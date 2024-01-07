Чудотворную икону императора Николая привезли в Барнаул
Образ разметили в храме Иоанна Богослова на улице Шумакова, 25а
07 января 2024, 10:10, ИА Амител
В Барнаул привезли чудотворную икону Царя-мученика Николая II. В нее вложили частицы мощей святого великомученика и целителя Пантелеймона и святого преподобного Иосифа Волоцкого, сообщают "Вести Алтай".
Образ разметили в храме Иоанна Богослова на улице Шумакова, 25а. Икона пробудет там до праздника Рождества Христова 7 января. Икону написали в 2003 году, освятив 17 июля – в день 85-летия со дня расстрела царской семьи. 31 июля этого же года она начала мироточить.
О том, как прошло рождественское богослужение в Барнауле, читайте на сайте amic.ru в ближайшее время.
11:37:58 07-01-2024
- "31 июля этого же года она начала мироточить."=========Если спросить у Бога, может быть такое? Бог скажет - это не моё, это проделки бывшего ангела Света, которого сейчас зовут Сатаной - Дьяволом. Который этого царя подтолкнул на развязывание первой мировой войны, где кровь лилась рекой. Попы совсем свихнулись.
12:07:25 07-01-2024
И...?
13:46:18 07-01-2024
"Икону написали в 2003 году, освятив 17 июля – в день 85-летия со дня расстрела царской семьи. 31 июля этого же года она начала мироточить" ---- Торопились устроители "чуда". Какое скоростное мироточение. Торопились к открытию. Изображение Николая II Кровавого должно не миром, а кровью сочиться.
13:59:20 07-01-2024
Не Шумакова, а Балтийская
14:08:04 07-01-2024
а попа Гапона с Распутиным нет
19:29:06 07-01-2024
В Барнаул привезли чудотворную икону Царя-мученика Николая II.Ну и какие чудеса эта икона сотворила????.На дворе 21 век а люди верят в какую то чушь!!!!!.
13:44:42 08-01-2024
пенсионер (19:29:06 07-01-2024) В Барнаул привезли чудотворную икону Царя-мученика Николая I... Телевизор и покойников заставит поверить.
14:39:47 08-01-2024
а кто причислил к лику святых и назвал мучеником кровавого Николашу? хотелось бы узнать фамилию и должность того, кто называет "святым" убийцу нашего народа.