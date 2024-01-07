Чудотворную икону императора Николая привезли в Барнаул

Образ разметили в храме Иоанна Богослова на улице Шумакова, 25а

07 января 2024, 10:10, ИА Амител

В Барнаул привезли чудотворную икону Царя-мученика Николая II. В нее вложили частицы мощей святого великомученика и целителя Пантелеймона и святого преподобного Иосифа Волоцкого, сообщают "Вести Алтай".

Образ разметили в храме Иоанна Богослова на улице Шумакова, 25а. Икона пробудет там до праздника Рождества Христова 7 января. Икону написали в 2003 году, освятив 17 июля – в день 85-летия со дня расстрела царской семьи. 31 июля этого же года она начала мироточить.

О том, как прошло рождественское богослужение в Барнауле, читайте на сайте amic.ru в ближайшее время.