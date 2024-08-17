Что такое "осетровая луна", которую можно будет наблюдать 19 августа

В момент суперлуния Луна кажется больше и ярче, чем обычно, из-за "лунной иллюзии"

17 августа 2024, 22:50, ИА Амител

Луна / Фото: pxhere.com/ru/photo/1171605

19 августа 2024 года произойдет редкое астрономическое явление: сочетание суперлуния и "Голубой Луны" — "Осетровой Луны". Суперлуние происходит, когда Луна находится на расстоянии 90% от своего максимального сближения с Землей.

В этот момент Луна кажется примерно на 14% крупнее и на 30% ярче, чем в самой удаленной точке своей орбиты. Суперлуния обычно случаются три-четыре раза в год, но первое в этом году будет особенным — оно совпадет с "Осетровой Луной".

"Осетровая Луна" — это название одного из полнолуний, которое приходится на август и связано с индейскими племенами, которые в это время года ловили осетров в Великих озерах. "Голубая Луна" — это второе полнолуние в течение месяца, которое будет сезонным и произойдет 19 августа.

Следующая сезонная "Голубая Луна" ожидается в мае 2027 года. Сочетание суперлуний и голубых лун происходит редко, примерно каждые десять лет. В момент суперлуния Луна кажется больше и ярче, чем обычно, из-за "лунной иллюзии".