Что за выплаты медикам скорой помощи вводят в Алтайском крае и какими они будут?
По словам губернатора, краевые власти восполняют "пробелы" в федеральных мерах поддержки
05 января 2025, 08:06, ИА Амител
Фельдшер скорой помощи / Фото: amic.ru
Алтайский край за счет регионального бюджета увеличит выплаты для сотрудников скорой помощи. Об этом губернатор Виктор Томенко сообщил в своем Telegram-канале в конце декабря. Он подчеркнул, что таким образом краевые власти исправляют несправедливость, которая сложилась в 2024 году.
О том, что это за выплаты и сколько денег теперь будут получать сотрудники скорой помощи в Алтайском крае, – в материале amic.ru.
1
Что за выплаты медикам скорой помощи вводят в Алтайском крае?
Это не новые выплаты. Регион за счет собственного бюджета увеличит размер федеральной меры поддержки – дополнительных социальных выплат для медработников. Большинство медиков получает их в виде надбавки к зарплате. В 2024 году российские власти увеличили размер этой выплаты. Только вот сотрудников скорой повышение не коснулось, подчеркнул Томенко.
"В течение года мы, конечно же, прорабатывали этот вопрос с федеральными органами власти. Обсуждали и доказывали, что эту ситуацию необходимо поправить. Одновременно прорабатывали пути выхода из нее и возможные решения с депутатами Алтайского краевого Законодательного собрания", – написал губернатор.
В течение года вопрос стал наболевшим – многие сотрудники скорой помощи были недовольны таким положением. Когда стало ясно, что дополнительных федеральных постановлений не будет, в Алтайском крае решили вопрос самостоятельно.
По словам Виктора Томенко, необходимые документы уже готовятся. Увеличение выплат потребует около 300 млн рублей ежегодно из краевой казны.
2
Какими будут выплаты для фельдшеров скорой помощи?
Фельдшеры, которые оказывают помощь в селах и городах с населением до 50 тысяч человек, начнут получать по 30 тысяч рублей ежемесячно. Ранее им было положено лишь 7 тысяч рублей.
Для тех, кто работает в городах с населением более 50 тысяч, выплата будет удвоена: с 7 тысяч до 14 тысяч рублей в месяц.
3
Сколько будут получать врачи скорой помощи в Алтайском крае?
Врачи в селах и малых городах региона будут получать по 50 тысяч рублей вместо нынешних 11,5 тысячи.
Специалисты из крупных населенных пунктов станут получать плюсом к зарплате вдвое больше: 23 тысячи рублей в месяц.
4
Будут ли дополнительные выплаты для водителей скорой помощи?
Да. Для водителей в Алтайском крае вводят отдельные выплаты. Те, кто работает на селе, будет получать 3 тысячи рублей ежемесячно, а в городах – 7 тысяч рублей.
5
Когда медики скорой помощи в Алтайском крае начнут получать повышенные выплаты?
По словам Виктора Томенко, выплаты медикам скорой помощи будут увеличены уже с начала 2025 года.
08:14:30 05-01-2025
Намекая тем самым что федеральная помощь бездарная!
09:29:59 05-01-2025
Познакомлюсь с серьёзными намерениями с незамужней работницей скорой помощи. (шутка).
13:50:57 05-01-2025
Гость (09:29:59 05-01-2025) Познакомлюсь с серьёзными намерениями с незамужней работнице...
С целомудренной? )))
10:22:50 05-01-2025
Слова громкие. Лишь бы меньше получать с доплатой не стали. Плавали знаем одно добавят другое убавят и получаем столько же.
12:07:23 05-01-2025
Во всех организациях и предприятиях надо повышать зарплаты. Проведите проверки и вы увидите РЕАЛЬНУЮ зарплату в крае.
Есть высокая. есть и...(((
13:43:33 05-01-2025
Когда стационарам начнут доплачивать? Работать некому!