Что такое охранные зоны ЛЭП и что там запрещено делать?
Рассказываем и показываем, какие есть ограничения
26 августа 2024, 09:00, ИА Амител
Все знают, что электричество опасно. Но вред жизни, здоровью и имуществу могут принести не только оголенные провода, но и электротехническое оборудование. Поэтому рядом с линиями электропередачи всегда есть охранные зоны. В АО "СК Алтайкрайэнерго" рассказали amic.ru, что это и что запрещено в таких зонах.
Что такое охранные зоны ЛЭП?
Охранная зона линий электропередачи – это территория вдоль ЛЭП, где запрещено вести какую-либо деятельность (кроме, собственно, работы энергетиков) и строить объекты. Зона распространяется и на землю, и на воздушное пространство по обе стороны от линий электропередачи. То есть ограничения касаются и воздушных линий, и кабельных линий, проходящих под землей.
Запреты разработаны для обеспечения безопасности электросетей и предотвращения аварий.
Какие размеры у охранных зон?
Границы охранных зон для воздушных линий:
- 2 метра в обе стороны для линий напряжением до 1 кВ;
- 10 метров в обе стороны для линий напряжением от 1 кВ до 20 кВ;
- 15 метров в обе стороны для линий напряжением 35 кВ.
Границы охранных зон для кабельных линий:
- 1 метр в обе стороны.
Что именно запрещено делать в охранных зонах ЛЭП?
Запрещается все, что может нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства. В особенности если это может привести к причинению вреда здоровью и жизни людей, повреждению имущества и нанесению ущерба экологии.
Конкретный список запретов прописан в постановлении от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" (с изменениями на 18 февраля 2023 года). Итак, в охранных зонах ЛЭП до 1 кВ и выше запрещено:
- устанавливать на опоры стороннее оборудование, например, фонари и камеры видеонаблюдения, а также набрасывать провода на воздушные линии;
- трогать или повреждать объекты ЛЭП, в том числе информационные знаки;
- проводить работы, которые могут помешать безопасности или ограничить доступ энергетиков, работать ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн;
- подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
- разводить огонь;
- сбрасывать и сливать едкие и коррозионные вещества и горюче-смазочные материалы, создавать свалки.
А в охранных зонах ЛЭП свыше 1 кВ, кроме перечисленного, запрещено еще и:
- запускать летательные аппараты (и воздушные змеи или шары, и дроны, и спортивные модели летательных аппаратов);
- складировать и хранить материалы (в том числе горюче-смазочные);
- возводить детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и автостоянки;
- проводить массовые мероприятия;
- оставлять машины на дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи с проектным номинальным классом напряжения 330 кВ и выше;
- устанавливать рекламные конструкции.
При этом рядом с охранными зонами допускается размещение зданий и сооружений, но только если объект не препятствует доступу к электросетевому хозяйству. И при соблюдении прописанных в постановлении № 160 ограничений по расстоянию до ЛЭП.
Что делать, если все же нужно провести работы в охранной зоне ЛЭП?
В АО "СК Алтайкрайэнерго" отвечают: любые виды работ в охранной зоне ЛЭП должны согласовываться с электросетевой организацией. Если вы планируете копать, перевозить грузы или другое на территории обслуживания Алтайкрайэнерго, то необходимо обратиться по телефонам, указанным на сайте компании sk-altke.ru.
Нарушители будут привлечены к ответственности по закону.
09:42:39 26-08-2024
Почему опоры ВЛ находятся на территории участков физлиц??? Где охранная зона??? п. Лесной...
15:44:59 26-08-2024
Мммм... какие картинки интересные.... А кто запитывает дом от опоры ЛЭП 35 КВ??
09:40:33 27-08-2024
Сергей (15:44:59 26-08-2024) Мммм... какие картинки интересные.... А кто запитывает дом о... и с фазностью проблема. 4 траверсы для чего?