Что такое паспорт семьи мобилизованного и зачем его решили ввести в России?
Владимир Путин одобрил идею распространить в России новый проект
07 марта 2023, 10:15, ИА Амител
Проект по созданию "паспорта семьи мобилизованного", который зародился в Курганской области, начнут внедрять по всей России. Идею о комплексном сборе потребностей семей участников спецоперации одобрил президент Владимир Путин. Что это за программа и как через неё решают проблемы на местах, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Что такое "паспорт семьи военнослужащего"?
Это проект, который сейчас реализуют в Курганской области. Подробности о нём 6 марта Владимиру Путину рассказал глава региона Вадим Шумков. Как он пояснил, для помощи семьям мобилизованных ответственные лица выясняют все проблемы и потребности, а потом их своевременно решают, пишет РБК.
"Начинается это со следующего: условный район, округ Курганской области, призвали оттуда человека. В обязанности главы округа, депутатского корпуса входит проверить состояние семьи – количество детей, условия проживания", – рассказал Шумков.
Также обращают внимание на финансовое состояние семьи, узнают, есть ли в доме вода, отопление, свет и канализация.
"Там широкий спектр вопросов – от газификации, ремонта кровли, ремонта квартиры, вопросов по медицине, единовременной материальной помощи", – добавил губернатор.
Этот проект решили сделать федеральным?
Да, Владимир Путин отметил, что идея паспорта каждой семьи мобилизованного очень хорошая и её "нужно будет тиражировать на всю страну". Благодаря ей регионы смогут перенять положительный опыт Курганской области по поддержке семей военнослужащих.
На федеральном уровне в паспорт семьи мобилизованного могут быть включены бытовые вопросы, организация обучения, переподготовки, предоставление социального контракта для открытия собственного дела, вопрос помощи при поступлении в учебные заведения детей мобилизованных, а также помощи в организации лечения, сообщил "Ведомостям" член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев.
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