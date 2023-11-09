Что такое нажимной сальник и для чего его используют?

Рассказываем о конструктивных особенностях детали и ее сферах применения

09 ноября 2023, 18:00, ИА Амител erid: LjN8KcEvM

Сальник / Фото: polinergo.ru

Сальник нажимной ­– важный элемент, который применяют в различных механизмах и устройствах. Его основная функция заключается в предотвращении поступления жидкости или газа через стыки двух соприкасающихся поверхностей. Сальник нажимной активно используют в автомобильной и промышленной сферах, а также в бытовой технике. Рассказываем, как устроена деталь и где чаще всего ее применяют.

Конструктивные особенности

Деталь состоит из внешней оболочки и внутреннего элемента, как правило, пружинного кольца, прижимающего сальник к поверхности и обеспечивающего герметичность.

Сальник создает плотный контакт между его рабочей поверхностью и поверхностями, которые нужно защитить от утечек. Подобный подход обеспечивает герметичность соединения без выхода жидкости или газа наружу, а также предотвращает попадание загрязнений внутрь механизма.

Благодаря такому конструктивному исполнению сальник выдерживает предельные давления и температуры, обеспечивая надежную работу устройства на протяжении продолжительного времени.

Сфера применения нажимных сальников

Сальники используют в различных трубопроводах. Если есть трещины или другие дефекты в стыках труб, сальники нажимные помогают предотвратить утечку и сохранить всю систему.

Также их используют в:

насосах, компрессорах, гидравлических системах и других механизмах, где необходимо предотвратить утечку рабочей среды;

подшипниках, чтобы защитить их от попадания пыли или влаги;

автомобильной промышленности для предотвращения утечки масла или других рабочих жидкостей из двигателя;

в различных отраслях промышленности.

Больше информации о деталях для промышленных трубопроводов можно найти на сайте https://polinergo.ru/.

ООО "Полинерго", ОГРН: 1165275077153, юридический адрес: г. Павлово, ул. Чапаева, д. 43, оф. 301

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