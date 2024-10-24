В этот день магнитосфера планеты будет возбужденной

24 октября 2024, 19:00, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

В пятницу, 25 октября, на Землю может обрушиться очередная магнитная буря. Прогноз с "красными" отметками геомагнитных колебаний опубликовала Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. А это значит, что вероятность такого сценария будет выше, чем обычно.

О том, ожидается ли магнитная буря 25 октября 2024 года, – в материале amic.ru.

1 Будет ли магнитная буря 25 октября 2024 года? Точно сказать невозможно: конкретного прогноза эксперты лаборатории не дают. К тому же магнитные бури сами по себе очень тяжело прогнозируются. Зачастую о начале "космической непогоды" можно узнать уже только по факту ее прихода. Впрочем, специалисты могут оценить вероятность исходя из геомагнитной обстановки. Так вот, 25 октября шанс магнитной бури будет выше, чем обычно.

2 Какова вероятность магнитной бури 25 октября? Согласно прогнозу лаборатории, вероятность магнитной бури составляет 10%.

3 Насколько мощной может быть магнитная буря 25 октября 2024 года? В прогнозе указано, что с 06:00 до 09:00 по московскому времени мощность геомагнитных колебаний превысит 4 балла. Это "красный" уровень опасности. Тем не менее к 5 баллам геоудары не приблизятся. А значит, что по классификации ученых это будет даже не "слабая магнитная буря". Соответственно, если нас и ждут геоудары, то небольшие. А вероятность сильного магнитного шторма ученые оценивают лишь в 1%.