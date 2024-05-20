Вероятность, что метеопатов ждет тяжелый день, весьма серьезная

20 мая 2024, 10:37, ИА Амител

Солнечная активность / Фото: pxhere.com

Повышенная солнечная активность, наблюдающаяся в течение всего мая, продолжается. Вот и 20-го числа геомагнитная обстановка на планете будет не самой спокойной, следует из прогноза на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Рассказываем, ждать ли в связи с этим новой магнитной бури и какой мощности она может достичь?

1 Правда ли, что 20 мая Землю накроет мощная магнитная буря? Трудно сказать наверняка. Как мы уже не раз рассказывали, прогнозирование магнитных бурь – очень сложная вещь. Предсказать заранее, ждать ли прихода на Землю космической непогоды, довольно трудно. Очень часто ученые сообщают об угрозе либо непосредственно перед, либо уже после начала бури. Зато исследователи Солнца непрерывно отслеживают его активность. Исходя из этого они могут оценить вероятность появления магнитной бури. Данные на 20 мая уже есть.

2 Какой будет магнитосфера Земли 20 мая 2024 года? Нестабильной. По данным Лаборатории солнечной астрономии , утром 20 мая геомагнитные колебания будут оставаться в "зеленой" зоне. А вот во второй половине дня они усилятся сразу до "красной" отметки и достигнут почти 5 баллов. По классификации ученых это чуть-чуть не дотягивает до слабой магнитной бури.

3 Какова вероятность, что магнитная буря все же будет 20 мая? Она довольно высока. Шанс прихода на Землю магнитной бури 20 мая 2024 года ученые оценивают в 35%. Есть даже вероятность перехода бури в сильный геомагнитный шторм – она составляет 15%.

4 Когда магнитная буря, начавшаяся 20 мая, закончится? По предварительному прогнозу, магнитосфера Земли успокоится утром 25 мая. Геомагнитные возмущения сначала перейдут в "желтую" зону, а затем вернутся к безопасной "зеленой". Но напомним, что порой геомагнитная обстановка меняется очень стремительно из-за происходящих на Солнце вспышек. А потому полагаться на этот прогноз полностью нельзя. Лучше следить за обновлениями, если вас так волнует тема магнитных бурь.