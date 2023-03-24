Парад планет, или планетарное выравнивание, – это редкое астрономическое явление, при котором несколько планет выстраиваются в ряд на небольшом участке неба.

В этот раз наиболее яркие Меркурий и Юпитер можно будет увидеть у горизонта. Венера расположится немного выше них.

Чтобы рассмотреть Марс, следует хорошо приглядываться. А Уран и вовсе получится разглядеть только с биноклем или телескопом.

Аналогичное явление было в 2022, 2020 и 2016 годах, подчёркивает hi-tech.mail.ru.