Чуть больше 10% россиян будут смотреть праздничные программы по ТВ

33% опрошенных рассказали, что включат их на фоне

03 декабря 2023, 16:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Россияне рассказали о том, собираются ли они смотреть новогодние программы в праздничную ночь. О результатах опроса рассказали специалисты исследовательского центра портала SuperJob.

Чаще всех новогодние огоньки собираются смотреть женщины и сограждане от 45 лет – по 14% респондентов соответственно. Всего о просмотре новогодних программ заявили 11% опрошенных.

33% опрошенных рассказали, что включат программы на фоне или для настроения.

Не собираются смотреть новогодние телепрограммы 45% респондентов.

Еще 11% опрошенных не решили, как они будут проводить время.