Что такое парад планет и когда смотреть его в марте 2023 года?
Россияне смогут наблюдать парад планет в конце марта 2023-го, можно запастись биноклем или телескопом
24 марта 2023, 13:44, Анастасия Бичакова
Россияне смогут посмотреть парад планет в конце марта 2023 года. Явление будет хорошо видно после захода солнца.
Когда и какие планеты можно наблюдать и были ли уже подобные парады – в материале amic.ru.
Что такое парад планет?
Парад планет, или планетарное выравнивание, – это редкое астрономическое явление, при котором несколько планет выстраиваются в ряд на небольшом участке неба.
В этот раз наиболее яркие Меркурий и Юпитер можно будет увидеть у горизонта. Венера расположится немного выше них.
Чтобы рассмотреть Марс, следует хорошо приглядываться. А Уран и вовсе получится разглядеть только с биноклем или телескопом.
Аналогичное явление было в 2022, 2020 и 2016 годах, подчёркивает hi-tech.mail.ru.
Когда смотреть парад планет в марте 2023?
При благоприятной погоде парад планет будет виден 28 марта сразу после захода солнца.
А следующее планетарное выравнивание можно наблюдать в апреле, но с меньшим количеством планет. Об этом сообщают "Известия".
А когда был парад семи планет?
Уникальный парад был в ночь на 24 июня 2022 года. В одну линию выстроились семь планет – Юпитер, Меркурий, Сатурн, Венера, Марс, Нептун и Уран.
Каждую из них, кроме Нептуна и Урана, можно было увидеть невооружённым глазом.
Кроме того, тогда произошло ещё одно интересное явление – серп Луны сиял над Венерой и Марсом.
Парад планет влияет на самочувствие?
Парад планет способен негативно влиять на самочувствие людей, особенно метеочувствительных.
Они могут ощущать слабость, тревожность и апатию, считают некоторые эксперты. Об этом пишет "Вечерняя Москва".
Комментарии 0