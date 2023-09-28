Что за фильм "Айта", у которого Минкульт отобрал прокатное удостоверение
Роскомнадзор усмотрел в нем "деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов РФ"
28 сентября 2023, 15:00, ИА Амител
Минкульт РФ отозвал прокатное удостоверение у якутской драмы "Айта", снятой режиссером Степаном Бурнашевым. Причиной этому стала "деструктивная информация, противоречащая принципам единства народов РФ", которую усмотрел в фильме Роскомнадзор. Рассказываем, что известно о киноскандале.
Что случилось?
19 сентября Роскомнадзор потребовал от владельцев российских аудиовизуальных сервисов удалить "Айту". Ведомство усмотрело в фильме "деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России". Роскомнадзор посчитал, что положительные стороны героев одной национальности противопоставлены негативным чертам персонажей другой. И распространение такой информации аудиовизуальными сервисами недопустимо, заключил РКН.
О чем вообще фильм "Айта"?
По сюжету после вечеринки одноклассников Айта, дочь охотничьего инспектора Айаала, пытается покончить жить самоубийством. В кармане ее одежды мать девочки нашла послание: "Афоня, я тебя ненавижу!" В поселке так звали только одного человека – русского полицейского, который накануне подвозил ее домой. Айта умирает в больнице и выясняется, что она была беременна. Айаал вместе с односельчанами решают устроить расправу над Афоней, однако начальник отдела полиции якут Николай отказывается выдавать сослуживца. Уже перед самым штурмом полицейского участка выясняется, что Афоня – это якутский школьник из соседнего поселка. В финале фильма Афоня прощает Айаала, говорит, что все произошедшее он переосмыслил и теперь хочет перестать жить сегодняшним днем, жениться и завести семью.
И что сказал по этому поводу режиссер картины?
Режиссер Степан Бурнашев признался, что не понимает, где именно Роскомнадзор усмотрел в кинокартине деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России. По его мнению, миссия фильма как раз в обратном: сплотить людей, показать недальновидность сепарации.
"История как раз о том, что деление людей на "своих" и "чужих" может привести к трагедии. Нужно в любой ситуации, даже трагической, суметь найти в себе силы вести диалог, чтобы докопаться до истины, а не обвинять огульно только за то, что человек является представителем другой культуры. Своим фильмом я хотел показать, к чему может привести разобщенность народов", – пояснил "Ведомостям" режиссер.
Cколько человек успели посмотреть фильм?
"Айта" – самый кассовый на сегодня якутский фильм. Кинолента вышла в российский прокат в марте 2023 года. Сборы составили 26,4 млн рублей. Всего фильм посмотрели на сеансах в кино почти 80 тысяч зрителей.
Сейчас нельзя посмотреть "Айту"?
Показ кинокартины анонсировали "Кинопоиск", Okko, Wink, Premier. Сейчас на этих видеосервисах фильм недоступен. Однако "пиратскую" версию картины можно найти в Сети.
15:10:22 28-09-2023
О, отличная реклама) теперь обязательно посмотрю!)
15:15:42 28-09-2023
Значит теперь во всех фильмах все герои будут одной национальности? Чтобы не разжигать национальную рознь.. А то ещё перенимут америкосовское-в числе первых героев убивают негра. Прелесть!
01:33:20 04-10-2023
Гость (15:15:42 28-09-2023) Значит теперь во всех фильмах все герои будут одной национал... Правильно - чернокожие хохлы гомосексуалисты.
15:17:00 28-09-2023
Началось по всей стране ?
15:22:25 28-09-2023
Когда что то запрещают -надо смотреть, когда рекламируют -бежать прочь.
15:46:03 28-09-2023
Спорное мнение. В основе фильма реальная история в Якутии. Только злодеем был не русский, а мигрант. В фильме он стал русским, да еще и местным полицейским. Почему-то об этом не говорят.
11:51:38 30-09-2023
Гость (15:46:03 28-09-2023) Спорное мнение. В основе фильма реальная история в Якутии. ... Хватит уже врать. Местные отморозки творят дичь не меньше мигрантов.
