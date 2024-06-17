Ученые ждут, что пятно вызовет новые вспышки класса X

17 июня 2024, 17:46, ИА Амител

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ / xras.ru

На Солнце формируется новый "суперцентр", который может принести Земле немало проблем. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Пока пятно не очень большое, но оно растет очень быстрыми темпами, объясняют ученые. И даже называют сроки, когда солнечная область может начать угрожать планете.

Подробнее о том, что это за "суперцентр" и чем он опасен, – в материале amic.ru.

1 Что за "суперцентр" формируется на Солнце? Это область с повышенной вспышечной активностью, которая сейчас стремительно формируется на Солнце. Подобные зоны возникают регулярно. Самые крупные из них нередко становятся источниками мощных вспышек, вплоть до класса X. Например, самым известным центром за последнее время стала область № 3664, из-за вспышек в которой на Земле в начале мая бушевали серьезные магнитные бури. Новый центр получил номер 3712.

2 Правда ли, что этот суперцентр будет очень большим? Сейчас он в два-три раза меньше той же области 3664, сообщает Лаборатория солнечной астрономии. Но проблема в том, что она стремительно увеличивается: всего за четыре дня зона с нуля стала одной из самых крупных.

3 Когда новый суперцентр на Солнце достигнет по-настоящему больших размеров? Если темпы роста сохранятся, то область 3712 уже в среду или вторник догонит по размерам область 3664.

4 А чем так опасно новое пятно на Солнце? По данным лаборатории, во вторник-среду новая область будет точно на линии Солнце – Земля. А это значит, что воздействие событий в этой зоне на Землю будет почти стопроцентным.