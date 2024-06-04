Что за фестиваль уличной культуры "Связь" пройдет в Барнауле и что там будет?

Яркое событие в культурной жизни города продлится неделю

04 июня 2024, 16:10, ИА Амител erid: LjN8JzigR

Девушка. Фестиваль / Фото: freepic.diller на Freepik

С 3 по 9 июня 2024 года в парке "Изумрудный" пройдет фестиваль уличного искусства "Связь". Такое мероприятие в Барнауле будет впервые, оно соберет художников со всей Сибири. Целую неделю они будут расписывать объекты парка.

Что в программе фестиваля?

Участников и зрителей ждет насыщенная программа:

раскраска на 385 квадратов;

танцевальный батл и виниловая вечеринка;

два дня грандиозной ярмарки мастеров;

три дня лекций и фильмов о стрит-арте;

кастомизация одежды;

авторские фотозоны;

мастер-классы;

стрит-фуд и зоны для релакса;

экскурсии по готовым объектам;

"Радиоточка" от Медиагруппы FM-Продакшн.

В субботу, 8 июня, на малой сцене парка вы сможете встретиться с любыми ведущими сразу трех радиостанций Барнаула:

с 10:00 до 13:00 работает Русское Радио Барнаул;

с 13:00 до 16:00 зажигает DFM Барнаул (ДиЭФЭм), партнер – сеть магазинов Balt ("Балт");

завершает вечер на сцене с 16:00 до 18:00 самая романтичная радиостанция Love Radio Барнаул ("Лав Радио"), партнер – сеть спа-салонов "Твой Тай".

Полную программу можно будет узнать в группе фестиваля vk.com/svaz.fest.

Кто организовал фестиваль?

Организаторы фестиваля – команда опытных деятелей культуры и искусства при поддержке администрации парка "Изумрудный", руководства Художественного музея Алтайского края, дирекции "МойБизнес", при информационной поддержке DFM Барнаул.

Зачем нужна "Связь"?

"Связь" – сотворчество бизнеса, художника и зрителя. Фестиваль хочет рассказать жителям города о субкультуре. И приглашает погрузиться в совместное создание галереи под открытым небом в любимом парке.

Фестиваль связывает различные сферы бизнеса города для создания произведений уличного искусства. Девизом мероприятия стала фраза "Держим связь с городом!", а ценности основаны на четырех составляющих: творчество, сотворчество, знакомство и объединение.

А теперь подробнее.



Творчество: фестиваль приглашает лучших художников Сибири, для того чтобы они превратили неприглядные здания в визуальные магниты. Масштабные художественные объекты стрит-арта на темы природы, любви, дружбы, которые также могут раскрывать историю парка.



Сотворчество: фестиваль приглашает жителей города в совместное создание галереи под открытым небом в любимом парке "Изумрудный".



Знакомство: цель фестиваля – познакомить зрителей с миром стрит-арта через свободные лекции, просмотры фильмов и экскурсии по объектам феста.

Объединение: в команде фестиваля – неравнодушные к культуре города профессионалы своего дела.

Фестиваль "Связь" в "Изумрудном" создает произведения современного искусства из серых зданий, поддерживая концепцию парка – портал в природу.

"Парк "Изумрудный" позиционирует себя как место встречи городских сообществ. А сообщество художников, занимающихся стрит-артом, – это интересное, яркое, креативное сообщество, которое могло бы самовыразиться на площадке парка. Причем выразиться с пользой для других горожан, показать и свой потенциал, и порадовать барнаульцев своим творчеством", – рассказал руководитель парка Владислав Вакаев.

И добавил, что в этом есть еще и практический смысл. Парк уже несколько лет активно реконструируют, но все равно есть еще локации, которые требуют облагораживания.

"Украсить их интересным артом в экологической тематике, с учетом дизайн-кода "Изумрудного" – это было бы очень полезно для посетителей и самого парка. Поэтому мы надеемся, что фестиваль "Связь" станет интересным, ярким и полезным событием, которое может показать весь потенциал этого направления творчества", – добавил Вакаев.

По словам куратора фестиваля Анастасии PETRA ("Петра") Петренко, "Связь" – это об объединении разных творческих составляющих одно целое.

"Это про уличную культуру, где мы хотим рассказать и показать, что такое субкультура стрит-арта, как проходят настоящие уличные батлы, какие они – ремесленники Алтая. Это и про то, как приобщить людей к созданию единого арт-объекта. Чтобы каждый внес свой вклад в уникальность городской среды. А еще это фестиваль именно профессионалов своего дела. Ведь мы работаем именно с такими людьми. Кто успел зарекомендовать себя в своей творческой нише. Мы решили связать всех воедино и сделать что-то невероятно мощное в нашем любимом городе. Чтобы люди понимали, что подобные мероприятия могут проходить не только в столице или крупных городах – миллионниках, а здесь, в родном парке "Изумрудный", – подчеркнула девушка.

Куратор фестиваля: Анастасия Петра +7-913-215-0836

VK https://vk.com/svaz.fest

почта svaz.fest@gmail.com

Без возрастных ограничений

И.П. Шаповалова А. Д.

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