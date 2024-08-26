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Что такое охранные зоны ЛЭП и что там запрещено делать?

Рассказываем и показываем, какие есть ограничения

26 августа 2024, 09:00, ИА Амител

Охранные зоны ЛЭП / Иллюстрация: amic.ru
Охранные зоны ЛЭП / Иллюстрация: amic.ru

Все знают, что электричество опасно. Но вред жизни, здоровью и имуществу могут принести не только оголенные провода, но и электротехническое оборудование. Поэтому рядом с линиями электропередачи всегда есть охранные зоны. В АО "СК Алтайкрайэнерго" рассказали amic.ru, что это и что запрещено в таких зонах.

1

Что такое охранные зоны ЛЭП?

Охранная зона линий электропередачи – это территория вдоль ЛЭП, где запрещено вести какую-либо деятельность (кроме, собственно, работы энергетиков) и строить объекты. Зона распространяется и на землю, и на воздушное пространство по обе стороны от линий электропередачи. То есть ограничения касаются и воздушных линий, и кабельных линий, проходящих под землей.

Запреты разработаны для обеспечения безопасности электросетей и предотвращения аварий.

2

Какие размеры у охранных зон?

Границы охранных зон для воздушных линий:

  • 2 метра в обе стороны для линий напряжением до 1 кВ;
  • 10 метров в обе стороны для линий напряжением от 1 кВ до 20 кВ;
  • 15 метров в обе стороны для линий напряжением 35 кВ.
Охранные зоны ЛЭП / Иллюстрация: amic.ru

Границы охранных зон для кабельных линий:

  • 1 метр в обе стороны.
Охранные зоны ЛЭП / Иллюстрация: amic.ru
3

Что именно запрещено делать в охранных зонах ЛЭП?

Запрещается все, что может нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства. В особенности если это может привести к причинению вреда здоровью и жизни людей, повреждению имущества и нанесению ущерба экологии.

Конкретный список запретов прописан в постановлении от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" (с изменениями на 18 февраля 2023 года). Итак, в охранных зонах ЛЭП до 1 кВ и выше запрещено:

  • устанавливать на опоры стороннее оборудование, например, фонари и камеры видеонаблюдения, а также набрасывать провода на воздушные линии;
  • трогать или повреждать объекты ЛЭП, в том числе информационные знаки;
  • проводить работы, которые могут помешать безопасности или ограничить доступ энергетиков, работать ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн;
  • подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
  • разводить огонь;
  • сбрасывать и сливать едкие и коррозионные вещества и горюче-смазочные материалы, создавать свалки.

А в охранных зонах ЛЭП свыше 1 кВ, кроме перечисленного, запрещено еще и:

  • запускать летательные аппараты (и воздушные змеи или шары, и дроны, и спортивные модели летательных аппаратов);
  • складировать и хранить материалы (в том числе горюче-смазочные);
  • возводить детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и автостоянки;
  • проводить массовые мероприятия;
  • оставлять машины на дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи с проектным номинальным классом напряжения 330 кВ и выше;
  • устанавливать рекламные конструкции.

Охранные зоны ЛЭП / Иллюстрация: amic.ru

При этом рядом с охранными зонами допускается размещение зданий и сооружений, но только если объект не препятствует доступу к электросетевому хозяйству. И при соблюдении прописанных в постановлении № 160 ограничений по расстоянию до ЛЭП. 

4

Что делать, если все же нужно провести работы в охранной зоне ЛЭП?

В АО "СК Алтайкрайэнерго" отвечают: любые виды работ в охранной зоне ЛЭП должны согласовываться с электросетевой организацией. Если вы планируете копать, перевозить грузы или другое на территории обслуживания Алтайкрайэнерго, то необходимо обратиться по телефонам, указанным на сайте компании sk-altke.ru.

Нарушители будут привлечены к ответственности по закону.

ЖКХ

Комментарии 3

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Бжелы

09:42:39 26-08-2024

Почему опоры ВЛ находятся на территории участков физлиц??? Где охранная зона??? п. Лесной...

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Сергей

15:44:59 26-08-2024

Мммм... какие картинки интересные.... А кто запитывает дом от опоры ЛЭП 35 КВ??

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Гость

09:40:33 27-08-2024

Сергей (15:44:59 26-08-2024) Мммм... какие картинки интересные.... А кто запитывает дом о... и с фазностью проблема. 4 траверсы для чего?

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