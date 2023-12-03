Чуть больше 10% россиян будут смотреть праздничные программы по ТВ
33% опрошенных рассказали, что включат их на фоне
03 декабря 2023, 16:10, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Россияне рассказали о том, собираются ли они смотреть новогодние программы в праздничную ночь. О результатах опроса рассказали специалисты исследовательского центра портала SuperJob.
Чаще всех новогодние огоньки собираются смотреть женщины и сограждане от 45 лет – по 14% респондентов соответственно. Всего о просмотре новогодних программ заявили 11% опрошенных.
33% опрошенных рассказали, что включат программы на фоне или для настроения.
Не собираются смотреть новогодние телепрограммы 45% респондентов.
Еще 11% опрошенных не решили, как они будут проводить время.
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