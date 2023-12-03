НОВОСТИОбщество

Чуть больше 10% россиян будут смотреть праздничные программы по ТВ

33% опрошенных рассказали, что включат их на фоне

03 декабря 2023, 16:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Россияне рассказали о том, собираются ли они смотреть новогодние программы в праздничную ночь. О результатах опроса рассказали специалисты исследовательского центра портала SuperJob.

Чаще всех новогодние огоньки собираются смотреть женщины и сограждане от 45 лет – по 14% респондентов соответственно. Всего о просмотре новогодних программ заявили 11% опрошенных.

33% опрошенных рассказали, что включат программы на фоне или для настроения. 

Не собираются смотреть новогодние телепрограммы 45% респондентов.

Еще 11% опрошенных не решили, как они будут проводить время.

Новый год
Читайте также в сюжете: Новый год - 2024

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

16:39:02 03-12-2023

Телевизионщики сами посчитают и рейтинг, и долю смотревших, у них это давно налаженная тема. А СуперЖоб занимался бы своим прямым делом - предлагал вакансии соискателям, а не всякую чушь в опросах запускать.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
...

16:46:02 03-12-2023

Многие будут зарабатывать обесценивающиеся деньги что бы не вытянуть ноги раньше времени

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:27:23 04-12-2023

А что по телевизору смотреть? Бесконечную рекламу?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:09:38 04-12-2023

Интересная выборка. А много ли зарегистрировавшихся среди населения на этом идиотском ресурсе?

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров