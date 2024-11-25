Что за комбинат за 7 млрд рублей строит в Кемерове холдинг "Алтайлес"?
Возведение объекта могло стартовать и раньше, но реализацию проекта притормозили санкции
25 ноября 2024, 08:00, Александра Черданцева
Холдинговая компания "Алтайлес" возводит первую очередь Кемеровского ДОКа. Деревообрабатывающий комбинат будет крупнее и дороже своего павловского "брата" в Алтайском крае. Подробности проекта, а также почему алтайская компания вышла с ним в другой регион, amic.ru рассказал генеральный директор ООО "Лесная холдинговая компания "Алтайлес" Иван Ключников. Здесь и на фото ниже – первые и пока еще нигде не опубликованные снимки площадки будущего предприятия, которые пресс-служба холдинга эксклюзивно предоставила amic.ru.
Участок
Участок площадью 40 га расположен в Кировском районе Кемерова.
Работы стартовали весной этого года. Могли бы и раньше, но только в декабре прошлого года проект получил статус масштабного инвестиционного проекта.
"Это дало нам право взять земельный участок в аренду без аукциона для реализации инвестиционного проекта", – уточнил Иван Ключников.
За строительный сезон провели значительные земляные работы, возвели строительный городок (административно-бытовой комплекс, столовую и склад материалов), установили бетонный завод, обеспечили участок электроэнергией и водой. С начала весны 2025 года компания приступит к активной стадии строительства.
Добавим, что соглашение о строительстве деревообрабатывающего комбината в регионе Иван Ключников и губернатор Кемеровской области (на тот момент) Сергей Цивилев подписали еще летом 2022 года на XXV Петербургском международном экономическом форуме.
Производство
В первой очереди инвестор освоит около 23 га. Новый ДОК будет больше, чем его "старший брат" в Павловском районе Алтайского края. Впрочем, по словам Ключникова, это в принципе другой проект. Здесь будут производить "классический" вариант ДСП, из которой в основном и делают мебель, и модификации, которые в России пока не изготавливают. Это сверхпрочные ДСП-плиты, а также ориентированно-древесностружечные плиты.
Объем производства составит более 500 тыс. куб. м продукции в год. Работать здесь будет порядка 400 человек. Запуск всего комплекса запланирован на 2027 год.
Стоимость проекта – 7 млрд рублей.
Оборудование
Топ-менеджер отметил, что холдинг был готов начать строительство еще несколько лет назад, до санкций. К 2022 году с западными компаниями уже были заключены договоры на поставку оборудования для комбината, переведены деньги на его оплату. Но, по понятным причинам, все пришлось отменить.
Сейчас холдинг закупает оборудование китайского производства.
Заготовка леса
Кроме самой обработки, холдинг будет заготавливать сырье здесь же, в Кузбассе.
"В Кемеровской области ежегодно разрешено заготавливать более 9 млн кубов древесины, при этом фактически заготавливается чуть более 12%. Сейчас мы согласовываем с регионом лесосырьевую базу, то есть тот самый объем леса, который необходим для реализации инвестиционного проекта", – уточнил Ключников.
Для сравнения: в Алтайском крае разрешено к заготовке максимум 6 млн куб. м, а по факту заготавливают 2-3 млн куб. м в год.
Подробно об этом проекте Иван Ключников рассказал в интервью amic.ru, которое будет опубликовано уже завтра.
08:52:25 25-11-2024
Собственник всего этого теперь имеет абсолютную неприкосновенность. Можно рубить конкретно, с деньгами там давно проблем нет. Талантливый человек
10:02:27 25-11-2024
Гость (08:52:25 25-11-2024) Собственник всего этого теперь имеет абсолютную неприкоснове... Фамилия больно уж знакомая, не его ли ближайший родственник рулил природными ресурсами в Алтайском крае в недалёком прошлом прошлом?!
12:37:23 26-11-2024
Гость (10:02:27 25-11-2024) Фамилия больно уж знакомая, не его ли ближайший родственник ... целым управлением лесами. на вертолёте банкиров катал
09:01:11 25-11-2024
Всё правильно, пилить так пилить, китайским друзьям лес очень нужен, ну а нас в скором будущем ждёт пустыня.
09:41:19 25-11-2024
Сергей (09:01:11 25-11-2024) Всё правильно, пилить так пилить, китайским друзьям лес очен... не ждёт. В пожарах намного больше горит леса например, про вредителей леса тоже почитайте... И вообще, радоваться нужно что рабочие места появятся.
09:52:07 25-11-2024
Сергей (09:01:11 25-11-2024) Всё правильно, пилить так пилить, китайским друзьям лес очен... Лес - возобновляемый ресурс! )) В этом смысле России очень повезло с географией. Всё будет норм!
10:37:37 25-11-2024
Сергей (09:01:11 25-11-2024) Всё правильно, пилить так пилить, китайским друзьям лес очен... Продукция холдинга "Алтайлес" попадает на рынки только в обработанном виде, в круглом виде древесина на реализуется, если вы об этом.
09:55:23 25-11-2024
Это значит,что скоро придет конец всем лесным ресурсам в Кемерово,на Алтае можно всего 6 мил.кубов,а в Кемерово 9 это вообще как? Что останется от нашего леса?
