Что за комбинат за 7 млрд рублей строит в Кемерове холдинг "Алтайлес"?

Возведение объекта могло стартовать и раньше, но реализацию проекта притормозили санкции

25 ноября 2024, 08:00, Александра Черданцева

Площадка под комбинат в Кузбассе / Фото: холдинг "Алтайлес"

Холдинговая компания "Алтайлес" возводит первую очередь Кемеровского ДОКа. Деревообрабатывающий комбинат будет крупнее и дороже своего павловского "брата" в Алтайском крае. Подробности проекта, а также почему алтайская компания вышла с ним в другой регион, amic.ru рассказал генеральный директор ООО "Лесная холдинговая компания "Алтайлес" Иван Ключников. Здесь и на фото ниже – первые и пока еще нигде не опубликованные снимки площадки будущего предприятия, которые пресс-служба холдинга эксклюзивно предоставила amic.ru.

Участок

Участок площадью 40 га расположен в Кировском районе Кемерова.

Работы стартовали весной этого года. Могли бы и раньше, но только в декабре прошлого года проект получил статус масштабного инвестиционного проекта.

"Это дало нам право взять земельный участок в аренду без аукциона для реализации инвестиционного проекта", – уточнил Иван Ключников.

За строительный сезон провели значительные земляные работы, возвели строительный городок (административно-бытовой комплекс, столовую и склад материалов), установили бетонный завод, обеспечили участок электроэнергией и водой. С начала весны 2025 года компания приступит к активной стадии строительства.

Добавим, что соглашение о строительстве деревообрабатывающего комбината в регионе Иван Ключников и губернатор Кемеровской области (на тот момент) Сергей Цивилев подписали еще летом 2022 года на XXV Петербургском международном экономическом форуме.

Площадка под комбинат в Кузбассе / Фото: холдинг "Алтайлес"

Производство

В первой очереди инвестор освоит около 23 га. Новый ДОК будет больше, чем его "старший брат" в Павловском районе Алтайского края. Впрочем, по словам Ключникова, это в принципе другой проект. Здесь будут производить "классический" вариант ДСП, из которой в основном и делают мебель, и модификации, которые в России пока не изготавливают. Это сверхпрочные ДСП-плиты, а также ориентированно-древесностружечные плиты.

Объем производства составит более 500 тыс. куб. м продукции в год. Работать здесь будет порядка 400 человек. Запуск всего комплекса запланирован на 2027 год.

Стоимость проекта – 7 млрд рублей.

Оборудование

Топ-менеджер отметил, что холдинг был готов начать строительство еще несколько лет назад, до санкций. К 2022 году с западными компаниями уже были заключены договоры на поставку оборудования для комбината, переведены деньги на его оплату. Но, по понятным причинам, все пришлось отменить.

Сейчас холдинг закупает оборудование китайского производства.

Заготовка леса

Кроме самой обработки, холдинг будет заготавливать сырье здесь же, в Кузбассе.

"В Кемеровской области ежегодно разрешено заготавливать более 9 млн кубов древесины, при этом фактически заготавливается чуть более 12%. Сейчас мы согласовываем с регионом лесосырьевую базу, то есть тот самый объем леса, который необходим для реализации инвестиционного проекта", – уточнил Ключников.

Для сравнения: в Алтайском крае разрешено к заготовке максимум 6 млн куб. м, а по факту заготавливают 2-3 млн куб. м в год.

Подробно об этом проекте Иван Ключников рассказал в интервью amic.ru, которое будет опубликовано уже завтра.