15:49:27 28-09-2023
Якутские фильмы последнее время стали реально хорошими, смотрел Айту как только вышел, нормальный фильм со смыслом, а то неокупаемое г**но за миллионы
15:55:01 28-09-2023
Какой из 2х Афонь осознал? Полицейский или школьник? Теперь уже не узнаем...
15:59:57 28-09-2023
Для правильной идентификации надо в записке СНИЛС указывать.
17:19:01 28-09-2023
В Якутии давно действует прокитайское националистическое подполье. Как только почувствуют слабину, там тут же начнётся! И не только там. Готовимся!
17:46:43 28-09-2023
Гость (17:19:01 28-09-2023) В Якутии давно действует прокитайское националистическое под... Только повязку на голове замени, а то рана не заживёт.
12:56:26 30-09-2023
Гость (17:19:01 28-09-2023) В Якутии давно действует прокитайское националистическое под... якутам ближе Монголия, а не Китай!
17:43:36 28-09-2023
В транслировавшем на первом канале сериале "Зулейха открывает глаза" аналогичная тема.Но Роскомнадзор на него глаза закрыл.Сейчас вроде чуть-чуть начали прочухиваться...Смотрящие в Минкультуре.
17:52:10 28-09-2023
Зачем спойлерить-то, вас кто вообще воспитывал
17:52:44 28-09-2023
Гость (17:19:01 28-09-2023) В Якутии давно действует прокитайское националистическое под... Сколько их, тех якутов? Подпольщики, блин!
22:06:15 28-09-2023
Минкульт разделяет Россиян по национальности?
09:06:54 29-09-2023
В стране после начала СВО началась истерия по любому поводу. Массовый психоз. Порой кажется, что движение ЛГБТ менее надоедливо, чем псевдопатриотизм.
14:01:49 29-09-2023
Как бы то ни было художественное кино выступает элементом воспитания людей. Выбор для роли насильника русского полицейского вместо реального киргиза скорее всего совсем не случаен. Вы обращали внимание, что во всех голивудских фильмах русские всегда отрицательные персонажи? Это элемент пропаганды. Данный нетоварищ тоже выполняет чей-то заказ. Не только фильм запретить, но и режисёра со сценаристом проверить не мешает.
11:54:37 30-09-2023
Гость (14:01:49 29-09-2023) Как бы то ни было художественное кино выступает элементом во... А вы точно досмотрели фильм до конца?
11:57:13 30-09-2023
Гость (14:01:49 29-09-2023) Как бы то ни было художественное кино выступает элементом во... Кино сначала посмотри, а потом пиши про отрицательного русского… «Не смотрел , но осуждаю.»
00:51:01 30-09-2023
А что так правда не понравилась нашим чиновникам?? Или мы все должны сделать вид,что все хорошо? Нет,не все хорошо..и пропаганда этих чинуш уже в печонках сидит,не нужно всех людей за дебилов считать...
01:41:33 30-09-2023
Почему бы тогда «Брат» и «Брат 2» не запретить тоже? Оставим одну «Чебурашку» да и слава тебе господи
02:19:23 30-09-2023
Чтоб не было деструктивных фильмов,за русский мир должны воевать русские Москвы и Санкт Петербурга,а не тувинцы,буряты,якуты и т.д.
09:18:38 30-09-2023
Ну вот и наступил "1984" Рея Бредбери
11:51:28 30-09-2023
Те, кто запретил фильм, сами его не смотрели. Честный фильм. Непредвзятый. А его попадание под цензурный каток дружбу народов не укрепит.
12:43:52 30-09-2023
Если хотел режиссер сплотить народ, то у него это не получилось. Он врёт. Смотрела этот фильм. Осадок сразу появился, что русские гады
03:20:39 14-10-2023
А все-таки, если режиссер такой хороший и фильм о хорошем, то зачем было искажать реальную историю и не в каких-то несущественных деталях, а очень специфически так? В реальности злодеем оказался мигрант и по этому поводу были даже массовые возмущения и выступления. Те кто думают, что а чего такого и режиссер так видит, давайте представим, что если бы реально был русский полицейский, а режиссер снял бы про мигранта?