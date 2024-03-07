Чудеса 8 марта. Как amic.ru и партнеры устроили День Красоты для многодетной мамы

Чудесная женщина сама воспитывает троих детей, строит дом, ведет огород и работает

07 марта 2024, 09:37, ИА Амител erid: LjN8KEP2X

Светлана Наумова / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

8 Марта – праздник особенный, воспевающий красоту и женственность. Говорят, что его так широко отмечают только в России. И это неудивительно: ведь наши женщины – тоже особенные, но порой даже не помнят о том, какие они прекрасные и нежные. Особенно легко об этом забыть, если женщина еще и многодетная мама. Накануне самого весеннего и самого красивого праздника редакция amic.ru совместно с партнерами решила организовать день красоты и счастья для одной из чудесных женщин, которая сама воспитывает троих детей, строит дом, ведет огород и работает. "Пусть чудеса случаются не только на Новый год", – сказали наши друзья. А мы согласились.

И что это за женщина?

Светлана Наумова / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Знакомьтесь: мама троих детей Светлана. Старший сын Александр служит в армии, Леонид и Аня учатся в школе.

Живут в частном доме в пригородном поселке. Светлана – педагог, подрабатывает репетитором. И сама для своей большой семьи строит дом. Сама – это на самом деле сама, то есть своими собственными руками: ведь денег на приглашенных строителей нет. Поэтому Света освоила дрель, перфоратор, лобзик, рубанок, монтаж гипсокартона, сварку металла – сама сварила мост над небольшим прудиком, который тоже выкопала сама же. Своими руками утепляла стекловатой крышу и второй этаж, возводила перегородки. Сама шпаклюет, красит и все остальное, что требуется при ремонте. И даже сама провела электричество, канализацию и обустроила систему отопления.

А еще у нее огород, заготовки, стирка, штопка, приготовление всяких вкусностей и много других забот, которых хватает у каждой мамы. А вот времени побаловать себя практически не остается.

Это несправедливо, решили партнеры редакции amic.ru и сделали для Светланы накануне 8 Марта специальный День красоты. Вот как это было.

Все любят уход. И руки – тоже

Рано утром – ведь все хорошие дела нужно делать в начале дня, чтобы потом до самого вечера был повод для радости – Свету ждали мастер салона красоты "Sахар".

Первая процедура – уход за руками. Нанесли скраб, затем маску и в перчатки на 10 минут. После процедуры руки стали нежные и мягкие.

Салон красоты "Sахар" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Очень часто женщина про руки забывает. А ведь на самом деле эта часть тела всегда на виду и ухаживать за ней надо ничуть не меньше, чем за лицом. Наши руки очень любят уход, особенно зимой: морозы, снег, ветер портят нежную кожу. Перчатки и рукавицы не спасают", – объясняет мастер салона "Sахар" Кристина.Она советует ежедневно увлажнять и питать кожу рук. Прекрасно, если есть время посещать салон красоты: тут вам помогут восстановить красоту и сохранить ее надолго.

"Уходовые процедуры для рук достаточно делать раз в три недели. Курс, чтобы восстановить красоту рук, – от трех до пяти процедур, потом можно делать пореже", – советует Кристина.

Светлана и Кристина в салоне красоты "Sахар" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Если возможности ходить в салон нет, можно ухаживать за руками и дома. Также сделать маску, посидеть в перчатках, ручки будут благодарны. Домашние дела, особенно если приходится работать с бытовой химией, обязательно тоже делать в перчатках, чтобы не портить кожу.

"Кристина все правильно сказала по уходу. В большей мере красота – это тоже самоорганизация и самодисциплина. Вроде планируешь себе посвятить какие-то минуты, но дела, заботы и в итоге вспоминаешь об этом, только когда кожа начинает трескаться и приходится применять уже какие-то экстренные меры", – говорит Светлана.

Улыбка вам к лицу

Следующий этап – уход за лицом. Мастер Софья делает массаж, который помогает улучшить овал лица, сократить морщины.

