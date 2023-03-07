Что такое паспорт семьи мобилизованного и зачем его решили ввести в России?

Это проект, который сейчас реализуют в Курганской области. Подробности о нём 6 марта Владимиру Путину рассказал глава региона Вадим Шумков. Как он пояснил, для помощи семьям мобилизованных ответственные лица выясняют все проблемы и потребности, а потом их своевременно решают, пишет РБК.

"Начинается это со следующего: условный район, округ Курганской области, призвали оттуда человека. В обязанности главы округа, депутатского корпуса входит проверить состояние семьи – количество детей, условия проживания", – рассказал Шумков.

Также обращают внимание на финансовое состояние семьи, узнают, есть ли в доме вода, отопление, свет и канализация.

"Там широкий спектр вопросов – от газификации, ремонта кровли, ремонта квартиры, вопросов по медицине, единовременной материальной помощи", – добавил губернатор.