ЧТЗ увеличил выпуск двигателей для танков на 12% в сравнении с уровнем холодной войны
Продукцией челябинского завода оснащают Т-72, Т-90, Т-14, БМПТ "Терминатор" и другую технику, в том числе артиллерийские установки
25 мая 2023, 21:45, ИА Амител
По итогам первого квартала 2023 года Челябинский тракторный завод (ЧТЗ – "Уралтрак") превысил выпуск дизельных двигателей на 12% в сравнении с показателями времён холодной войны в годы СССР. Об этом заявили в пресс-службе концерна, сообщает ТАСС.
Там отметили, что на "Уралтраке" ведётся техническое обновление и модернизация производства. Кроме того, на 30% выросла численность коллектива. Вышеуказанный показатель был достигнут впервые за новейшую историю ЧТЗ.
Напомним, что ЧТЗ – основной завод-изготовитель дизельных двигателей для российской бронетанковой техники. Ими оснащают Т-72, Т-90, Т-14, БМПТ "Терминатор" и другую технику, в том числе артиллерийские установки. В годы Великой Отечественной войны на ЧТЗ был организован выпуск танков Т-34, который считается лучшим танком своей эпохи.
07:52:19 26-05-2023
Мне кажется лучше выпуск ракет бы увеличили
08:10:30 26-05-2023
На 10%-это статистическая погрешность... а значит роста производства нет. Для роста производства платить надо адекватную(от 100000₽) зарплату рабочим а не устраивать карусели, бегатню от предприятия к предприятию трудовым кадрам...
09:03:57 26-05-2023
РеZидент (08:10:30 26-05-2023) На 10%-это статистическая погрешность... а значит роста прои... Ничоси 10%-погрешность, отдайте мне 10% вашей годовой зарплаты, этож мизер получается, статистическая погрешность.
09:21:58 26-05-2023
РеZидент (08:10:30 26-05-2023) На 10%-это статистическая погрешность... а значит роста прои... Выпущено 10 тыс двигателей или 11 тыс, это у тебя погрешность ? Большей тупости я еще не слышал, ты не пиши больше, не показывай на людях степень своей глупости.
10:28:28 26-05-2023
Гость (09:21:58 26-05-2023) Выпущено 10 тыс двигателей или 11 тыс, это у тебя погрешност... Умник , в условиях СВО когда срок службы военной техники равен 2-3 ДНЯ это твоя ТЫЩА двигателей за год это меньше нуля...