10:38:58 25-11-2024
Александр (09:55:23 25-11-2024) Это значит,что скоро придет конец всем лесным ресурсам в Кем...
Из 6 млн м3, разрешенных к заготовке, реально заготавливается только 2,5-2,7 млн м3/год. То есть в нашем регионе не используется потенциал. В Кемерово и того меньше, всего 12% древесины заготавливается от допустимого объема.
14:39:38 25-11-2024
Ольга (10:38:58 25-11-2024) Из 6 млн м3, разрешенных к заготовке, реально заготавлив... у нас потенциал рассчитывается по мощностям деревопиления, а не по природным нормам. лысины в тайге на спутниковых снимках видны. А потом ахаю, что звери выходят к людям, а куда им еще деваться, если лес уничтожают, где они себе корм найдут.
10:43:01 25-11-2024
Сколько вас, некомпетентных завистнков. Лесники, вперед!
10:51:00 25-11-2024
Латвийские оффшоры
13:16:59 25-11-2024
Почему в Кемерово, а не в городках севернее, где в основном лес и будут рубить?
13:32:53 25-11-2024
Сколько вырубят столько и посадят, в этом плане все Ок! Опять же рабочие места, и продукция! А то у нас ни хрена строй материалов по нормальным ценам нет!
14:36:39 25-11-2024
Андрей (13:32:53 25-11-2024) Сколько вырубят столько и посадят, в этом плане все Ок! Опят... много леса то посадили ? то то вырубки сибирского леса уже из космоса видны. А вы все в иллюзиях пребываете, как наши правители. Про какие рабочие места несете. Для гастеров? Других не будет, потому как хозяйчики хотят дешевую рабочую силу.
15:13:32 25-11-2024
Андрей (13:32:53 25-11-2024) Сколько вырубят столько и посадят, в этом плане все Ок! Опят... А ты думаешь что Алтай лес бесплатно тебе стройматериал подходят будет?
16:50:07 25-11-2024
Андрей (13:32:53 25-11-2024) Сколько вырубят столько и посадят, в этом плане все Ок! Опят... А ты знаешь кто рубит и куда уходит доход? Ты знаешь кто и за какие финансы садит елочку? Пилит и продает Алтайлес-арендует лес у государства а садит лес государство. Пожарная охрана и пожаротушение тож за госсчет.
17:00:37 25-11-2024
Для поколения ЕГЭ: КемеровО ! Не склоняется.
01:44:23 26-11-2024
Гость++ (17:00:37 25-11-2024) Для поколения ЕГЭ: КемеровО ! Не склоняется.... Склоняется.
Учебник открой, дед из 80-х
08:13:27 26-11-2024
Гость++ (17:00:37 25-11-2024) Для поколения ЕГЭ: КемеровО ! Не склоняется....
А ты из какого поколения, раз не знаешь, что правило склонения было всегда?)) пошерсти справочники, хоть, прежде чем чушь писать))
17:33:05 25-11-2024
Алтайлес развалил умышленно все лесхозы которые занимались и заготовкой и воспроизведением и охраной и пожарной охраной. А сейчас варварское выпилливание под разными благовидными предлогами-или созрел или червячки завелись. После их заготовок что творится-ужас.
19:17:37 25-11-2024
Экологические риски деревообрабатывающей промышленности
Особенности отрасли определяют специфический набор экологических рисков, с которыми сталкивается организация в процессе производства и реализации продукции, работ или услуг. [11]
Основными экологическими рисками, возникающими в связи с эксплуатацией деревообрабатывающих предприятий, являются:
• Выбросы в атмосферу и загрязненный воздух в рабочей среде;
• Образование технических сточных вод;
• Работа с опасными химическими веществами;
• Повышенная вероятность взрывов и пожаров;
• Высокий уровень шума.
Бедные жители Кировского. Не успели вздохнуть после химии, на те и возьмите формалинчику от ДСП. Кто додумался построить в черте города? На людей наплевать!
08:47:44 26-11-2024
Здравомыслящая (19:17:37 25-11-2024) Экологические риски деревообрабатывающей промышленностиО... Подобное воздействие на природу от любой человеческой деятельности в городах. Если вы против то переезжаете в деревню. По мне так пусть строят завод. Это очень хорошо. До этого наши товарищи из китая молча выпиливали лес в мариинском районе и вывозили кругляком. да в таких объёмах что простроили себе на жд станции в мариинске отдельную ветку. Никто почему то про это статьи не писал и не ругался.
00:08:16 26-11-2024
А чего бы цивилеву и не подписать соглашение о строительстве... Ему ж тут не жить, химией не дышать...
09:00:24 26-11-2024
очистные, переработка шин, теперь формальдегид, рабочие места для рабов
11:02:55 26-11-2024
1. Деревообрабатывающий комбинат - по факту будет делать продукцию из стружки и опилок!
2. Лесозаготовка - прощай экология
3. Инвестпроект - распил денег на каждом этапе.....
Новому губеру повод проверить эту шаражкину контору сейчас, а не когда они загадят щегловку и вырубят лес без восстановления
15:30:08 26-11-2024
Сволочи капиталисты!