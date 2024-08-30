Что такое партнерский маркетинг и чем он полезен бизнесу?

Несколько советов, как использовать этот инструмент

30 августа 2024, 20:00, ИА Амител erid: LjN8K7hYA

Клиент. Сотрудничество / Фото: yanalya on Freepik

Партнерский маркетинг – инструмент продвижения бизнеса с использованием других людей или компаний в качестве посредников. Чтобы лучше понять, как работает такой тип сотрудничества, рекомендуем изучить топ партнерок для арбитража . Ниже расскажем о преимуществах инструмента и особенностях его внедрения.

Что дает партнерский маркетинг бизнесу?

В аффилейт маркетинге всегда участвуют три стороны: продавец, аффилиат (партнер, тот, кто занимается продвижением с использованием рекламы, блога или других инструментов) и покупатель.

Основная цель – продвижение собственных товаров или услуг через партнеров и посредников. Самый простой пример: клиент бронирует номер в отеле через туристический портал, получая за это купон на скидку, например, в пиццерию или на поездку в такси. Это и есть партнерка. Получать доход можно, в том числе, с различных каналов коммуникации (блогов, соцсетей, каналов и т.д.).

Виды партнерского маркетинга

Существует немало способов реализации стратегий аффилейт маркетинга.

Классический вариант предусматривает выплату посредникам процента или фиксированной суммы за продвижение продукта. Вознаграждение назначается за определенное целевое действие со стороны клиента (за подписку на рассылку, оплату кредитной картой, скачивание приложений или прочие действия).

Еще есть коллаборация – прямой поиск партнеров брендом, предусматривающий отправление коммерческих предложений с последующим обсуждением и созданием взаимовыгодного промоушна.

Аффилейт маркетинг отличается еще и форматами. Специалисты выделяют несколько их разновидностей:

офертный тип интеграции – пример: партнеры размещают на своих ресурсах спецпредложение и промокод на скидку;

продуктовая интеграция – два или большее число брендов объединяются, чтобы выпустить совместный продукт с уникальными свойствами;

Контентный тип интеграции – предусматривает публикацию на ресурсе одного из партнеров релиза спецпроекта, статьи или прочего.

Узнать много нового и интересного по теме можно на форуме арбитражников и вебмастеров на сайте affmoment.com .

Как сделать партнерский маркетинг более эффективным?

Существует несколько способов повысить эффективность партнерского маркетинга:

тщательный подход к выбору партнеров;

размещение данных только на надежных и удобных платформах;

отслеживание конверсии от партнерских акций и веб-мастеров;

использование только законных методов взаимодействия и продвижения;

внимательность при составлении коммерческих предложений.

ООО "Фикси"

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