Чтобы не замолчать. Эксперт рассказала, как уберечь голос зимой

Температурные контрасты — не лучшие спутники голосовых связок

15 декабря 2023, 09:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В последние недели в Алтайском крае установились морозы. Не каждый человек задумывается, что от сильного холода страдает и его голос. О том, как уберечь его зимой, в эфире "Бизнес ФМ Барнаул" рассказала тренер по ораторскому мастерству Евгения Даровская.

Она отметила, что температурные контрасты – не лучшие спутники голосовых связок. Они очень чувствительны к перепадам, и могут быстро среагировать воспалением.

Даровская посоветовала как можно меньше разговаривать на холоде. Кроме того, не стоит пренебрегать шарфом – горло должно быть в тепле. Также не следует выбегать на холод, если вы долго говорили или пели, – связки сразу среагируют на перепад температур.

В помещениях следует применять увлажнитель воздуха. В это время он становится сухим, что негативно сказывается на органах дыхания и связках. Еще один способ помочь голосу – абрикосовое масло.

"Бутылька, приобретенного в аптеке, вам хватит надолго. Оно замечательно смягчает и увлажняет. По капле на язык, и ваши связки скажут спасибо", – посоветовала Даровская.Тренер также порекомендовала учиться опираться на дыхание, а не на связки. В случае заболевания следует соблюдать голосовой покой и пить как можно больше теплых травяных чаев и минеральной воды без газа.