Отличия есть и в материалах, и в планировках

06 марта 2023, 19:00, ИА Амител

Квартира. Жильё / Фото: dit26978 / Freepik

В объявлениях о продаже недвижимости часто можно встретить предложения типа квартиры комфорт-класса. Такое жильё считается улучшенным вариантом "стандарта". Какими именно признаками обладает комфорт-класс, рассмотрим ниже.

Архитектурные особенности

Эксперты признают: грань между классом "эконом" и "комфорт" достаточно тонкая. И хотя большинство застройщиков действительно предлагают жильё, отличающееся по многим качественным характеристикам, их тоже надо уметь правильно оценить.

Если говорить об архитектуре, то при возведении домов комфорт-класса застройщикам удаётся достичь оптимальных планировочных решений, используя монолитно-кирпичную технологию строительства, которая по характеристикам существенно превышает обычный монолит, который используется в "эконом" вариантах.

Инфраструктура

ЖК комфорт-класса в большинстве случаев стараются возводить там, где уже присутствует определённая инфраструктура (школы, поликлиники и прочее). В дополнение застройщики строят собственные детские площадки, подземные парковки, обустраивают дворы. На профессиональном языке жильё комфорт-класса позиционируют как то, в инфраструктуре которого есть "больше, чем нужно".

Инженерное оснащение

Жилые здания типа "комфорт" отличаются более качественными коммуникационными системами внутри дома. С каждым годом стандарты улучшаются:

более качественная система электрики, выдерживающая высокие нагрузки на сеть;

более качественное лифтовое хозяйство;

усовершенствованная система вентиляции.

Также в доме могут быть современная система видеонаблюдения, более качественное оборудование для учёта энергоресурсов, собственная система пожаротушения и прочее.

Отделочные материалы

Объекты комфорт-класса имеют более респектабельный внешний вид, элементы внешней отделки фасадов выглядят качественнее, чем в экономе.

Также для комфорта характерны высокие потолки, просторные санузлы и кухни, окна увеличенного размера, наличие подземного паркинга, дополнительных помещений (колясочных, кладовых). Ещё один значимый плюс жилья такого уровня – улучшенная квартирография (квартиры имеют большую площадь, чем в экономе).

Стоимость

Стоимость квартиры комфорт-класса выше аналогичного предложения эконом-класса примерно на 15%. Поскольку разница в уровне жилья часто размыта, при выборе квартиры обязательно сравнивайте сразу несколько понравившихся вам вариантов. Только таким способом можно выбрать наиболее оптимальный именно для вас и вашей семьи вариант.

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