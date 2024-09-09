Что такое судебная экономическая экспертиза и когда ее назначают?

Эксперты рассказали о важности этой процедуры

09 сентября 2024, 11:10, ИА Амител

Эксперт. Аналитика / Фото: senivpetro on Freepik

За последние три года в России выросла доля экономических преступлений. В 2023 году, согласно отчету на сайте fedstat.ru, в стране выявили 105,3 тыс. экономических преступлений. С развитием предпринимательства, новой налоговой, ценовой и банковской реформами, новыми условиями хозяйствования появляются и новые формы экономических споров. Получение незаконного дохода, нецелевое использование средств – это и многое другое часто требует проведения финансово-экономической экспертизы. Что это такое и как может помочь расследованию? За разъяснениями amic.ru обратился в "Бюро экономических судебных экспертиз". Это автономная некоммерческая организация, которая проводит экономические экспертизы в Алтайском крае.

Что включает в себя экономическая экспертиза?

Экономическая экспертиза является судебной процедурой. Эксперты исследуют финансово-экономическую деятельность компании или предприятия. Они проверяют, верно ли проведены финансовые операции, отражены ли они в учете. Также специалисты анализируют кредитную, налоговую и другую деятельность. И устанавливают отклонения и нарушения в сфере финансирования и кредитования, которые могут привести к ущербу.

"Ущерб от различных финансовых махинаций сводится к изъятию доходов, в том числе прибыли. Он может быть нанесен через интеллектуальный подлог в документах и использование доходов не в интересах предпринимательской деятельности", – уточнила руководитель "Бюро экономических судебных экспертиз" Людмила Липатникова.

В каких случаях назначают судебную экономическую экспертизу?

Экспертизу проводят, когда необходимо установить:

нарушения в процессе документальной фиксации сведений о финансовых операциях, в процессе организации, распределения и использования предприятием доходов, денежных средств (фондов);

искажения в налоговом и бухгалтерском учете, а также их воздействие на размер налогооблагаемой базы;

отклонения, нарушения в финансово-кредитной сфере;

кредитоспособность заемщика;

направления расходования целевых средств;

налогооблагаемую базу, исчисление и уплату налогов и иных обязательных взносов и платежей в бюджеты и внебюджетные фонды;

соответствие между налогооблагаемой базой, суммой налоговых отчислений и между нормами отечественного законодательства;

доли учредителей (акционеров) в имуществе хозяйствующего субъекта, суммы денежных средств, которые причитаются участнику общества в случае выхода его из состава, а также размер дивидендов акционерам по результатам финансового года;

иные ситуации, разрешение которых требует участия специалиста в области экономических наук.

А можно ли провести экономическую экспертизу без суда?

Да, вне рамок судебного процесса проводится досудебная экономическая экспертиза. Ее назначают по запросу адвоката (защитника). Также запросить досудебную финансовую экспертизу могут другие компании или даже граждане, заинтересованные в ее проведении.

Акт по итогам досудебной экспертизы может быть предъявлен второй стороне для заключения мирового соглашения.

Когда еще может потребоваться помощь эксперта?

Специалист по экономической экспертизе также уполномочен рецензировать чужое экспертное заключение в следующих случаях:

у суда или одной из сторон есть сомнения по достоверности выводов эксперта;

появились новые обстоятельства, которые требуют проверки заключений эксперта;

есть доказательства по делу, которые противоречат заключению эксперта;

когда необходимо проверить экспертизу по иным основаниям.

Кто имеет право делать судебную экономическую экспертизу?

По закону экономическую экспертизу могут проводить только государственные судебные эксперты или эксперты из числа некоммерческих партнерств, частных учреждений, автономных некоммерческих организаций.

"Важно понимать, что экономическая экспертиза по своей сути не является услугой. Это содействие органам правосудия при рассмотрении конфликтов путем выявления фактов и обстоятельств намеренного (или нет) искажения показателей деятельности субъектов", – подчеркнула Людмила Липатникова.