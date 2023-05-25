ЧТЗ увеличил выпуск двигателей для танков на 12% в сравнении с уровнем холодной войны

Продукцией челябинского завода оснащают Т-72, Т-90, Т-14, БМПТ "Терминатор" и другую технику, в том числе артиллерийские установки

25 мая 2023, 21:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

По итогам первого квартала 2023 года Челябинский тракторный завод (ЧТЗ – "Уралтрак") превысил выпуск дизельных двигателей на 12% в сравнении с показателями времён холодной войны в годы СССР. Об этом заявили в пресс-службе концерна, сообщает ТАСС.

Там отметили, что на "Уралтраке" ведётся техническое обновление и модернизация производства. Кроме того, на 30% выросла численность коллектива. Вышеуказанный показатель был достигнут впервые за новейшую историю ЧТЗ.

Напомним, что ЧТЗ – основной завод-изготовитель дизельных двигателей для российской бронетанковой техники. Ими оснащают Т-72, Т-90, Т-14, БМПТ "Терминатор" и другую технику, в том числе артиллерийские установки. В годы Великой Отечественной войны на ЧТЗ был организован выпуск танков Т-34, который считается лучшим танком своей эпохи.