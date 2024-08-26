Что такое охранные зоны ЛЭП и что там запрещено делать?

Запрещается все, что может нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства. В особенности если это может привести к причинению вреда здоровью и жизни людей, повреждению имущества и нанесению ущерба экологии.

Конкретный список запретов прописан в постановлении от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" (с изменениями на 18 февраля 2023 года). Итак, в охранных зонах ЛЭП до 1 кВ и выше запрещено:

устанавливать на опоры стороннее оборудование, например, фонари и камеры видеонаблюдения, а также набрасывать провода на воздушные линии;

трогать или повреждать объекты ЛЭП, в том числе информационные знаки;

проводить работы, которые могут помешать безопасности или ограничить доступ энергетиков, работать ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн;

подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

разводить огонь;

сбрасывать и сливать едкие и коррозионные вещества и горюче-смазочные материалы, создавать свалки.

А в охранных зонах ЛЭП свыше 1 кВ, кроме перечисленного, запрещено еще и:

запускать летательные аппараты (и воздушные змеи или шары, и дроны, и спортивные модели летательных аппаратов);

складировать и хранить материалы (в том числе горюче-смазочные);

возводить детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и автостоянки;

проводить массовые мероприятия;

оставлять машины на дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи с проектным номинальным классом напряжения 330 кВ и выше;

устанавливать рекламные конструкции.

Охранные зоны ЛЭП / Иллюстрация: amic.ru

При этом рядом с охранными зонами допускается размещение зданий и сооружений, но только если объект не препятствует доступу к электросетевому хозяйству. И при соблюдении прописанных в постановлении № 160 ограничений по расстоянию до ЛЭП.