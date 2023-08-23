Чтобы гости были довольны. Гостиница "Турист" обновила номера

Теперь здесь будет еще удобнее и комфортнее

23 августа 2023, 11:05, ИА Амител LjN8Jtw4f

Гостиница "Турист" в Барнауле / Фото предоставлено пресс-службой компании

Гостиница "Турист" всегда стремится обеспечить своим гостям максимальный уровень комфорта и качества, поэтому представляет обновленные благоустроенные номера. Они выполнены в светлых натуральных тонах, располагающих к отдыху и расслаблению. В номерах нет лишних деталей и визуального шума – все просто и функционально, чтобы ничего не мешало комфортному пребыванию гостей.

Гостиница "Турист" в Барнауле / Фото предоставлено пресс-службой компании

"Наша гостиница постоянно развивается и стремится к тому, чтобы предоставлять гостям максимально качественный сервис. Именно поэтому мы очень чутко относимся к работе своих сотрудников, состоянию номерного фонда и, конечно же, потребностям наших постояльцев. Главная задача для нас – чтобы все гости были довольны", – рассказала заместитель начальника гостиничной службы Алеся Корецкая.

Всего в "Туристе" 42 номера, что позволяет разместить 55 человек. В каждом номере есть все необходимое для того, чтобы пребывание гостей было удобным и приятным. А размещение в центре города позволяет иметь в шаговой доступности все необходимые организации, магазины, банкоматы и многое другое.

Более того, гостиница располагается на последних этажах бизнес-центра, поэтому у гостей есть возможность полюбоваться красивым видом города Барнаула через панорамные окна.

Ознакомиться с номерами и забронировать можно по ссылке. Зарегистрируйтесь на сайте при бронировании номера и получите скидку 3% на первое размещение, при следующих заездах скидка будет расти.

Гостиница "Турист" в Барнауле / Фото предоставлено пресс-службой компании

​Гостиница "Турист"

г. Барнаул, пр. Красноармейский, 72

8(3852) 22-27-88

+7(962)-799-8050

ЗАО "Гостиница “Турист”"

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