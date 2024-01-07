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Чудотворную икону императора Николая привезли в Барнаул

Образ разметили в храме Иоанна Богослова на улице Шумакова, 25а

07 января 2024, 10:10, ИА Амител

В Барнаул привезли чудотворную икону Царя-мученика Николая II. В нее вложили частицы мощей святого великомученика и целителя Пантелеймона и святого преподобного Иосифа Волоцкого, сообщают "Вести Алтай".

Образ разметили в храме Иоанна Богослова на улице Шумакова, 25а. Икона пробудет там до праздника Рождества Христова 7 января. Икону написали в 2003 году, освятив 17 июля – в день 85-летия со дня расстрела царской семьи. 31 июля этого же года она начала мироточить.

О том, как прошло рождественское богослужение в Барнауле, читайте на сайте amic.ru в ближайшее время.

религия

Комментарии 8

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Гость

11:37:58 07-01-2024

- "31 июля этого же года она начала мироточить."=========Если спросить у Бога, может быть такое? Бог скажет - это не моё, это проделки бывшего ангела Света, которого сейчас зовут Сатаной - Дьяволом. Который этого царя подтолкнул на развязывание первой мировой войны, где кровь лилась рекой. Попы совсем свихнулись.

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Мавзолей Зарешёченый

12:07:25 07-01-2024

И...?

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Гость

13:46:18 07-01-2024

"Икону написали в 2003 году, освятив 17 июля – в день 85-летия со дня расстрела царской семьи. 31 июля этого же года она начала мироточить" ---- Торопились устроители "чуда". Какое скоростное мироточение. Торопились к открытию. Изображение Николая II Кровавого должно не миром, а кровью сочиться.

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Гость.

13:59:20 07-01-2024

Не Шумакова, а Балтийская

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гуд

14:08:04 07-01-2024

а попа Гапона с Распутиным нет

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пенсионер

19:29:06 07-01-2024

В Барнаул привезли чудотворную икону Царя-мученика Николая II.Ну и какие чудеса эта икона сотворила????.На дворе 21 век а люди верят в какую то чушь!!!!!.

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Гость

13:44:42 08-01-2024

пенсионер (19:29:06 07-01-2024) В Барнаул привезли чудотворную икону Царя-мученика Николая I... Телевизор и покойников заставит поверить.

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Элен без ребят

14:39:47 08-01-2024

а кто причислил к лику святых и назвал мучеником кровавого Николашу? хотелось бы узнать фамилию и должность того, кто называет "святым" убийцу нашего народа.

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