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Что такое субфебрильная температура и что при ней запрещено делать?

Рассказываем о том, почему 36,6 – это не всегда постоянная температура

30 января 2023, 15:10, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

36,6 – это не постоянная температура тела здорового человека. В течение дня она может колебаться из-за глубокого сна, а также физических и эмоциональных нагрузок. Рассказываем, что такое субфебрильная температура и что при ней запрещено делать.

Итак, что такое субфебрильная температура?

Субфебрильная температура – повышение температуры тела выше нормы на один-два градуса. Ранее этот термин употреблялся довольно активно, в том числе и за рубежом (low-grade fever), однако сейчас его нет в международной классификации болезней. На температуру тела влияет жара, влажность, слишком тёплая одежда. У женщин наблюдается небольшой скачок температуры в дни менструального цикла.

Бывает и так, что субфебрильная температура – наследственная генетическая особенность. У таких людей температура часто выше 37 °С, но это не отражается на здоровье и самочувствии.

Это опасно?

Поводом для беспокойства может стать повышение температуры от 37,2 до 37,9 в период больше месяца – это и есть субфебрильная температура. В отличие от высокой лихорадки, повышение температуры тела на несколько десятых градуса не является опасным для организма. Субфебрильная температура не приводит к деформации белковых молекул и гибели клеток. Однако окончательно вам диагноз может поставить врач. Лучше обратитесь к нему.

А в чём причины субфебрильной температуры?

Их несколько:

– перегрев организма из-за жаркой погоды, неподходящей одежды, в бане или сауне;

– тепловой удар;

– прорезывание зубов у младенцев (в этом случае температура повышается и до более высоких показателей, что является нормой);

– вакцинация;

– побочные эффекты от лекарств.

И что мне делать?

Обычно субфебрильная температура проходит сама по себе. Лекарства, отпускаемые без рецепта, могут помочь её снизить, но лучше не прибегать к таким методам, а дать организму отдохнуть, пить больше жидкости, устранить стрессовые факторы и, в первую очередь, проконсультироваться с врачом.

И что нельзя делать при температуре?

Единых правил для людей с повышенной температурой нет. В любом случае лучше не перегружать свой организм и обратиться к врачу.

Комментарии 4

  • Да как раз субфебрильная температура может и не проходить сама, а как бы "прилипает" к человеку после болезни, например. Уже выздоровел, а температура никак не приходит в норму, из-за чего возникает чувство усталости, да и сердце "не любит" повышенную температуру. Лучше попробовать сбить ее.
    30 января, Гость   Ответить
  • У меня после перенесённого Ковида, температура 1,5 года была 37,2 -37,5, врач сказал что нарушена функция терморегуляции в связи с длительной ( 3 недели 38-39) высокой температурой при Ковид. И только ждать пока организм сам не выровняет ситуацию. Ну вроде выровнял, надеюсь :-)
    30 января, Гость   Ответить
  • более 10 лет температура 37.4. Всех врачей обошли - ничего не находят. Никто не хочет вникать в эту комплексную проблему.
    31 января, Гость   Ответить
  • Ребенок 19 лет 37,3-37,2 в течении 6 мес. Сакралеит ,пневмония 3 очага, разрыв яичника- операция. Прошли инфекцию в Воронеже,где главный врач сказал ничего у нее нет.Вышли через неделю пневмония по скорой и разрыв яичника.Пульмонология.Туб диспансер Чертов диаскин тест отрицательный .Ревматолог сакралеит серонегатиыный Все зашибись сидите на обезболивающих. Врачи перевелись ,лечат один зуб ,другой врач другой зуб .Нет людей чтоб сложили пазлы в одно Продолжается температура 37,2 . 19 лет никому не нужны !!! Никакой помощи , никакой
    31 января, Гость   Ответить
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