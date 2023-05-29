Что такое VPS и где его купить

Рассказываем также об основных преимуществах хостинга

29 мая 2023, 17:44, ИА Амител 4CQwVszH9pSaqJ4jxaW

Дата-центр / Фото: vecstock / freepik.com

Если у вас есть собственный, постоянно растущий сайт, то в определённый момент вам может понадобиться переход на более мощный сервер. Сигналом к этому служит долгая загрузка или нестабильная работа ресурса, которая приводит к оттоку пользователей и потере клиентов. Рассказываем, как с этой проблемой поможет справиться хостинг VPS.

Что такое VPS?

Виртуальный хостинг VPS* – удалённый компьютер, который находится на мощных физических серверах, расположенных в конкретных дата-центрах. Пользователь приобретает доступ к нему у компании-провайдера. И получает:

root-права*;

доступ к любым действиям с файлами;

возможность изменения сетевых настроек;

высокую степень защиты данных. Ресурс пользователя и все происходящие на нём процессы доступны только владельцу. Остальные пользователи изолированы;

возможность установки и настройки ПО.

VPS выбирают для масштабных проектов или тех, которые будут расти в перспективе. Для "простых" достаточно виртуального хостинга.

Основные преимущества VPS

К ним можно отнести:

отличную доступность данных;

посекундную тарификацию биллинга;

лёгкую масштабируемость;

объём трафика закреплён соглашением;

возможность объединения VPS-серверов в виртуальное частное облако.

Дополнительные преимущества решения купить VPS: гибкость, удобство, лёгкая управляемость и предсказуемая и надёжная производительность. Управление сервером обычно производят из специальной панели администратора или личного кабинета.

Что учесть, выбирая хостера?

Важно соотнести стоимость услуг и содержания конкретного "пакета"Отлично, если на выбор предлагают несколько вариантов, среди которых проще подобрать тот, что соответствует требованиям. Убедиться, что техническая поддержка работает круглосуточно и без выходныхПроблемы могут возникнуть даже у самого надёжного хостера, поэтому важно, чтобы в случае необходимости их можно было оперативно устранить.

Также, если вас интересует аренда VPS-сервера или любая другая услуга, не забывайте читать отзывы о её поставщике. Это поможет избежать возможных неприятных сюрпризов.

А если вам нужен надёжный и проверенный провайдер, то вы можете обратиться в компанию Admin vps*, предлагающую широкий спектр услуг для клиентов с самыми разными запросами.

* VPS ("ВПС"); root-права ("Рут-права" – доступ и права ко всем функциям операционной системы); Admin vps ("Админ впс")

ООО "Админвпс"

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