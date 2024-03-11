Что за программу поддержки будущих мам и детей запускают в Республике Алтай?
Программу проводит ВТБ совместно с партнёрами
11 марта 2024, 12:40, ИА Амител
В Республике Алтай, а также в Астраханской и Владимирской областях, Башкортостане и Якутии стартует новая программа ВТБ по поддержке будущих мам и детей. Участие в ней бесплатное и приурочено к Году семьи.
Что это за программа?
Программа включает различные меры поддержки беременных женщин и детей. Главная задача – повысить доступность медицины в отдаленных регионах страны. За три года участие в проекте смогут принять более 600 тысяч беременных женщин.
В ВТБ уверены, что проект поможет повысить уровень рождаемости – такую задачу поставил президент Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию в конце февраля.
"Новый проект мы символично запускаем в год семьи, стремясь распространить инновационные решения для ведения беременности даже на отдаленные регионы России и обеспечить дополнительной заботой женщин и новорожденных. Для нас это важная социальная инициатива, которую мы реализуем в рамках своей новой концепции "Семейного банка", – отметил заместитель президента – председателя правления банка Георгий Горшков.
Партнерами проекта выступают сеть медицинских центров "Мать и дитя", медтех-холдинг "Доктис", "Ростелеком", группа компаний "Цифромед", страховая компания "Пульс".
"Благодаря цифровизации медицинской помощи уже в ближайшие годы можно будет повысить показатели выживаемости детей и снизить риск заболеваемости новорожденных", – подчеркнул генеральный директор Группы компаний "Мать и дитя" Марк Курцер.
Какие обследования получат женщины и дети?
Беременная женщина получит:
- доступ к онлайн-консультациям врачей на платформе "Доктис";
- дистанционный мониторинг здоровья по назначению врача, в т. ч. при помощи приборов (тонометр, глюкометр, фетальный монитор);
- доступ к онлайн-школе мам и обучающим курсам;
- страхование на случай хирургических вмешательств, связанных с патологиями беременности.
Как стать участником программы?
Участие бесплатное. Условие одно – иметь карту "Мир" ВТБ. Чтобы присоединиться к проекту, нужно встать на учет по беременности в одной из клиник-участниц и установить необходимые приложения для регистрации и получения услуг.
15:09:42 11-03-2024
Условие одно – иметь карту "Мир" ВТБ............. а ну куда без этого то