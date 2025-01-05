По словам губернатора, краевые власти восполняют "пробелы" в федеральных мерах поддержки

05 января 2025, 08:06, ИА Амител

Фельдшер скорой помощи / Фото: amic.ru

Алтайский край за счет регионального бюджета увеличит выплаты для сотрудников скорой помощи. Об этом губернатор Виктор Томенко сообщил в своем Telegram-канале в конце декабря. Он подчеркнул, что таким образом краевые власти исправляют несправедливость, которая сложилась в 2024 году.

О том, что это за выплаты и сколько денег теперь будут получать сотрудники скорой помощи в Алтайском крае, – в материале amic.ru.

1 Что за выплаты медикам скорой помощи вводят в Алтайском крае? Это не новые выплаты. Регион за счет собственного бюджета увеличит размер федеральной меры поддержки – дополнительных социальных выплат для медработников. Большинство медиков получает их в виде надбавки к зарплате. В 2024 году российские власти увеличили размер этой выплаты. Только вот сотрудников скорой повышение не коснулось, подчеркнул Томенко. "В течение года мы, конечно же, прорабатывали этот вопрос с федеральными органами власти. Обсуждали и доказывали, что эту ситуацию необходимо поправить. Одновременно прорабатывали пути выхода из нее и возможные решения с депутатами Алтайского краевого Законодательного собрания", – написал губернатор. В течение года вопрос стал наболевшим – многие сотрудники скорой помощи были недовольны таким положением. Когда стало ясно, что дополнительных федеральных постановлений не будет, в Алтайском крае решили вопрос самостоятельно. По словам Виктора Томенко, необходимые документы уже готовятся. Увеличение выплат потребует около 300 млн рублей ежегодно из краевой казны.

2 Какими будут выплаты для фельдшеров скорой помощи? Фельдшеры, которые оказывают помощь в селах и городах с населением до 50 тысяч человек, начнут получать по 30 тысяч рублей ежемесячно. Ранее им было положено лишь 7 тысяч рублей. Для тех, кто работает в городах с населением более 50 тысяч, выплата будет удвоена: с 7 тысяч до 14 тысяч рублей в месяц.

3 Сколько будут получать врачи скорой помощи в Алтайском крае? Врачи в селах и малых городах региона будут получать по 50 тысяч рублей вместо нынешних 11,5 тысячи. Специалисты из крупных населенных пунктов станут получать плюсом к зарплате вдвое больше: 23 тысячи рублей в месяц.

4 Будут ли дополнительные выплаты для водителей скорой помощи? Да. Для водителей в Алтайском крае вводят отдельные выплаты. Те, кто работает на селе, будет получать 3 тысячи рублей ежемесячно, а в городах – 7 тысяч рублей.