Роскомнадзор усмотрел в нем "деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов РФ"

28 сентября 2023, 15:00, ИА Амител

Фото: кадр из видео

Минкульт РФ отозвал прокатное удостоверение у якутской драмы "Айта", снятой режиссером Степаном Бурнашевым. Причиной этому стала "деструктивная информация, противоречащая принципам единства народов РФ", которую усмотрел в фильме Роскомнадзор. Рассказываем, что известно о киноскандале.

Что случилось?

19 сентября Роскомнадзор потребовал от владельцев российских аудиовизуальных сервисов удалить "Айту". Ведомство усмотрело в фильме "деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России". Роскомнадзор посчитал, что положительные стороны героев одной национальности противопоставлены негативным чертам персонажей другой. И распространение такой информации аудиовизуальными сервисами недопустимо, заключил РКН.

О чем вообще фильм "Айта"?

По сюжету после вечеринки одноклассников Айта, дочь охотничьего инспектора Айаала, пытается покончить жить самоубийством. В кармане ее одежды мать девочки нашла послание: "Афоня, я тебя ненавижу!" В поселке так звали только одного человека – русского полицейского, который накануне подвозил ее домой. Айта умирает в больнице и выясняется, что она была беременна. Айаал вместе с односельчанами решают устроить расправу над Афоней, однако начальник отдела полиции якут Николай отказывается выдавать сослуживца. Уже перед самым штурмом полицейского участка выясняется, что Афоня – это якутский школьник из соседнего поселка. В финале фильма Афоня прощает Айаала, говорит, что все произошедшее он переосмыслил и теперь хочет перестать жить сегодняшним днем, жениться и завести семью.

И что сказал по этому поводу режиссер картины?

Режиссер Степан Бурнашев признался, что не понимает, где именно Роскомнадзор усмотрел в кинокартине деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России. По его мнению, миссия фильма как раз в обратном: сплотить людей, показать недальновидность сепарации.

"История как раз о том, что деление людей на "своих" и "чужих" может привести к трагедии. Нужно в любой ситуации, даже трагической, суметь найти в себе силы вести диалог, чтобы докопаться до истины, а не обвинять огульно только за то, что человек является представителем другой культуры. Своим фильмом я хотел показать, к чему может привести разобщенность народов", – пояснил "Ведомостям" режиссер.

Cколько человек успели посмотреть фильм?

"Айта" – самый кассовый на сегодня якутский фильм. Кинолента вышла в российский прокат в марте 2023 года. Сборы составили 26,4 млн рублей. Всего фильм посмотрели на сеансах в кино почти 80 тысяч зрителей.

Сейчас нельзя посмотреть "Айту"?

Показ кинокартины анонсировали "Кинопоиск", Okko, Wink, Premier. Сейчас на этих видеосервисах фильм недоступен. Однако "пиратскую" версию картины можно найти в Сети.