 400 тысяч рублей в год. Если ставка НДФЛ составляет 13%, налоговая инспекция вернет максимум 52 тысячи рублей, при ставке 15% сумма возврата составит 60 тысяч, пишет БФМ.РУ.

Отметим, что оформить налоговый вычет можно единожды за один налоговый период. Принцип, который распространяется на социальный налоговый вычет и дает возможность получить 13% за три предыдущих года, не работает. Например, если человек направил 200 тысяч в 2024 году на долгосрочные сбережения, в течение 2025-го он сможет оформить налоговый вычет. Если этим правом не воспользоваться, то в 2026-м получить вычет за 2024 год уже не получится, только за 2025-й – при условии, что человек делал новые взносы.