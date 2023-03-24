НОВОСТИОбщество

Что такое парад планет и когда смотреть его в марте 2023 года?

Россияне смогут наблюдать парад планет в конце марта 2023-го, можно запастись биноклем или телескопом

24 марта 2023, 13:44, Анастасия Бичакова

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Россияне смогут посмотреть парад планет в конце марта 2023 года. Явление будет хорошо видно после захода солнца.

Когда и какие планеты можно наблюдать и были ли уже подобные парады – в материале amic.ru.

1

Что такое парад планет?

Парад планет, или планетарное выравнивание, – это редкое астрономическое явление, при котором несколько планет выстраиваются в ряд на небольшом участке неба.

В этот раз наиболее яркие Меркурий и Юпитер можно будет увидеть у горизонта. Венера расположится немного выше них.

Чтобы рассмотреть Марс, следует хорошо приглядываться. А Уран и вовсе получится разглядеть только с биноклем или телескопом.

Аналогичное явление было в 2022, 2020 и 2016 годах, подчёркивает hi-tech.mail.ru.

2

Когда смотреть парад планет в марте 2023?

При благоприятной погоде парад планет будет виден 28 марта сразу после захода солнца.

А следующее планетарное выравнивание можно наблюдать в апреле, но с меньшим количеством планет. Об этом сообщают "Известия".

3

А когда был парад семи планет?

Уникальный парад был в ночь на 24 июня 2022 года. В одну линию выстроились семь планет – Юпитер, Меркурий, Сатурн, Венера, Марс, Нептун и Уран.

Каждую из них, кроме Нептуна и Урана, можно было увидеть невооружённым глазом.

Кроме того, тогда произошло ещё одно интересное явление – серп Луны сиял над Венерой и Марсом.

4

Парад планет влияет на самочувствие?

Парад планет способен негативно влиять на самочувствие людей, особенно метеочувствительных.

Они могут ощущать слабость, тревожность и апатию, считают некоторые эксперты. Об этом пишет "Вечерняя Москва".

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Барнаульцы собрались в Нагорном парке, чтобы посмотреть на солнечное затмение. Фоторепортаж

Это первое и последнее солнечное затмение, которое россияне смогут увидеть в 2022 году
НОВОСТИОбщество

Комментарии 0

    Ничего не найдено.
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров