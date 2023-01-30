Рассказываем о том, почему 36,6 – это не всегда постоянная температура

30 января 2023, 15:10, ИА Амител

Фото: amic.ru

36,6 – это не постоянная температура тела здорового человека. В течение дня она может колебаться из-за глубокого сна, а также физических и эмоциональных нагрузок. Рассказываем, что такое субфебрильная температура и что при ней запрещено делать.

Итак, что такое субфебрильная температура?

Субфебрильная температура – повышение температуры тела выше нормы на один-два градуса. Ранее этот термин употреблялся довольно активно, в том числе и за рубежом (low-grade fever), однако сейчас его нет в международной классификации болезней. На температуру тела влияет жара, влажность, слишком тёплая одежда. У женщин наблюдается небольшой скачок температуры в дни менструального цикла.

Бывает и так, что субфебрильная температура – наследственная генетическая особенность. У таких людей температура часто выше 37 °С, но это не отражается на здоровье и самочувствии.

Это опасно?

Поводом для беспокойства может стать повышение температуры от 37,2 до 37,9 в период больше месяца – это и есть субфебрильная температура. В отличие от высокой лихорадки, повышение температуры тела на несколько десятых градуса не является опасным для организма. Субфебрильная температура не приводит к деформации белковых молекул и гибели клеток. Однако окончательно вам диагноз может поставить врач. Лучше обратитесь к нему.

А в чём причины субфебрильной температуры?

Их несколько:

– перегрев организма из-за жаркой погоды, неподходящей одежды, в бане или сауне;

– тепловой удар;

– прорезывание зубов у младенцев (в этом случае температура повышается и до более высоких показателей, что является нормой);

– вакцинация;

– побочные эффекты от лекарств.

И что мне делать?

Обычно субфебрильная температура проходит сама по себе. Лекарства, отпускаемые без рецепта, могут помочь её снизить, но лучше не прибегать к таким методам, а дать организму отдохнуть, пить больше жидкости, устранить стрессовые факторы и, в первую очередь, проконсультироваться с врачом.

И что нельзя делать при температуре?

Единых правил для людей с повышенной температурой нет. В любом случае лучше не перегружать свой организм и обратиться к врачу.