Светлана и Софья в салоне красоты "Sахар" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

А после – наносит маску. "Маска очищающая, с охлаждающим и успокаивающим эффектом", – говорит мастер.

Чтобы увидеть настоящий эффект, конечно, надо как минимум пять процедур. Но и после первой наша героиня выглядит отдохнувшей и посвежевшей. И глаза сияют особенно.

Салон красоты "Sахар" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

А теперь пора подчеркнуть красоту нашей героини: ее ждет визажист Екатерина Брагина.

"Хочешь посмотреть, какой ты можешь быть, – сходи к визажисту, а потом – на фотосессию", – уверяет Екатерина. По ее словам, многие женщины просто замыкаются в своем повседневном образе и даже не знают, какими красивыми они могут быть.

Екатерина и Светлана / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Часто женщина не делает хороший макияж, опасаясь, что "а вдруг я буду выделяться, меня заметят". Но это очень важно сегодня – показать себя и показать, какой ты можешь быть разной. Нужно пробовать. Сходите к визажисту, примерьте разные образы. Вы увидите, как вырастет ваша самооценка, на каком позитиве пройдет ваш день. И даже дела сразу пойдут в гору", – обещает мастер.

Впрочем, особо менять Светлану не стали. Екатерина решила сделать ей чуть более яркий макияж, который подойдет и для вечера, и не будет смотреться вульгарно днем.

. Екатерина и Светлана / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Акцент – на глаза: для фотосессии макияж нужно делать всегда поярче. Света впервые увидела себя со стрелками. И этот новый образ высоко оценила.

"Знаете, это часто бывает. Дама говорит: ой, я никогда не делала стрелки, думала, это не мое. А теперь вижу: да, это мне идет. Такой я хочу быть всегда", – улыбается Екатерина.

Пока красились и делали прическу, мастер посоветовала героине, как правильно подбирать крем и как можно самой работать над своим образом.

Получилось вот так. Нам нравится. С красотой нашей героини прекрасно гармонирует этот чудесный букет от студии цветов "Азалия".

Светлана в салоне красоты "Sахар" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

А еще один наш партнер – сеть спа-салонов ТВОЙТАЙ – вручил ей сертификат на свои процедуры. ТВОЙТАЙ – это целая философия оздоровления организма и совершенствования тела, основанная на древних ценностях и ритуалах загадочного Таиланда в сочетании с новейшими достижениями в области физиотерапии и косметологии. И нашу героиню уже ждет аромат редких трав и экзотических масел, роскошный интерьер, приветливая атмосфера, расслабляющая музыка и приятные спа-процедуры. И пусть чудо продолжается.

А героине-то понравилось?

Светлана в салоне красоты "Sахар" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Да. Вот что она говорит:

"Я стараюсь ухаживать за собой. В этом плане меня поддерживает работа: мне надо в школе выглядеть всегда хорошо. Тем более что мои ученики – мальчики. Поэтому заставляю держать себя в форме. Но не всегда хватает времени. Ведь работа учителя это не только с 8 до 17 отсидел и ушел домой. Это и проверка заданий, и бесконечные чаты с родителями и учениками. А еще и дом, и стройка, и свои дети, скоро будет огород – тут про себя просто забываешь. И вот такой праздник, в который я сегодня окунулась, – помогает ощутить удовольствие от жизни. Я отдохнула, как будто перезагрузилась, чувствую прилив сил. Спасибо за чудесные подарки, за то, что помогли мне увидеть себя такой красивой!"

А amic.ru благодарит партнеров, которые помогли сделать все это совершенно бесплатно:

Салон красоты "Sахар", ТЦ "Гулливер", Красноармейский проспект, 51а, 4 этаж, страница во "ВКонтакте";

Визажист Екатерина Брагина, Центр бьюти-коворкинга "Валькирия" на Ленина, 154а, к. 2;

Cтудия цветов "Азалия";

Cеть спа-салонов ТВОЙТАЙ.

ИП Шейко Е. А., ИНН 420403175896

Реклама